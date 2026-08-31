Fatboy Slim regresa a Buenos Aires un año después de su último show: cuánto cuestan las entradas para el Movistar Arena

Fatboy Slim volverá a Buenos Aires el sábado 5 de septiembre para presentarse nuevamente en el Movistar Arena. El DJ británico regresará al mismo estadio en el que actuó en septiembre de 2025.

El nuevo show encuentra a Norman Cook cerca de cumplir cuatro décadas de recorrido artístico. Antes de consolidarse como Fatboy Slim fue bajista de The Housemartins y posteriormente se convirtió en una de las figuras asociadas al big beat y a la cultura electrónica británica.

Su relación con la Argentina tiene además uno de sus capítulos centrales en Mar del Plata: en enero de 2005 tocó frente a unas 50.000 personas en la playa.

Cuándo y dónde toca Fatboy Slim en Buenos Aires

Entre los clásicos asociados a la carrera de Fatboy Slim aparecen “Praise You”, “Right Here, Right Now” y “Weapon of Choice” Dan Reid

¿Cuándo? sábado 5 de septiembre de 2026.

sábado 5 de septiembre de 2026. ¿Dónde? Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo.

Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo. Apertura de puertas: 18.30.

18.30. Horario: 20.30.

Precios de entradas para Fatboy Slim en Movistar Arena

Las localidades disponibles parten de $50.000, según sector y disponibilidad.

Cómo comprar entradas para Fatboy Slim

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Qué canciones puede incluir el show

Fatboy Slim construye sus presentaciones a partir de DJ sets en los que combina canciones propias, samples, remixes y material de otros artistas.

Entre los clásicos asociados a su carrera aparecen “Praise You”, “Right Here, Right Now” y “Weapon of Choice”.

En una entrevista con LA NACION antes de su visita de 2025, Cook contó también su afinidad por la música argentina y mencionó el uso de canciones locales dentro de algunos de sus sets como “Hablando a tu corazón” de Charly García.

Fatboy Slim y una carrera centrada en el vivo

Cook explicó en 2025 que su actividad estaba cada vez más concentrada en los shows y en su trabajo como DJ.

Su carrera se inició antes del nacimiento de Fatboy Slim: pasó por The Housemartins y diferentes proyectos hasta construir la identidad con la que se transformó en una referencia de la música electrónica.

La historia de Fatboy Slim con el público argentino

Unas 50.000 personas participaron anoche del recital de Fatboy Slim, realizado al aire libre en Mar del Plata

En 2025 se cumplieron 20 años del show que brindó frente a unas 50.000 personas en Mar del Plata.

Cook también recordó sus noches en Pachá Buenos Aires y definió su relación con el público local como especialmente cercana.

La visita inmediatamente anterior a la de 2026 ocurrió el 19 de septiembre de 2025, también en el Movistar Arena.