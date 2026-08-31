El emotivo video que publicó Messi luego de anunciar su retiro de la selección argentina

Minutos después del posteo en el que anunció su retiro de la selección argentina, Lionel Messi publicó un emotivo video en que hace un repaso por su carrera en el conjunto nacional.

El video que publicó Messi en su cuenta oficial tras el retiro en la selección argentina

El video, con imágenes de Messi desde chiquito hasta su consagración en Qatar está musicalizado por el tema Brindis de Soledad Pastorutti.

La canción fue compuesta por el productor Afo Verde y esta es su letra;

Seguir siguiendo al corazón

Y coquetear con la intuición

Seguir creciendo y esquivando las rutinas

Seguir soñando en un rincón

Seguir creyendo que hay un Dios

Que me endereza de un tirón la puntería

Siempre voy detrás de lo que siento

Cada tanto muero, y aquí estoy

Tantos desiertos que crucé

Tantos atajos esquivé

Tantas batallas que pintaron mis heridas

Tantos incendios provoqué

Tantos fracasos me probé

Que no me explico cómo canto todavía

Y es que siempre voy detrás de lo que siento

Cada tanto muero, y aquí estoy

Por esos días por venir

Por este brindis para mí

Por regalarle la intuición al alma mía

Porque los días se nos van

Quiero cantar hasta el final

Por otra noche como esta doy mi vida

Tantos festejos resigné

Tantos amigos extrañé

Tantos domingos muy lejos de mi familia

Tantas almohadas conocí

Tantas canciones me aprendí

Que los recuerdos me parecen de otras vidas

Siempre voy detrás de lo que siento

Cada tanto muero, y aquí estoy

Tantas palizas esquivé

Tantas traiciones me compré

Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes

Con mil abrazos me cuidé

Con mil amores me curé

Juntando heridas sigo creyendo en la gente

Siempre voy detrás de lo que siento

Cada tanto muero, pero hoy no

Por esos días por venir

Por este brindis para mí

Por regalarle la intuición al alma mía

Porque los días se nos van

Quiero cantar hasta el final

Por otra noche como esta doy mi vida

Por esos días por venir

Por este brindis para mí

Por regalarle la intuición al alma mía

Porque los días se nos van

Quiero cantar hasta el final

Por otra noche como esta doy mi vida

Y en esas noches de luna

Donde los recuerdos son puñal

Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias

Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar

Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias

Y algo pasa, pero ya nada me va a cambiar

Por esos días por venir

Por este brindis para mí

Por regalarle la intuición al alma mía

Porque los días se nos van

Quiero cantar hasta el final

Por otra noche como esta doy mi vida