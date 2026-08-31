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El emotivo video que publicó Messi luego de anunciar su retiro de la selección argentina
El video hace un repaso por su carrera en el conjunto nacional; está musicalizado con el tema Brindis, de la Sole
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Minutos después del posteo en el que anunció su retiro de la selección argentina, Lionel Messi publicó un emotivo video en que hace un repaso por su carrera en el conjunto nacional.
El video, con imágenes de Messi desde chiquito hasta su consagración en Qatar está musicalizado por el tema Brindis de Soledad Pastorutti.
La canción fue compuesta por el productor Afo Verde y esta es su letra;
Seguir siguiendo al corazón
Y coquetear con la intuición
Seguir creciendo y esquivando las rutinas
Seguir soñando en un rincón
Seguir creyendo que hay un Dios
Que me endereza de un tirón la puntería
Siempre voy detrás de lo que siento
Cada tanto muero, y aquí estoy
Tantos desiertos que crucé
Tantos atajos esquivé
Tantas batallas que pintaron mis heridas
Tantos incendios provoqué
Tantos fracasos me probé
Que no me explico cómo canto todavía
Y es que siempre voy detrás de lo que siento
Cada tanto muero, y aquí estoy
Por esos días por venir
Por este brindis para mí
Por regalarle la intuición al alma mía
Porque los días se nos van
Quiero cantar hasta el final
Por otra noche como esta doy mi vida
Tantos festejos resigné
Tantos amigos extrañé
Tantos domingos muy lejos de mi familia
Tantas almohadas conocí
Tantas canciones me aprendí
Que los recuerdos me parecen de otras vidas
Siempre voy detrás de lo que siento
Cada tanto muero, y aquí estoy
Tantas palizas esquivé
Tantas traiciones me compré
Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes
Con mil abrazos me cuidé
Con mil amores me curé
Juntando heridas sigo creyendo en la gente
Siempre voy detrás de lo que siento
Cada tanto muero, pero hoy no
Por esos días por venir
Por este brindis para mí
Por regalarle la intuición al alma mía
Porque los días se nos van
Quiero cantar hasta el final
Por otra noche como esta doy mi vida
Por esos días por venir
Por este brindis para mí
Por regalarle la intuición al alma mía
Porque los días se nos van
Quiero cantar hasta el final
Por otra noche como esta doy mi vida
Y en esas noches de luna
Donde los recuerdos son puñal
Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias
Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar
Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias
Y algo pasa, pero ya nada me va a cambiar
Por esos días por venir
Por este brindis para mí
Por regalarle la intuición al alma mía
Porque los días se nos van
Quiero cantar hasta el final
Por otra noche como esta doy mi vida
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