Festival de comida coreana en Palermo: cuándo y dónde es, qué se puede comer y cuánto cuestan los platos

La gastronomía coreana llegará a Casa Paradiso, el espacio de Donato De Santis en Alcorta Shopping, con una propuesta que durante cuatro días combinará recetas tradicionales, platos de fusión coreano-italiana y actividades vinculadas con la cultura de Corea.

Korea en Casa Paradiso se realizará del jueves 3 al domingo 6 de septiembre, de 10.00 a 23.00, en Jerónimo Salguero 3172, CABA. El acceso será libre y gratuito y la carta especial incluirá opciones desde $8000.

El encuentro celebra además los cinco años de Hansang, la Asociación de Gastronómicos Coreanos en Argentina, y será la primera edición de “Korea en”, una iniciativa que busca generar encuentros de la gastronomía coreana con otras culturas presentes en la Argentina. En esta primera edición, el cruce será con Italia.

Qué comer en Korea en Casa Paradiso: todos los platos y precios

El acceso será libre y gratuito y la carta especial incluirá opciones desde $8000. Gentileza/Hansang

La propuesta gastronómica estará dividida entre preparaciones coreanas y versiones especiales de platos de Casa Paradiso.

Entre las recetas coreanas habrá:

Bibimbab: $25.000. Bowl de arroz con vegetales, carne y huevo, que se mezcla con gochujang antes de comer.

Bowl de arroz con vegetales, carne y huevo, que se mezcla con gochujang antes de comer. Mandu: $10.000. Empanaditas coreanas rellenas de carne y vegetales.

Empanaditas coreanas rellenas de carne y vegetales. Bindaetteok: $10.000. Panqueque crocante de poroto mung molido, salteado con vegetales.

Panqueque crocante de poroto mung molido, salteado con vegetales. LA Galbi con arroz y japchae: $28.000. Asado banderita al estilo coreano, acompañado por arroz y fideos de batata salteados con vegetales.

Asado banderita al estilo coreano, acompañado por arroz y fideos de batata salteados con vegetales. Pollo Frito Crispy: $25.000. Pollo frito coreano crocante.

Pollo frito coreano crocante. Pollo Frito Rojito: $25.000. Pollo frito crocante con salsa especial a base de gochujang.

Pollo frito crocante con salsa especial a base de gochujang. Rose Tteokpokki: $25.000. Pastel de arroz en una salsa cremosa de gochujang y crema.

Pastel de arroz en una salsa cremosa de gochujang y crema. Menú con arroz, ssam, kimchi, bulgogi o jeyuk y banchan: $35.000. Incluye arroz, hojas para armar bocados, kimchi, carne marinada o cerdo picante y una selección de guarniciones.

Los distintos puestos de Casa Paradiso, en tanto, incorporarán ingredientes coreanos a algunos de sus platos:

Wrap de pollo y kimchi + mayonesa de gochujang: $20.000.

Hamburguesa de pollo crispy con kimchi + mayonesa de gochujang: $25.000.

Panchito con kimchi picado + mayonesa de soja o alioli de miel: $14.000.

Pastrami con aderezo de kimchi: $25.000.

Las opciones dulces

Lab Sucre también tendrá tres cookies creadas para la ocasión, todas a $8000:

Cookie de misugaru y chips de choco: $8000. El misugaru es una mezcla de granos tostados.

El misugaru es una mezcla de granos tostados. Cookie de gochujang y maní: $8000. De picante moderado.

De picante moderado. Cookie de curry y chocolate de leche: $8000.

Para los cuatro días del encuentro, los equipos participantes produjeron además alrededor de 100 kilos de kimchi, uno de los ingredientes que tendrá mayor presencia en la carta.

Actividades para conocer la cultura coreana

Para los cuatro días del encuentro, los equipos participantes produjeron además alrededor de 100 kilos de kimchi Gentileza/Hansang

Además de la comida, diferentes sectores de Casa Paradiso estarán ambientados como barrios de Seúl. Habrá propuestas para probarse un hanbok, acercarse a la caligrafía y la escritura coreanas y participar de juegos tradicionales.

También habrá un espacio dedicado al skincare y los productos de belleza coreanos, información turística sobre Corea y degustaciones de snacks y bebidas.

La Embajada de la República de Corea participará con información y juegos, mientras que el Centro Cultural Coreano propondrá actividades como el Tuho (투호), que consiste en lanzar flechas de madera dentro de un recipiente de cuello estrecho desde una determinada distancia.

El viernes, el cocinero Esteban Ho, de Una Canción Coreana, dará una clase dedicada a transformar comidas instantáneas coreanas mediante ingredientes y preparaciones simples.

El domingo habrá un kimjang abierto al público y con inscripción previa, una preparación colectiva de kimchi. La actividad incluirá una explicación sobre la ciencia detrás de la fermentación a cargo de la doctora en Química Claudia Degrossi.

Korea en Casa Paradiso: cuándo y dónde es

Cuándo: 3, 4, 5 y 6 de septiembre de 2026.

3, 4, 5 y 6 de septiembre de 2026. Horario: de 10.00 a 23.00.

de 10.00 a 23.00. Dónde: Casa Paradiso, Alcorta Shopping, Jerónimo Salguero 3172, CABA.

Casa Paradiso, Alcorta Shopping, Jerónimo Salguero 3172, CABA. Entrada: libre y gratuita.

libre y gratuita. Precios: opciones gastronómicas desde $8000.

La iniciativa es impulsada por Hansang, producida junto con Casa Paradiso y el Korean Food Promotion Institute (KFPI), y cuenta con el apoyo de la Embajada de la República de Corea en Argentina y el Centro Cultural Coreano.