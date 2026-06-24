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Por cuánto se puede comer en el festival del choripán de Palermo: cuándo y dónde es el encuentro con más de 35 puestos

ChoriFest vuelve con entrada libre y gratuita, más de 100 versiones de choripán y opciones desde $8000; la feria se hará durante dos jornadas y, en caso de lluvia, se reprogramará para julio

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Chorifest en el Hipódromo de Palermo
Chorifest en el Hipódromo de PalermoGentileza

ChoriFest, el festival dedicado al choripán, vuelve al Hipódromo de Palermo el sábado 27 y el domingo 28 de junio, de 12 a 20, con entrada libre y gratuita. La propuesta reunirá a 35 puestos y food trucks con más de 100 versiones del clásico sándwich argentino, desde opciones tradicionales hasta recetas de autor con distintas carnes, panes y aderezos. En caso de lluvia se reprograma para el 4 y 5 de julio

ChoriFest, el festival dedicado al choripán, vuelve al Hipódromo de Palermo el sábado 27 y el domingo 28 de junio
ChoriFest, el festival dedicado al choripán, vuelve al Hipódromo de Palermo el sábado 27 y el domingo 28 de junio

La edición tendrá choripanes desde $8000, , además de propuestas con chorizo de cerdo, cordero, versiones ahumadas, combinaciones con kimchi, chucrut, chipá, pasta de morcilla y alternativas veggie. También habrá parrilla argentina, empanadas, vinos, cervezas artesanales y postres.

Será la edición número 11 de esta feria gastronómica, que forma parte del calendario porteño de propuestas al aire libre y cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica.

Cuándo y dónde será ChoriFest

La feria se realizará durante dos días:

  • ¿Cuándo? Sábado 27 y domingo 28 de junio, de 12 a 20.
  • ¿Dónde? Hipódromo de Palermo, Av. Del Libertador y Dorrego, Palermo.
  • Entrada: libre y gratuita.
  • En caso de lluvia: se reprograma para el 4 y 5 de julio.

Por cuánto se puede comer en el festival del choripán

Entre los recomendados, las opciones individuales arrancan en $8000 y llegan hasta $12.000, mientras que una tabla degustación cuesta $20.000.

Chorifest en el Hipódromo de Palermo
Chorifest en el Hipódromo de PalermoGentileza
  • Chorizo a la pomarola: con cebolla, morrón y salsa de tomate, en La Barceloneta ($8000).
  • Chorizo 100% cerdo ahumado a leña: servido en pan artesanal, en 1980 Parrilla de Culto ($9000).
  • Tabla degustación: con chorizos entrerriano, puro cerdo y español, en Asado Campero ($20.000).
  • Chori Cheese: chori ahumado con queso cheddar, cebolla caramelizada, pepinos encurtidos y BBQ, en Austin Smoke House ($11.000).
  • Chori Matrimonio: chorizo puro cerdo con pasta de morcilla, en Club Asador ($11.000).
  • Chorikimchi: con kimchi asiático, en Fierro ($9000).
  • Chori alemán: con chucrut, relish, pepinos y verdeo, en Flama ($10.000).
  • Chori Patagónico: chorizo 100% de cordero, con morrones, cebolla y mousse de ciboulette, en Jordanas ($10.000).
  • Chori Sorpresa: chorizo de cerdo cocinado a fuego lento con mostaza de miel y cebolla caramelizada, en La Magia del Flaco ($8000).
  • Chori Porteño: con lechuga y tomate, en La Tranquera ($9000).
  • Chorizo a la pomarola: chorizo de cerdo con cebolla, morrón y salsa de tomate, en Lo de Gauna ($10.000).
  • Chorizo con jamón, queso y huevo frito: en Los Platitos ($12.000).
  • Choripán ahumado: con tomates cherry a la provenzal, en Pastron ($11.000).
  • Chipachori: chorizo sin TACC envuelto en masa de chipá, en Sapore Squisito ($9000).
  • Chori francés: chorizo 100% cerdo con ciruelas, muzzarella, nueces y rúcula, en Shappa ($9000).
  • Chori Campero: con queso emmental, pesto de remolacha y batatas crispy, en Solera ($10.000).
  • El Veggie: con salsa criolla o chimichurri, en Todo Brasas ($10.000).
  • Chori-Masa: chorizo de cerdo envuelto en masa, con morrón asado y salsa criolla, en Tres Fuegos ($8000).

Qué más habrá para comer y tomar

Además de choripanes, la feria incluirá otros platos típicos de la parrilla argentina, como mollejas, vacío, tiras de asado, bondiolas, lomitos y costillares. También habrá empanadas, vinos de bodegas seleccionadas, cervezas artesanales y postres.

La organización informó que se sumarán opciones veganas y sin TACC, con el objetivo de ampliar la propuesta para distintos públicos.

Puestos del ChoriFest

Chorifest en el Hipódromo de Palermo
Chorifest en el Hipódromo de PalermoGentileza
  • La Cabrera
  • Los Platitos
  • El Reino del Choripán
  • Todo Brasas
  • Club Asador
  • Asado Campero
  • Lo de Gauna
  • Distrito Chori
  • Fierro
  • Flama
  • Delta Búfalo
  • La Magia del Flaco
  • Anti Gourmet
  • La Tranquera
  • La Leñita
  • Jordana
  • Austin
  • Tres Fuegos
  • Lo de Pedro
  • Santo Bajón
  • Cerveza Rabieta
  • Bodega Valle del Indio
  • Cremolatti
  • Taproom
  • Cabaña Los Hermanos
  • Sabores Argentos
  • Viejo Patrón

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