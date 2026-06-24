Por cuánto se puede comer en el festival del choripán de Palermo: cuándo y dónde es el encuentro con más de 35 puestos

ChoriFest, el festival dedicado al choripán, vuelve al Hipódromo de Palermo el sábado 27 y el domingo 28 de junio, de 12 a 20, con entrada libre y gratuita. La propuesta reunirá a 35 puestos y food trucks con más de 100 versiones del clásico sándwich argentino, desde opciones tradicionales hasta recetas de autor con distintas carnes, panes y aderezos. En caso de lluvia se reprograma para el 4 y 5 de julio

ChoriFest, el festival dedicado al choripán, vuelve al Hipódromo de Palermo el sábado 27 y el domingo 28 de junio

La edición tendrá choripanes desde $8000, , además de propuestas con chorizo de cerdo, cordero, versiones ahumadas, combinaciones con kimchi, chucrut, chipá, pasta de morcilla y alternativas veggie. También habrá parrilla argentina, empanadas, vinos, cervezas artesanales y postres.

Será la edición número 11 de esta feria gastronómica, que forma parte del calendario porteño de propuestas al aire libre y cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica.

Cuándo y dónde será ChoriFest

La feria se realizará durante dos días:

¿Cuándo? Sábado 27 y domingo 28 de junio, de 12 a 20.

Sábado 27 y domingo 28 de junio, de 12 a 20. ¿Dónde? Hipódromo de Palermo, Av. Del Libertador y Dorrego, Palermo.

Hipódromo de Palermo, Av. Del Libertador y Dorrego, Palermo. Entrada: libre y gratuita.

libre y gratuita. En caso de lluvia: se reprograma para el 4 y 5 de julio.

Por cuánto se puede comer en el festival del choripán

Entre los recomendados, las opciones individuales arrancan en $8000 y llegan hasta $12.000, mientras que una tabla degustación cuesta $20.000.

Chorifest en el Hipódromo de Palermo Gentileza

Chorizo a la pomarola: con cebolla, morrón y salsa de tomate, en La Barceloneta ($8000).

con cebolla, morrón y salsa de tomate, en La Barceloneta ($8000). Chorizo 100% cerdo ahumado a leña: servido en pan artesanal, en 1980 Parrilla de Culto ($9000).

servido en pan artesanal, en 1980 Parrilla de Culto ($9000). Tabla degustación: con chorizos entrerriano, puro cerdo y español, en Asado Campero ($20.000).

con chorizos entrerriano, puro cerdo y español, en Asado Campero ($20.000). Chori Cheese: chori ahumado con queso cheddar, cebolla caramelizada, pepinos encurtidos y BBQ, en Austin Smoke House ($11.000).

chori ahumado con queso cheddar, cebolla caramelizada, pepinos encurtidos y BBQ, en Austin Smoke House ($11.000). Chori Matrimonio: chorizo puro cerdo con pasta de morcilla, en Club Asador ($11.000).

chorizo puro cerdo con pasta de morcilla, en Club Asador ($11.000). Chorikimchi: con kimchi asiático, en Fierro ($9000).

con kimchi asiático, en Fierro ($9000). Chori alemán: con chucrut, relish, pepinos y verdeo, en Flama ($10.000).

con chucrut, relish, pepinos y verdeo, en Flama ($10.000). Chori Patagónico: chorizo 100% de cordero, con morrones, cebolla y mousse de ciboulette, en Jordanas ($10.000).

chorizo 100% de cordero, con morrones, cebolla y mousse de ciboulette, en Jordanas ($10.000). Chori Sorpresa: chorizo de cerdo cocinado a fuego lento con mostaza de miel y cebolla caramelizada, en La Magia del Flaco ($8000).

chorizo de cerdo cocinado a fuego lento con mostaza de miel y cebolla caramelizada, en La Magia del Flaco ($8000). Chori Porteño: con lechuga y tomate, en La Tranquera ($9000).

con lechuga y tomate, en La Tranquera ($9000). Chorizo a la pomarola: chorizo de cerdo con cebolla, morrón y salsa de tomate, en Lo de Gauna ($10.000).

chorizo de cerdo con cebolla, morrón y salsa de tomate, en Lo de Gauna ($10.000). Chorizo con jamón, queso y huevo frito: en Los Platitos ($12.000).

en Los Platitos ($12.000). Choripán ahumado: con tomates cherry a la provenzal, en Pastron ($11.000).

con tomates cherry a la provenzal, en Pastron ($11.000). Chipachori: chorizo sin TACC envuelto en masa de chipá, en Sapore Squisito ($9000).

chorizo sin TACC envuelto en masa de chipá, en Sapore Squisito ($9000). Chori francés: chorizo 100% cerdo con ciruelas, muzzarella, nueces y rúcula, en Shappa ($9000).

chorizo 100% cerdo con ciruelas, muzzarella, nueces y rúcula, en Shappa ($9000). Chori Campero: con queso emmental, pesto de remolacha y batatas crispy, en Solera ($10.000).

con queso emmental, pesto de remolacha y batatas crispy, en Solera ($10.000). El Veggie: con salsa criolla o chimichurri, en Todo Brasas ($10.000).

con salsa criolla o chimichurri, en Todo Brasas ($10.000). Chori-Masa: chorizo de cerdo envuelto en masa, con morrón asado y salsa criolla, en Tres Fuegos ($8000).

Qué más habrá para comer y tomar

Además de choripanes, la feria incluirá otros platos típicos de la parrilla argentina, como mollejas, vacío, tiras de asado, bondiolas, lomitos y costillares. También habrá empanadas, vinos de bodegas seleccionadas, cervezas artesanales y postres.

La organización informó que se sumarán opciones veganas y sin TACC, con el objetivo de ampliar la propuesta para distintos públicos.

Puestos del ChoriFest

Chorifest en el Hipódromo de Palermo Gentileza