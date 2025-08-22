Fin de semana en Buenos Aires: Cafecito BA, Milonga del Plata, Baglietto–Vitale y planes gastro

En medio de la programación de Tango BA Festival y Mundial, el viernes 22 el hall del Cine Teatro El Plata de Mataderos vuelve pista y la fila se ordena a ritmo de abrazo milonguero. Milonga del Plata abre el fin de semana a las 19, con música en vivo, exhibiciones y DJ; una escena que repite su esquema el viernes siguiente y que este sábado 23 suma al Sexteto Mayor en el mismo horario. El domingo 24, a las 18, Nicolás Ledesma presenta Con Troilo en el alma junto a su orquesta típica y María Viviana Pisoni. Agenda precisa, entrada gratuita y reservas anticipadas según el esquema oficial del festival.

Tango BA lleva el 2x4 a los barrios Federico Hamilton

El mapa del dos por cuatro llega también a Belgrano: el Auditorio Belgrano programa el domingo 24, a las 20, el concierto Baglietto–Vitale con Pasionales, y abre la puerta a una semana con nombres propios que siguen después del fin de semana. Reservas 72 horas antes, a las 12, con cupos limitados.

Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale

En Parque Centenario, la escena al aire libre toma el Anfiteatro: el sábado 23 a las 16 abre la Orquesta del Plata; el domingo 24 a las 16 se presentan la Orquesta Típica Escandalosa y la Orquesta de Guitarras La Empedrada. Jazz de vereda, mate compartido y familias en las gradas de piedra.

La ruta continúa hacia Villa Urquiza y alrededores: el domingo 24 a las 20, Amelita Baltar repasa su etapa con Piazzolla; el lunes 25 a las 20 se rinde homenaje a Raúl Garello con Guillermo Fernández en voz, en el Centro Cultural 25 de Mayo. Para el martes 26, la guía consultada no detalla funciones específicas y retoma el miércoles con nuevas citas, entre ellas Sandra Mihanovich con repertorio de Eladia Blázquez. En todo el circuito, entradas gratis y reservas habilitadas 72 horas antes, a las 12.

Cafecito BA toma la Glorieta de Barrancas de Belgrano con 14 puestos y un pulso de feria: de 10.30 a 19, cafés desde $3000 y opciones dulces o saladas desde $3500 BA Capital Gastronómica/Instagram

El sábado, la ciudad ofrece otros ritos. Cafecito BA toma la Glorieta de Barrancas de Belgrano con 14 puestos y un pulso de feria: de 10.30 a 19, cafés desde $3000 y opciones dulces o saladas desde $3500, biblioteca al aire libre, cine de mantas y una grilla que corre desde el mediodía con saxos, cuerdas y DJ de vinilos. La propuesta se repite el domingo 24 en el mismo horario.

El relato gastronómico de Puchero se apoya en una visita a Trufa del Nuevo Mundo y recorre la trufa negra desde su origen hasta el plato. Puchero

En Villa Luro, la cava de Puchero convoca a “Trufa y Vino” los sábados 23 y 30 a las 20.45, parte de un ciclo de cuatro noches exclusivas que también incluyó el 9 y el 16 de agosto. La experiencia, de formato íntimo y con cupos limitados, propone un menú por pasos maridado con vinos seleccionados. El relato gastronómico se apoya en una visita a Trufa del Nuevo Mundo y recorre la trufa negra desde su origen hasta el plato. La cava, recientemente inaugurada en el local, aporta la atmósfera subterránea y el clima de concentración que busca la propuesta.

Para celebrar la nueva apertura de Levando, el sábado 23 de agosto, a las 12.30 el chef Fernando Mayoral presentará una intervención gastronómica de cinco pasos, diseñada para convivir con la carta habitual de la panadería Levando

En Colegiales, el sábado 23 a las 12.30, Levando abre su nueva casa en Céspedes 3115 con una intervención gastronómica de cinco pasos a cargo del chef Fernando Mayoral. La panadería artesanal, conocida por sus panes de masa madre y el uso de harinas orgánicas, celebra la apertura con un formato que cruza mostrador y cocina de autor. La propuesta busca marcar el mediodía con un recorrido pautado de platos, pensado para convivir con el ritmo del despacho de pan. La fecha se presenta como un hito para la marca que nació en Palermo y extiende su mapa a la cuadrícula de Colegiales.

Juan Barcos, chef y socio de Madre Rojas

La agenda suma cruce de cocinas el martes 26 de agosto. “Tony Wu interviene la cocina de Madre Rojas”: el restaurante de Villa Crespo que celebra la carne y el vino nacional, a cargo de Juan Ignacio Barcos (chef, sommelier y ganadero), recibe a los chefs José Delgado y Thomas Nguyen (Tony Wu) y a la pastelera Coni Borras. Habrá sashimi de wagyu, lengua curada con kewpie, churro chino con ikura, papas fritas grasas en wagyu y ensalada tailandesa de tomates, entre otras creaciones; el dulce final queda en manos de Borras. Dos turnos: 20 y 22, reserva previa por Meitre.