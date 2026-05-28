Israel atacó infraestructura de Hezbollah en Líbano e Irán lanzó misiles contra una base militar de EE.UU.

TEL AVIV.- El Ejército israelí afirmó este jueves que inició ataques contra infraestructuras de Hezbollah en la ciudad de Tyre, en Líbano. En imágenes que trascendieron en redes sociales se observa el momento de una poderosa explosión sobre un edificio, que eleva intensas columnas de humo.

El bombardeo se dio un día después de que las Fuerzas Armadas israelíes abatieran al nuevo jefe del brazo armado de Hamás en Gaza, Mohamed Odeh y en un clima de máxima tensión en Medio Oriente por los nuevos intercambios entre Estados Unidos e Irán.

Por otro lado, el gobierno de Kuwait alertó que sus sistemas de defensas interceptaron drones y misiles provenientes de Irán que tenían como objetivo una base militar estadounidense. Minutos antes, la Guardia Revolucionaria había confirmado el lanzamiento de proyectiles contras ese país.

El momento en que un misil explota sobre un edificio en la ciudad de Tyre en Líbano

Según consignó el medio local The Times of Israel, un soldado de las FDI murió y otros dos resultaron heridos durante el ataque con drones de Hezbollah a una zona militar fronteriza del norte del país. Asimismo, las Fuerzas de Defensa declararon que interceptaron otro vehículo aéreo no tripulado que tenía como objetivo a las tropas del sur del Líbano.

Estados Unidos derribó la madrugada de este jueves cuatro drones de Irán y lanzó ataques contra una base terrestre en el sur de ese país, la segunda operación de este tipo en una semana que pone en vilo la tregua y un eventual acuerdo para terminar la guerra.

Cuatro aeronaves no tripuladas de ataque que representaban una “amenaza en el estrecho de Ormuz” fueron abatidas, según confirmó un funcionario estadounidense. Además agregó que el ejército también bombardeó “una estación iraní de control terrestre” en la localidad sureña de Bandar Abbas que “estaba a punto de lanzar un quinto dron”.

Estados Unidos derribó la madrugada de este jueves cuatro drones de Irán KENT NISHIMURA - AFP

La Guardia Revolucionaria confirmó, a través de la agencia de noticias estatal IRNA, el ataque en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bandar Abbas, un aeropuerto de doble uso —para vuelos civiles y militares— en el estrecho, y dijo que inició su propio ataque de represalia contra la base aérea que lanzó el asalto. No dio más detalles sobre el blanco, y no estaba claro si el ataque contra Kuwait estaba relacionado directamente.

“Tras la agresión perpetrada esta mañana por el ejército estadounidense invasor contra una posición en las afueras del aeropuerto de Bandar Abbas mediante proyectiles aéreos, la base aérea estadounidense que sirvió de origen al ataque fue atacada a las 4:50 de la mañana (01:20 GMT)”, indicaron.

La escalada del conflicto se da en el medio del cese al fuego y mientras Estados Unidos e Irán negocian un acuerdo de paz. De hecho, Donald Trump había dicho que la tregua para extender la tregua por 60 días estaba prácticamente cerrada, sin embargo, el intercambio de ataques generó nuevas tensiones.

Por su parte, los ataques de Estados Unidos a Irán produjeron que los precios de las acciones bajaran en su mayoría el jueves en los mercados de Asia. Los valores del petróleo subieron más de 1 dólar por barril tras haberse desplomado con fuerza un día antes, mientras que los futuros de EE.UU. retrocedieron levemente.

Con información de AFP.