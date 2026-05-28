El mal momento de Abel Pintos al aire que desconcertó a todos

“Voy a ponerle, como dije antes, mi 200 por ciento de ganas”, dijo Gretel Tomas antes de volver a presentarse en el escenario de Es mi sueño (eltrece). Interpretó una versión lírica del clásico “Somewhere Over The Rainbow” y Abel Pintos le dio una dedicada devolución en la que destacó su talento y le recomendó trabajar en la cuestión de la respiración. Sin embargo, tras el discurso, el cantante se enteró de un pequeño detalle que lo dejó boquiabierto y lo llevó a abandonar la mesa de los jurados.

“Voy a empezar por la parte menos cómoda. No creo que haya sido mejor actuación esta que la anterior. Sigue habiendo una cuestión de aire. No estoy criticando en absoluto porque sería una falta de respeto, porque tenés un trabajo técnico que no sé quién está detrás de eso, pero felicitaciones. Mi admiración total. Estás muy bien instruida”, sostuvo Abel Pintos en su devolución. “Te lo digo solo porque cuando uno tiene un talento semejante, la exigencia es semejante también. Lo que hacés con tu voz, el talento que tenés y lo mucho que evidentemente trabajás por ese instrumento es muy notable, es realmente distinto”, enfatizó.

La presentación de Gretel en Es mi sueño

Sin embargo, cuando llegó su turno, Carlos Baute le preguntó si recibía clases de canto y ella, sin más, respondió: “No”. Esto cambió completamente el panorama. “Fíjate, sencilla. Vamos a editar todo lo que dijo Abel”, expresó el intérprete venezolano mientras Pintos se agarraba la cabeza con las manos. “Peor, no puedo creerlo”, dijo atónito e inesperadamente se levantó de su silla.

“Se va, Abel se va”, dijo Jimena Barón. “Renunció, se fue”, advirtió Joaquín Levinton. El intérprete de “La llave” no abandonó el estudio, sino que se acercó a los padres de la participante para felicitarlos personalmente, porque además del apoyo, ella contó que suelen darle consejos cuando la escuchan cantar.

En su devolución, Pintos hizo énfasis en el trabajo de respiración en clase y quedó atónito al enterarse de que, en realidad, la participante estudiaba por su cuenta (Foto: Captura de video / eltrece)

“Ya que todo lo que dije no sirvió de un car***, entonces con más razón pensá dónde vas a respirar. Lo demás no se puede creer”, dijo Pintos al volver a estar frente a la participante. “Con cómo cantás lírico y lo que estás contando, es como que esté Messi y le diga: ‘Mirá, pateaste un poco mal el gol...’”, lanzó Jimena Barón en su devolución y Abel la interrumpió para asumir su error. “¡Ese soy yo! Como un bol*** le dije a Messi que pateó mal el gol", reconoció e hizo reír a todos.