Foo Fighters vuelve a Argentina en 2027: cuándo es el show, cuál es el precio de las entradas y cómo comprarlas

Foo Fighters volverá a la Argentina para presentarse el 25 de febrero de 2027 en el Estadio River Plate, en Buenos Aires, como parte de su gira mundial Take Cover Tour. Será la quinta visita al país de la banda liderada por Dave Grohl y el concierto contará con Usted Señálemelo y Pacífica como bandas invitadas.

La venta general de entradas comenzó este miércoles 12 de agosto a las 10 y se realiza únicamente a través de AllAccess. Los valores parten de $115.000, mientras que los clientes de Banco Macro Visa cuentan con un beneficio de financiación durante Concert Week.

Cuándo y dónde toca Foo Fighters en la Argentina

El concierto de Foo Fighters será el jueves 25 de febrero de 2027 en el Estadio River Plate, en la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación forma parte del Take Cover Tour, la gira mundial que comenzó el 10 de enero de 2026 en León, México, y tiene fechas previstas en Norteamérica, Europa, Oceanía y Sudamérica hasta 2027.

El regreso marcará la quinta presentación de Foo Fighters en la Argentina. La primera fue en el Quilmes Rock realizado en River Plate en 2012. Luego tocaron en el Estadio Único de La Plata en 2015 y en Vélez en 2018. Su visita anterior fue en 2022, cuando encabezaron una de las jornadas de Lollapalooza Argentina.

Cuánto cuestan las entradas para Foo Fighters en River

La banda liderada por Dave Grohl se presentará el 25 de febrero junto a Usted Señálemelo y Pacifica Gentileza

Platea Sívori Alta: $115.000.

$115.000. Platea Sívori Media S/N: $125.000.

$125.000. Platea Belgrano Alta: $170.000.

$170.000. Platea San Martín Alta: $170.000.

$170.000. Campo General + Sívori Baja: $175.000.

$175.000. Campo Delantero: $345.000.

$345.000. Platea Belgrano Inferior/Baja/Media: $365.000.

$365.000. Platea San Martín Inferior/Baja/Media: $365.000.

Cómo comprar entradas para Foo Fighters en River

Las entradas se comercializan exclusivamente a través de AllAccess. La venta general quedó habilitada el miércoles 12 de agosto a las 10.

Se debe seguir este paso a paso para comprar las entradas:

Ingresar a la página oficial de Foo Fighters en AllAccess.

Iniciar sesión o registrarse en la plataforma.

Seleccionar la ubicación entre los sectores que permanezcan disponibles.

Elegir la cantidad de entradas.

Completar los datos solicitados.

Seleccionar el medio de pago disponible y finalizar la compra.

Qué beneficios hay para comprar entradas

Como parte de Concert Week, los clientes con tarjetas de crédito Visa de Banco Macro pueden comprar entradas para Foo Fighters en hasta nueve cuotas sin interés hasta el 16 de agosto o hasta agotar stock, lo que ocurra primero.

Una vez finalizado ese beneficio, los clientes Macro Visa podrán continuar comprando en hasta seis cuotas sin interés. La venta general está disponible con cualquier medio de pago habilitado por la plataforma.

Cómo será el show de Foo Fighters en el Take Cover Tour

Durante esta gira, Foo Fighters editó en abril de 2026 su duodécimo álbum de estudio, Your Favorite Toy Gentileza

La gira propone conciertos que combinan un set eléctrico con un tramo acústico y atraviesan diferentes etapas de la discografía del grupo. El repertorio también incorpora versiones y canciones que llevaban años fuera de los shows de Foo Fighters, algunas de ellas ausentes de sus listas durante más de una década.

La fecha en River tendrá además dos bandas argentinas como invitadas: Usted Señálemelo y Pacífica serán las encargadas de abrir el concierto.

Durante esta gira, Foo Fighters editó en abril de 2026 su duodécimo álbum de estudio, Your Favorite Toy, grabado entre 2024 y 2025. Se trata del primer disco de la banda registrado con Ilan Rubin en batería y llegó tres años después de But Here We Are (2023), el álbum en el que el propio Grohl tocó la batería y con el que el grupo comenzó su reconfiguración después de la muerte de Taylor Hawkins en 2022.

El álbum fue anticipado por cuatro canciones: “Asking for a Friend”, “Your Favorite Toy”, “Caught in the Echo” y “Of All People”. El material profundiza un sonido directo y enérgico, con elementos de garage rock y la impronta melódica que atraviesa distintas etapas de la banda.

Con más de tres décadas de trayectoria, Foo Fighters regresará así a uno de los escenarios centrales de su historia con el público argentino, donde ya había tocado durante su primera visita al país en 2012.