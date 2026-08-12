Cierra Río Café, un tradicional bar porteño de Almagro

Después de 35 años, Río Café Bar, una tradicional cafetería de Almagro, cerrará sus puertas a fines de agosto. El comercio, ubicado en Sarmiento 4699 —en la esquina con Aníbal Troilo—, está en una zona que oficia de límite con los barrios de Caballito y Villa Crespo, y se volvió un punto de encuentro para los vecinos, médicos del Hospital Naval y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Los propietarios están enfermos y el hijo no puede hacerse cargo de todo”, dijo Mauricio, uno de los trabajadores del lugar, a LA NACION.

Cierra otro mítico bar porteño, un lugar de encuentro para los vecinos de Almagro. captura de redes

Rey, uno de los otros cuatro empleados del local gastronómico, lamentó la decisión. “A fin de mes cierra todo. El café no va a existir más”, dijo. Aunque el hombre está jubilado, todavía trabaja 12 horas por día como mozo, cocinero y cafetero desde hace 22 años. “Es tan lindo. Tan ameno”, agregó, emocionado.

Cierra otro mítico bar porteño, un lugar de encuentro para los vecinos de Almagro. captura de redes

“Cierra Café Río y también mi corazón”, se lamentó una usuaria de X. La joven artista dijo que suele asistir a ese lugar de manera semanal. “El mozo me consolaba y me decía: ‘Pero vas a poder seguir escribiendo, no importa el bar’. Era más mi casa que mi casa. Estoy tan triste que no entro dentro mío”, agregó la mujer.

cierra el café que voy todas las semanas que ya hace años ni me cobran que me dicen muchacha donde creo llegar al estado de gracia que describe Clarice cierra Café Río y también mi corazón pic.twitter.com/scAwl1zIYT — gala halfon (@lanaplateada) August 10, 2026

“Con el cierre de Café Río termina un capítulo de mi vida. Treinta y cinco años viviendo por ahí, saludando a los mozos con beso. Diciendo ‘lo mismo de siempre’ para decir café con leche con medialunas”, recordó otro usuario de X. En tanto, Fabio Márquez, paisajista, también se refirió al cierre y expresó en su cuenta de Instagram que “todo es dolor”. Según el hombre, en el lugar de la confitería barrial se emplazaría una parrilla, algo que aún no fue confirmado por este diario.

Cierra otro mítico bar porteño, un lugar de encuentro para los vecinos de Almagro. @paisajeante

Como otras confiterías de época, el Río Café Bar se destaca por una estética tradicional. Las clásicas sillas y mesas de madera que lo ocupan acompañan el imponente mostrador del mismo material por donde se asoman los mozos. La fachada se destaca por tener grandes ventanales de guillotina que permiten ver con claridad la esquina.

NOOOO 💔💔💔 ahí me separé y volví 20 veces con mi primer novio. — Dani Z. (@danizarate_) August 11, 2026

Café entrañable! En esa esquina paraba Caloi. Yo me detenía a cafetear cuando hacía gimnasia en el parque. Una mañana me trajeron a mi hija , pequeña, y él le hizo un Clemente dedicado. Recuerdos atesorados de esa esquina.!!! — Cristina Ochoa (@Cristin88419459) August 11, 2026

Ubicado a pocos metros del Hospital Naval y de la sede que tiene la UBA en la calle Ramos Mejía, el café se transformó en un sitio de encuentro para muchos médicos, familiares de pacientes y estudiantes.

estudié en la sede de sociales de parque centenario, lpm pasaba casi todos los días por ahi, nos juntabamos a estudiar para los finales, que triste — Olivia Ofrenda (@virginnaria) August 11, 2026

Qué pasó con el bar notable “Los Laureles”

Días atrás, el bar notable “Los Laureles”, ubicado en el barrio de Barracas, había anunciado que bajaría las persianas del local. La noticia cayó como un balde de agua fría. Cuando parecía que todo estaba perdido, este martes, desde las redes sociales del tradicional bodegón milonguero, los trabajadores publicaron una carta que se titula: “Sigue abierto”.

“Los laureles sigue abierto, pero también queremos contarles algo con absoluta sinceridad. Hoy necesitamos más que nunca de ustedes. No es solamente un bar. Es una parte de la historia de Barracas. Es una esquina que atravesó generaciones. Es una mesa donde alguien tomó su primer café, donde otros se enamoraron, conversaron, festejaron, escucharon tango o simplemente encontraron un lugar donde sentirse en casa”, reza el posteo.

Carta del Bar "Los Laureles" en el que anuncian que, finalmente, la confitería no cierra. @profile.php?id=100083965423415

Que prosigue: “Y todo eso solamente puede seguir existiendo si hay gente que decide entrar por esa puerta. Por eso hoy no queremos pedirles solamente que compartan esta publicación. Queremos invitarlos a formar parte del rescate de Los Laureles. Vengan a tomar un café. Almuer­cen con nosotros. Vengan a escuchar música. Traigan a un amigo. Recomiéndennos. Compartan nuestras actividades. Cada mesa ocupada ayuda. Cada café servido ayuda. Cada persona que nos recomienda ayuda".