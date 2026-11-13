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Fugazzeta 2026 en Palermo: cuándo y dónde es y cuáles son las 12 pizzerías que participan del festival con entrada gratis

El encuentro gastronómico reunirá a establecimientos tradicionales y nuevas propuestas durante dos días en Palermo; habrá distintas versiones de pizza, empanadas, clases de cocina, música en vivo y actividades para chicos

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El Planetario Galileo Galilei será escenario de un festival dedicado a uno de los grandes clásicos de la gastronomía porteña: la fugazzeta
El Planetario Galileo Galilei será escenario de un festival dedicado a uno de los grandes clásicos de la gastronomía porteña: la fugazzetaGentileza/Fugazzeta

Burgio, Kentucky, Morelia, Roma del Abasto y otras ocho pizzerías compartirán un mismo espacio durante dos días en Buenos Aires. El Planetario Galileo Galilei será escenario de un festival dedicado a uno de los grandes clásicos de la gastronomía porteña: la fugazzeta. Habrá puestos para probar distintas versiones de pizza, clases con maestros pizzeros, espectáculos y música en vivo, en una propuesta con entrada libre y gratuita.

La cita será el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, de 11 a 21, en Palermo. Se trata de la segunda edición de Fugazzeta, un encuentro que reunirá a 12 establecimientos y que también contará con empanadas, postres, actividades para chicos y demostraciones de pizza freestyle. Entre los atractivos de la programación figuran un espectáculo de cantantes líricos del Teatro Colón, bandas de rock nacional y un cierre sorpresa.

Cuándo y dónde es el Festival de la Fugazzeta 2026

La segunda edición de Fugazzeta reunirá a 12 pizzerías; también contará con empanadas, postres, actividades para chicos y demostraciones de pizza freestyle
La segunda edición de Fugazzeta reunirá a 12 pizzerías; también contará con empanadas, postres, actividades para chicos y demostraciones de pizza freestyleGentileza/Fugazzeta
  • Cuándo: sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026.
  • Horario: de 11 a 21, ambos días.
  • Dónde: Planetario Galileo Galilei, avenida Sarmiento s/n y avenida Belisario Roldán, Palermo, Ciudad de Buenos Aires.
  • Entrada: libre y gratuita.
  • Cómo llegar: línea D del subte, estación Plaza Italia. También se puede acceder en colectivo o bicicleta.
  • Instagram oficial: @fugazzeta.ba.

Cuáles son las 12 pizzerías que participan del Festival de la Fugazzeta 2026

La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (Apyce) también participará con un food truck y clases abiertas de elaboración de pizza porteña y fugazzeta
La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (Apyce) también participará con un food truck y clases abiertas de elaboración de pizza porteña y fugazzetaGentileza/Fugazzeta

La propuesta gastronómica será el eje central del encuentro. Los establecimientos participantes instalarán puestos en los que ofrecerán fugazzetas y pizzas en distintas versiones.

Las 12 pizzerías confirmadas son:

  • Burgio
  • Kentucky
  • Morelia
  • Fare
  • Salgado la Pizzería
  • Roma del Abasto
  • Antonito
  • La Pizzeteria
  • Fugazi
  • Crostita
  • Lo Hot de La Boca
  • Gino el Capo

Además, Empanadaza y Las García ofrecerán empanadas. Gino el Capo también estará presente con su torta de ricota, mientras que Abuela Goye participará con helados y chocolates.

La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (Apyce) también participará con un food truck y clases abiertas de elaboración de pizza porteña y fugazzeta.

Qué actividades habrá en el Festival de la Fugazzeta

Gino el Capo también estará presente con su torta de ricota
Gino el Capo también estará presente con su torta de ricotaGentileza/Fugazzeta

Además de los puestos gastronómicos, la programación incluirá demostraciones de cocina, actividades infantiles, juegos, sorteos y espectáculos musicales.

El espacio Maestros de la Pizza reunirá a integrantes de la escuela de APYCE para compartir técnicas de elaboración y preparaciones tradicionales. La primera clase estará dedicada a la fugazzeta clásica, mientras que otra instancia abordará la pizza argentina a la napolitana y la de jamón y morrones.

Las actividades también incluirán un recorrido por la historia de la pizza y una charla sobre tomates autóctonos o de variedad reliquia.

Otro de los protagonistas será Ezequiel Ortigoza, maestro pizzero argentino reconocido internacionalmente por sus espectáculos de pizza freestyle. Sus presentaciones combinan malabares, giros y acrobacias con grandes masas de pizza, incluidas intervenciones con fuego.

Grilla de actividades del Festival de la Fugazzeta 2026

11
Apertura del predio, bienvenida y DJ
Apertura del predio, bienvenida y DJ
12.15
Actividad infantil de Amasaditos
Actividad infantil de Amasaditos
13.30
Maestros de la Pizza: clases abiertas de APYCE
Maestros de la Pizza: clases abiertas de APYCE
14.40
Ezequiel Ortigoza: espectáculo de pizza freestyle
Ezequiel Ortigoza: espectáculo de pizza freestyle
15.30
Il Vento: espectáculo de cantantes líricos del Teatro Colón, con arias, canciones populares, humor y flashmob
La Reja: recital de rock nacional y pop, hasta las 16.30
16.10
Segunda instancia de clases de cocina, historia de la pizza y charla sobre tomates autóctonos o de variedad reliquia
18.45
Comienzo del cierre sorpresa
19.15 a 20.15
La Reja: recital de rock nacional y pop
21
Finalización del festival
Finalización del festival

Durante ambas jornadas también habrá juegos, sorteos y música ambiente. La programación podrá estar sujeta a ajustes operativos.

Cómo nació el Festival de la Fugazzeta

El encuentro busca poner en valor la tradición pizzera de Buenos Aires
El encuentro busca poner en valor la tradición pizzera de Buenos AiresGentileza/Fugazzeta

Bajo el lema “Una porción de nuestra historia”, el encuentro busca poner en valor la tradición pizzera de Buenos Aires. Su primera edición se realizó en mayo de 2026 como una iniciativa independiente de Grupo Caminito y Jorge D’Agostini, gestor gastronómico e investigador de la cultura culinaria argentina.

Autor del libro La Boca, pizza, cocina, identidad, D’Agostini sostiene en su investigación que el origen de la pizza argentina se encuentra en el barrio de La Boca.

La segunda edición cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y forma parte de un proyecto que contempla llevar el festival a distintos barrios durante 2027.

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