Con más de 100 expositores de indumentaria, decoración, juguetes, diseño, arte y gastronomía, regresa Navidad en las Caballerizas, la tradicional feria de regalos que este año celebra su 30º aniversario. Entre las actividades destacadas de esta edición habrá música en vivo, propuestas infantiles, talleres de cerámica y un encuentro gastronómico con Germán Martitegui y Maru Botana.

Germán Martitegui participará en Navidad en las Caballerizas Santiago Filipuzzi

La feria se realizará del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, de 11 a 20, en el barrio El Talar de Pacheco, en Tigre. Por cuarto año consecutivo, estará organizada por la Fundación María de Guadalupe, con el objetivo de contribuir al sostenimiento de sus proyectos educativos en Las Tunas (Tigre) y Garín (Escobar).

Qué habrá en Navidad en las Caballerizas 2026

Navidad en las Caballerizas Gentileza

Además de los puestos de regalos navideños, durante las tres jornadas habrá foodtrucks, música en vivo, talleres de cerámica y juegos para chicos. Papá Noel visitará la feria tanto el sábado como el domingo, día en el que también se realizará un pesebre viviente acompañado de villancicos.

Uno de los encuentros destacados de la programación será Navidad gourmet, que contará con la participación de Germán Martitegui y Maru Botana el sábado 28, a las 16. También habrá presentaciones de música gospel y jazz, sorteos de productos infantiles y una actividad de meditación en movimiento.

Programación de Navidad en las Caballerizas

Maru Botana dará una clase en Navidad en las Caballerizas Captura Instagram (@marubotanaok)

Viernes 27 de noviembre

17.30: taller de cerámica para pintar un alhajero junto a artesanos de la Fundación Los Naranjos. Actividad con costo a beneficio de la institución.

taller de cerámica para pintar un alhajero junto a artesanos de la Fundación Los Naranjos. Actividad con costo a beneficio de la institución. 18: presentación del coro gospel United Voices Argentina.

presentación del coro gospel United Voices Argentina. 19: brindis por los 30 años de la feria. Evento exclusivo con invitación.

Sábado 28 de noviembre

11.30: taller de cerámica con artesanos de la Fundación Los Naranjos. Actividad con costo.

taller de cerámica con artesanos de la Fundación Los Naranjos. Actividad con costo. 14.30: sorteo de productos Humms para chicos. Actividad gratuita.

sorteo de productos Humms para chicos. Actividad gratuita. 15: visita de Papá Noel, entrega de cartas y fotografías. Actividad gratuita.

visita de Papá Noel, entrega de cartas y fotografías. Actividad gratuita. 16: Navidad gourmet con Maru Botana y Germán Martitegui. Actividad gratuita.

Navidad gourmet con Maru Botana y Germán Martitegui. Actividad gratuita. 16.30: maquillaje artístico para chicos. Actividad con costo.

maquillaje artístico para chicos. Actividad con costo. 17: 5 ritmos, una propuesta de meditación en movimiento con Coni Friedberg. Actividad gratuita.

5 ritmos, una propuesta de meditación en movimiento con Coni Friedberg. Actividad gratuita. 17.30: taller de cerámica con artesanos de la Fundación Los Naranjos. Actividad con costo.

Domingo 29 de noviembre

11.30: taller de cerámica con artesanos de la Fundación Los Naranjos. Actividad con costo.

taller de cerámica con artesanos de la Fundación Los Naranjos. Actividad con costo. 14.30: sorteo de productos Humms para chicos. Actividad gratuita.

sorteo de productos Humms para chicos. Actividad gratuita. 15: maquillaje artístico para chicos. Actividad con costo.

maquillaje artístico para chicos. Actividad con costo. 15.30: visita de Papá Noel, entrega de cartas y fotografías. Actividad gratuita.

visita de Papá Noel, entrega de cartas y fotografías. Actividad gratuita. 16.30: pesebre viviente y villancicos. Actividad gratuita.

pesebre viviente y villancicos. Actividad gratuita. 17.30: taller de cerámica con artesanos de la Fundación Los Naranjos. Actividad con costo.

taller de cerámica con artesanos de la Fundación Los Naranjos. Actividad con costo. 18: jazz en vivo con El Sindicato de Saxos y Caída en Masa.

Una feria navideña con fines solidarios

Navidad en las Caballerizas Gentileza

La recaudación de Navidad en las Caballerizas permite acompañar cada año la educación de 60 de los 750 chicos que asisten al colegio María de Guadalupe de Las Tunas.

Desde 2012, la Fundación María de Guadalupe trabaja para ampliar las oportunidades educativas de niños y adolescentes que viven en contextos de vulnerabilidad social. Actualmente cuenta con dos colegios, en Las Tunas y Garín, a los que asisten 1200 estudiantes, y un Programa de Inclusión Laboral destinado a 350 jóvenes egresados.

Según datos de la fundación, en la Argentina solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en el tiempo previsto y con los conocimientos esperados, una proporción que se reduce a dos de cada 100 en contextos de pobreza. En María de Guadalupe, todos los estudiantes terminan el secundario y 71 de cada 100 lo hacen en tiempo y forma.

En 2024, el colegio de Las Tunas fue reconocido como Mejor Escuela del Mundo en la categoría Colaboración Comunitaria, en los World’s Best School Prizes, premios otorgados por T4 Education.

Cuándo y dónde es Navidad en las Caballerizas 2026

Cuándo: del viernes 27 al domingo 29 de noviembre.

del viernes 27 al domingo 29 de noviembre. Horario: de 11 a 20.

de 11 a 20. Último ingreso: a las 19.

a las 19. Dónde: Caballerizas de El Talar de Pacheco, Cabildo 480, Tigre.

Caballerizas de El Talar de Pacheco, Cabildo 480, Tigre. Estacionamiento: $20.000 por día. No se habilitará en caso de lluvia.

Cuáles son los precios de las entradas

Navidad en las Caballerizas Gentileza

Las entradas para Navidad en las Caballerizas son válidas para los tres días de la feria y pueden adquirirse de manera anticipada a un precio promocional.

Preventa: $4600.

$4600. Entrada general: $6000.

Los menores de 16 años, las personas con discapacidad y los jubilados tendrán acceso gratuito, con la presentación de la documentación correspondiente.

Cómo comprar entradas para Navidad en las Caballerizas

Las entradas anticipadas se pueden adquirir a través del sitio oficial de la Fundación María de Guadalupe, mediante la ticketera Fanz.