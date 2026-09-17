Ha Ash vuelve a Argentina: cuándo tocan en el Movistar Arena y cómo comprar las entradas

Ha*Ash vuelve a la Argentina. El dúo integrado por las hermanas Hanna Nicole y Ashley Grace se presentará el 17 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires, como parte de su nueva gira latinoamericana No Me Hablen de Amor.

El show marcará el regreso de las artistas al mismo escenario en el que, en marzo de 2025, reunieron a más de 10.000 personas. Para esta nueva visita anticipan una puesta completamente renovada y un repertorio que recorrerá más de dos décadas de carrera, con canciones como “Lo aprendí de ti”, “Perdón, perdón”, “Te dejo en libertad” y “100 años”, además de material reciente como “¿Qué le pongo?”.

Cuándo es el show de Ha*Ash en Buenos Aires

La fecha porteña será el miércoles 17 de marzo de 2027 y formará parte del tramo argentino del No Me Hablen de Amor Tour 2027.

Cuándo: 17 de marzo de 2027.

17 de marzo de 2027. Dónde: Movistar Arena, Buenos Aires.

Movistar Arena, Buenos Aires. Entradas: preventa desde el 17 de septiembre a las 13; venta general desde el 18 de septiembre a las 13.

preventa desde el 17 de septiembre a las 13; venta general desde el 18 de septiembre a las 13. Beneficio Santander: seis cuotas sin interés con tarjetas del banco.

Cuándo salen a la venta las entradas para Ha*Ash

La preventa comenzó el jueves 17 de septiembre a las 13. La venta general se habilitará el viernes 18 de septiembre a las 13, con todos los medios de pago. Alguna tarjetas de crédito también tendrán disponible el beneficio de seis cuotas sin interés.

Cómo comprar entradas para Ha*Ash en el Movistar Arena

Ingresar al sitio oficial de Movistar Arena.

Para acceder a la preventa Santander, hacerlo desde el jueves 17 de septiembre a las 13 .

. La venta general comenzará el viernes 18 de septiembre a las 13 , con todos los medios de pago.

comenzará el , con todos los medios de pago. Quienes utilicen tarjetas de Banco Santander podrán acceder a seis cuotas sin interés tanto durante la preventa como en la venta general.

Cómo será el nuevo show de Ha*Ash

La preventa para ver a Ha Ash comenzó el jueves 17 de septiembre a las 13; la venta general se habilitará el viernes 18 de septiembre a las 13 Gentileza Ha Ash vuelve a Argentina: cuándo tocan en el Movistar Arena y cómo comprar entradas

No Me Hablen de Amor tendrá una puesta en escena nueva y llegará después del cierre de Haashville, una gira que reunió más de 150 conciertos, más de 60 fechas agotadas y más de 500.000 entradas vendidas en poco más de un año, con presentaciones en México, Estados Unidos, España y Latinoamérica.

El repertorio combinará las canciones que marcaron distintas etapas de la carrera del dúo con su producción más reciente. Entre ellas estará “¿Qué le pongo?”, single estrenado en julio de 2026 y presentado como el comienzo de un nuevo ciclo musical.

El regreso se produce dos años después de su última presentación en el Movistar Arena. En marzo de 2025, tras dos Luna Park con localidades agotadas, Ha*Ash reunió a más de 10.000 personas en el estadio porteño.

La gira de Ha*Ash por la Argentina

Antes de llegar a Buenos Aires, Hanna y Ashley pasarán por Córdoba y Rosario. El recorrido argentino tendrá tres conciertos:

11 de marzo de 2027: Quality, Córdoba.

Quality, Córdoba. 12 de marzo de 2027: Metropolitano, Rosario.

Metropolitano, Rosario. 17 de marzo de 2027: Movistar Arena, Buenos Aires.

Todas las fechas de No Me Hablen de Amor Tour 2027

Ha Ash vuelve a Argentina: cuándo tocan en el Movistar Arena y cómo comprar entradas Gentileza

El recorrido latinoamericano anunciado incluye 13 presentaciones entre febrero y marzo de 2027:

4 de febrero: Polideportivo Alexis Argüello, Managua, Nicaragua.

Polideportivo Alexis Argüello, Managua, Nicaragua. 6 de febrero: Parque Viva, San José, Costa Rica.

Parque Viva, San José, Costa Rica. 10 de febrero: Coliseum Nacional de Ingenieros, Tegucigalpa, Honduras.

Coliseum Nacional de Ingenieros, Tegucigalpa, Honduras. 12 de febrero: Complejo Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador.

Complejo Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador. 13 de febrero: Forum Majadas, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Forum Majadas, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 26 de febrero: Coliseo Rumiñahui, Quito, Ecuador.

Coliseo Rumiñahui, Quito, Ecuador. 27 de febrero: Coliseo Voltaire Paladines Polo, Guayaquil, Ecuador.

Coliseo Voltaire Paladines Polo, Guayaquil, Ecuador. 5 de marzo: Costa 21, Lima, Perú.

Costa 21, Lima, Perú. 6 de marzo: Jardín de la Cerveza, Arequipa, Perú.

Jardín de la Cerveza, Arequipa, Perú. 11 de marzo: Quality, Córdoba, Argentina.

Quality, Córdoba, Argentina. 12 de marzo: Metropolitano, Rosario, Argentina.

Metropolitano, Rosario, Argentina. 17 de marzo: Movistar Arena, Buenos Aires, Argentina.

Movistar Arena, Buenos Aires, Argentina. 21 de marzo: Movistar Arena, Santiago de Chile, Chile.

Ha*Ash: más de dos décadas de carrera

Ha*Ash es el dúo méxico-estadounidense integrado por las hermanas Hanna Nicole y Ashley Grace Pérez Mosa. Desde su debut en 2003 desarrollaron una discografía atravesada por el pop latino, la balada y elementos del country.

Entre sus trabajos aparecen Primera Fila: Hecho Realidad, 30 de Febrero, Haashtag y Haashville. También realizaron colaboraciones con Adriel Favela, Joss Favela, Elena Rose y María José.

En 2025 recibieron las Gaviotas de Plata y de Oro en el Festival de Viña del Mar y el Premio Inquebrantable de Billboard Latin Women in Music. Ese mismo período, YouTube les otorgó el Botón Diamante por superar los 10 millones de suscriptores. En 2026 ganaron el Premio Lo Nuestro a Grupo o Dúo del Año Pop/Rock y fueron nominadas a los Premios Juventud en la categoría Girl Power por “Te apuesto”, su colaboración con María José.