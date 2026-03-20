Japón desembarca en Buenos Aires con un festival gratis de artes marciales, danzas y origami

El evento se hará el sábado 21 y domingo 22 de marzo, de 15 a 18, en el Centro Cultural Palacio Libertad, con charlas, talleres, exhibiciones, música, danzas y actividades participativas; algunas propuestas requerirán retiro previo de entradas
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En el marco de las celebraciones por los 140 años de la inmigración japonesa en la Argentina, este fin de semana se realizará el encuentro “140 años de Encuentro entre Argentina y Japón” en el Centro Cultural Palacio Libertad. La programación reunirá demostraciones artísticas y culturales, talleres participativos, charlas, conciertos, muestras y stands.
La actividad será el sábado 21 y domingo 22 de marzo, de 15 a 18, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151, CABA. La entrada será libre y gratuita, aunque por razones de capacidad algunas actividades requerirán retiro previo de entradas en la boletería del Hall Central, con un máximo de dos por persona y hasta agotar cupo.
Qué actividades habrá el sábado 21
Qué actividades habrá el sábado 21
- 15: charla y demostración de judo a cargo de Juan Carlos Yamamoto en la Plaza Seca PB
- 15: charla “Manga/Anime: cómo llega a nuestras manos”, por Kimura Akira, director editorial de Ichijinsha, del Grupo Kodansha, en el Auditorio 411
- 15: conferencia “La importancia de saber de dónde venimos, por qué 140 años son importantes”, a cargo de la Dra. Cecilia Onaha, en el Auditorio 413
- 15.25: charla y demostración de aikido por Cristian Delfino en la Plaza Seca PB
- 15.45: demostración de karate por la Escuela Miyazato en la Plaza Seca PB
- 16: conferencias “Industria 4.0”, con Sebastián Bónica Nudelman, y “Futuro de la Movilidad”, por Fernanda Pérez Cornetto, en el Auditorio 413
- 16: taller participativo de “Pintura japonesa”, con Cristina Ishikawa, en el Espacio Eudeba
- 16.05: “Karate Do Okinawa”, por Shorin Ryu Taishikan Chikara Dojo, en la Plaza Seca PB
- 16.10: charla y demostración de ikebana de la profesora Leticia Tanoue en el Auditorio 411
- 16.25: charla y demostración de karate de Shorin Ryu Matsubayashi con Marcelo Higa en la Plaza Seca PB
- 16.30: danzas japonesas y okinawenses de Shirayurikai y Sakura no Kai, junto a Tsubaki no Kai de Misiones, en la Terraza Auditorio Azul
- 16.40: charla y demostración de bonsái por La Casa del Bonsái en el Auditorio 411
- 16.45: show de tambores japoneses a cargo de Mukaito Taiko en la Plaza Seca PB
- 16.50: danzas japonesas por Shirayuri Kai, Anzu no Kai y Sakura Bo Kai en la Terraza Auditorio Azul
- 17 a 18: taller participativo “Origami, el arte del plegado de papel”, con Noemí “Mimi” Nohara, en el Espacio Eudeba
- 17.05: show de tambores japoneses por Buenos Aires Taiko en la Plaza Seca PB
- 17.10: charla “Kokedama, técnica botánica sin uso de maceta”, por Hideyo Negishi, en el Auditorio 411
- 17.15: danzas japonesas por Kawachi Otoko Bushi, con baile participativo, en la Terraza Auditorio Azul
- 17.25: tambores japoneses por Nikyokan Wadaiko en la Plaza Seca PB
- 17.30: danza okinawense y taller participativo a cargo de Analía Tengan en el Auditorio 413
Qué actividades habrá el domingo 22
- 15: el Coro Nichia Gakuin interpretará los himnos nacionales de la Argentina y Japón en la Plaza Seca PB
- 15: demostración de “Ceremonia del Té” a cargo de Urasenke Argentina en el Auditorio 411
- 15: charla y demostración de “Historia de la música clásica de Okinawa”, a cargo de Nomura Ryu, en el Auditorio 413
- 15.15: presentación del Coro Nikkei Argentina, dirigido por Nicolás Fiorotto, con un repertorio a capela a cuatro voces en la Plaza Seca PB
- 15.35: presentación del Coro Nichia Gakuin, dirigido por Milagros Seijó, en la Plaza Seca PB
- 16: “Canciones japonesas por jóvenes nikkei” en la Plaza Seca PB
- 16: demostración “El arte de vestir kimono”, a cargo de la profesora Alba Komesu, en el Auditorio 411
- 16: taller participativo de “Pintura japonesa”, con Cristina Ishikawa, en el Espacio Eudeba
- 16.10: “Introducción a la cultura musical de Okinawa” en el Auditorio 413
- 16.20: charla y demostración de judo por Juan Carlos Yamamoto en la Plaza Seca PB
- 16.40: demostración de aikido con Cristian Delfino en la Plaza Seca PB
- 17 a 18: taller participativo “Origami, el arte del plegado de papel”, con Noemí “Mimi” Nohara, en el Espacio Eudeba
- 17.10: concierto de apertura de danza y música okinawense, que continúa con la presentación de Yotsukade, en la Terraza Auditorio Azul
- 17.30: danza Namidano Hanabutai, a cargo de la Asociación Japonesa de Burzaco, en la Terraza Auditorio Azul
- 17.40: danza Kita no Yomekko, de la Asociación Japonesa de Florencio Varela, en la Terraza Auditorio Azul
- 17.50: show de tambores japoneses de Ryukyukoku Matsuridaiko en la Plaza Seca PB
- 18: cierre con baile participativo okinawense
Además, exposiciones de pintura y de origami, de ikabana, bonsái y kokedama, muestra fotográfica y diistintos stands.
140 años de Inmigración
- Cuándo: 21 y 22 de marzo de 15 a 18.
- Dónde: Palacio Libertad, Sarmiento 151, CABA.
- Entrada: libre y gratuita. Por razones de capacidad, algunas actividades requerirán retiro de entradas previas. Se entregarán -hasta dos por persona- en Boletería en el Hall Central, hasta agotar el cupo disponible. Consultas: atencionpublico.pl@cultura.gob.ar
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