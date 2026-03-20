Japón desembarca en Buenos Aires con un festival gratis de artes marciales, danzas y origami

En el marco de las celebraciones por los 140 años de la inmigración japonesa en la Argentina, este fin de semana se realizará el encuentro “140 años de Encuentro entre Argentina y Japón” en el Centro Cultural Palacio Libertad. La programación reunirá demostraciones artísticas y culturales, talleres participativos, charlas, conciertos, muestras y stands.

Ceremonia del té por Urasenke Argentina @japonenargentina

La actividad será el sábado 21 y domingo 22 de marzo, de 15 a 18, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151, CABA. La entrada será libre y gratuita, aunque por razones de capacidad algunas actividades requerirán retiro previo de entradas en la boletería del Hall Central, con un máximo de dos por persona y hasta agotar cupo.

Qué actividades habrá el sábado 21

Qué actividades habrá el sábado 21

15: charla y demostración de judo a cargo de Juan Carlos Yamamoto en la Plaza Seca PB

15: charla “Manga/Anime: cómo llega a nuestras manos”, por Kimura Akira, director editorial de Ichijinsha, del Grupo Kodansha, en el Auditorio 411

15: conferencia “La importancia de saber de dónde venimos, por qué 140 años son importantes”, a cargo de la Dra. Cecilia Onaha, en el Auditorio 413

15.25: charla y demostración de aikido por Cristian Delfino en la Plaza Seca PB

140 aniversario de la inmigración japonesa en la Argentina FANA

15.45: demostración de karate por la Escuela Miyazato en la Plaza Seca PB

16: conferencias “Industria 4.0”, con Sebastián Bónica Nudelman, y “Futuro de la Movilidad”, por Fernanda Pérez Cornetto, en el Auditorio 413

16: taller participativo de “Pintura japonesa”, con Cristina Ishikawa, en el Espacio Eudeba

El arte del ikebana por Leticia Tanoue Escuela Ohara de Ikebana

16.05: “Karate Do Okinawa”, por Shorin Ryu Taishikan Chikara Dojo, en la Plaza Seca PB

16.10: charla y demostración de ikebana de la profesora Leticia Tanoue en el Auditorio 411

16.25: charla y demostración de karate de Shorin Ryu Matsubayashi con Marcelo Higa en la Plaza Seca PB

16.30: danzas japonesas y okinawenses de Shirayurikai y Sakura no Kai, junto a Tsubaki no Kai de Misiones, en la Terraza Auditorio Azul

16.40: charla y demostración de bonsái por La Casa del Bonsái en el Auditorio 411

16.45: show de tambores japoneses a cargo de Mukaito Taiko en la Plaza Seca PB

16.50: danzas japonesas por Shirayuri Kai, Anzu no Kai y Sakura Bo Kai en la Terraza Auditorio Azul

17 a 18: taller participativo “Origami, el arte del plegado de papel”, con Noemí “Mimi” Nohara, en el Espacio Eudeba

17.05: show de tambores japoneses por Buenos Aires Taiko en la Plaza Seca PB

17.10: charla “Kokedama, técnica botánica sin uso de maceta”, por Hideyo Negishi, en el Auditorio 411

Taller de origami a cargo de Noemi "Mimi" Nohara Mimi Nohara Origami

17.15: danzas japonesas por Kawachi Otoko Bushi, con baile participativo, en la Terraza Auditorio Azul

17.25: tambores japoneses por Nikyokan Wadaiko en la Plaza Seca PB

17.30: danza okinawense y taller participativo a cargo de Analía Tengan en el Auditorio 413

Taller de origami a cargo de Noemi "Mimi" Nohara Mimi Nohara Origami

Qué actividades habrá el domingo 22

15: el Coro Nichia Gakuin interpretará los himnos nacionales de la Argentina y Japón en la Plaza Seca PB

15: demostración de “Ceremonia del Té” a cargo de Urasenke Argentina en el Auditorio 411

15: charla y demostración de “Historia de la música clásica de Okinawa”, a cargo de Nomura Ryu, en el Auditorio 413

El domingo 22 a las 15, la presentación de Urasenke Argentina @japonen

15.15: presentación del Coro Nikkei Argentina, dirigido por Nicolás Fiorotto, con un repertorio a capela a cuatro voces en la Plaza Seca PB

15.35: presentación del Coro Nichia Gakuin, dirigido por Milagros Seijó, en la Plaza Seca PB

16: “Canciones japonesas por jóvenes nikkei” en la Plaza Seca PB

16: demostración “El arte de vestir kimono”, a cargo de la profesora Alba Komesu, en el Auditorio 411

16: taller participativo de “Pintura japonesa”, con Cristina Ishikawa, en el Espacio Eudeba

16.10: “Introducción a la cultura musical de Okinawa” en el Auditorio 413

16.20: charla y demostración de judo por Juan Carlos Yamamoto en la Plaza Seca PB

16.40: demostración de aikido con Cristian Delfino en la Plaza Seca PB

El arte de vestir kimono, por Alba Komesu Gentileza Alba Komesu

17 a 18: taller participativo “Origami, el arte del plegado de papel”, con Noemí “Mimi” Nohara, en el Espacio Eudeba

17.10: concierto de apertura de danza y música okinawense, que continúa con la presentación de Yotsukade, en la Terraza Auditorio Azul

17.30: danza Namidano Hanabutai, a cargo de la Asociación Japonesa de Burzaco, en la Terraza Auditorio Azul

17.40: danza Kita no Yomekko, de la Asociación Japonesa de Florencio Varela, en la Terraza Auditorio Azul

17.50: show de tambores japoneses de Ryukyukoku Matsuridaiko en la Plaza Seca PB

18: cierre con baile participativo okinawense

Los tambores japoneses del grupo Ryukyukoku Matsuridaiko Argentina (RKMD) RKMDAArg

Además, exposiciones de pintura y de origami, de ikabana, bonsái y kokedama, muestra fotográfica y diistintos stands.

Ikebana en el Palacio Libertad Escuela Ohara de Ikebana

140 años de Inmigración