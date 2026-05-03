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Quién toca en el Movistar Arena hoy: todos los recitales de la semana del 3 al 10 de mayo de 2026

Este estadio que ganó popularidad en los últimos años es escenario de artistas nacionales e internacionales para distintos públicos

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Divididos es una de las bandas que tendrá su show esta semana (Foto: @divididosoficial)
Divididos es una de las bandas que tendrá su show esta semana (Foto: @divididosoficial)

El Movistar Arena da shows todas las semanas. Este es un espacio que ganó mucho público en los últimos años no solo por su calidad en el sonido, sino también por su comodidad en los accesos y la oferta que entrega en gastronomía, la visibilidad al escenario y los artistas que aterrizan en este espacio.

Es un lugar que tiene una capacidad para alrededor de 15.000 personas y es uno de los escenarios más convocantes en los últimos años. Sus próximas fechas incluyen tanto artistas nacionales como internacionales. En este sentido, muchos se preguntan cuál es la agenda de shows para esta semana.

Dónde queda el Movistar Arena y cómo llegar
Dónde queda el Movistar Arena y cómo llegar

Quién toca en el Movistar Arena hoy: todos los recitales de la semana del 27 de abril al 3 de mayo de 2026

Esta semana en particular, hay tres shows. Estos son:

FechaArtista / EventoEntradas
3 de mayo
Ricardo Arjona
Ricardo Arjona de regreso en la Argentina
Ricardo Arjona de regreso en la Argentina(Foto: Redes Sociales)
FechaArtista / eventoEntradas
5 y 6 de mayo
Jonas Brothers
La banda estadounidense es muy popular en Argentina
La banda estadounidense es muy popular en Argentina
FechaArtista / eventoEntradas
9 de mayo
Divididos
La banda de Mollo, Arnedo y Ciavarella es una de las más convocantes del país
La banda de Mollo, Arnedo y Ciavarella es una de las más convocantes del país

Dónde queda el Movistar Arena

El Movistar Arena se encuentra en el barrio porteño de Villa Crespo, junto a la cancha de Club Atlético Atlanta. Más precisamente, su dirección es Humboldt 450. También cuenta con una entrada de ingreso Av. Corrientes 6094.

Cómo llegar al Movistar Arena

La ubicación que tiene este estadio le permite tener una gran accesibilidad, especialmente en transporte público. A continuación, todas las formas de llegar al Movistar Arena y sus principales accesos:

Colectivos:

  • 19, 34, 42, 55, 65, 71, 76, 78, 90, 93, 111, 127, 176. También hay paradas del Metrobus en avenidas cercanas como Av. Corrientes y Av. Juan B. Justo, en cercanía al Movistar Arena.

Trenes:

  • San Martín (estación Villa Crespo).
  • Urquiza (estación Federico Lacroze).
Una de las formas más fáciles de llegar al Movistar Arena es con el tren San Martín
Una de las formas más fáciles de llegar al Movistar Arena es con el tren San Martínfabian-marelli-11419

Subte:

  • Línea B (estación Dorrego).

Estas opciones permiten llegar al Movistar Arena desde diferentes puntos de la ciudad y son las vías recomendadas para los asistentes a los eventos.

A su vez, se puede ir en auto al estadio, aunque puede ser difícil encontrar lugar para estacionar por la alta demanda de la zona. Los accesos vehiculares principales son Av. Corrientes y Humboldt. Desde el centro porteño se recomienda tomar Av. Corrientes hacia el oeste hasta llegar al barrio de Villa Crespo. También es posible acceder desde el norte por Av. Juan B. Justo.

Cabe recordar que el Movistar Arena cuenta con un estacionamiento dentro de su predio exclusivo para los asistentes de sus shows. Este está gestionado por Seeker Parking, donde se puede reservar y asegurar el lugar con anticipación. Su valor ronda los $8000 por evento.

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