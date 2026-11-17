Para Kevin Di Serna, la música electrónica puede ser mucho más que una experiencia de baile. El DJ y productor de 39 años construyó una identidad sonora propia, a la que define como Spiritual Dance, que combina ritmos electrónicos con mensajes espirituales. Esa búsqueda lo llevó a vincularse con Amanita, un festival que reúne música, yoga y charlas. Aunque también se presenta en escenarios como Creamfields, sostiene que su propuesta mantiene una misma esencia, independientemente de la cantidad de público o la intensidad de cada set.

Su historia musical comenzó mucho antes de descubrir las pistas de baile. Durante la adolescencia, en Santa Rosa, La Pampa, integró bandas de rock, tocó el bajo y cantó. La influencia de un primo DJ lo acercó a la electrónica y, tras mudarse a Buenos Aires para estudiar fotografía creativa, comenzó a frecuentar clubes y festivales. Hoy colabora con artistas como Hernán Cattáneo y Peces Raros, mantiene su interés por el rock y reconoce una cuenta pendiente con la obra de Gustavo Cerati: transformar “En remolinos”, de Dynamo, en un remix para la pista.

—¿Cómo fue tu primer acercamiento a la música?

—Desde bebé estuve rodeado de instrumentos y vinilos. Sobre todo, gracias a mi viejo, entendí desde chico lo que significa la pasión por la música y el amor por este arte tan lindo. Después, durante la adolescencia, empecé a descubrir diferentes estilos musicales y tenía la típica banda de rock con amigos, de esas que formás en la escuela. Era superdivertido.

—¿Qué tocabas en esa época, en esa banda de jóvenes adolescentes?

—Tuve dos bandas. En una tocaba el bajo y hacía los coros. Teníamos un estilo más cercano al pop punk. La otra estaba más conectada con el rock nacional: hacíamos covers, pero también teníamos temas propios. En esa yo cantaba.

—¿Cómo llegaste a la música electrónica?

—Durante la adolescencia era un melómano total. Me pasaba horas encerrado en mi habitación escuchando música de todos lados. Cuando terminé la secundaria y estaba viendo qué hacer con mi vida, tenía como referencia a mi primo, que en ese momento era DJ. Él estudiaba Medicina en Buenos Aires y yo vivía en Santa Rosa, La Pampa. Venía de visita durante los veranos y traía dos compacteras de DJ bajo el brazo. Imaginate lo que significaba para mí ver eso en aquella época. Empecé a investigar por mi cuenta y a descubrir la música electrónica dance a partir de lo que él me mostraba de la vanguardia musical.

Cuando me mudé a Buenos Aires para estudiar fotografía creativa, comencé a asistir a festivales y clubes. Ahí comprendí la esencia de la música electrónica, que, en mi opinión, tiene que ver con unir mundos. En un evento estamos todos bailando al unísono, siguiendo el mismo pulso, abrazándonos en la pista, sin importar las clases sociales ni las diferencias que existen en la sociedad.

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—¿Qué artistas te marcaron cuando empezaste a frecuentar los clubes de electrónica de Buenos Aires?

—Me interesaba especialmente escuchar a los artistas que venían de Europa para descubrir qué estaban haciendo afuera. Me nutrí mucho de la música de Danny Howells, Sasha y John Digweed. Todos los fines de semana llegaban algunos de los mejores artistas del mundo. En aquel momento, el progressive house era uno de los géneros más importantes y populares a nivel global, como hoy puede serlo el EDM o el house. En el ranking de la revista DJ Mag, Hernán Cattáneo estaba sexto y Sasha ocupaba el primer puesto.

Hoy los artistas de progressive house prácticamente no aparecen en esos rankings tan populares porque el género se convirtió en algo más de nicho. Esa fue mi cuna musical, hasta que, ya más grande, empecé a recorrer festivales y clubes de Europa.

—¿Cómo definiste tu estilo actual y cómo fue cambiando desde que empezaste?

—Llegué de manera muy orgánica a una identidad propia dentro de un estilo que defino como Spiritual Dance. Mi objetivo es fusionar la esencia de la música electrónica dance con mensajes espirituales, porque me encanta el mundo holístico y la meditación. Mi sonido nació dentro del progressive house y, cuando empecé a viajar por Europa, fui incorporando elementos de otros estilos. Sin embargo, siempre me atrajeron las atmósferas y las melodías, algo que puede encontrarse tanto en el techno como en el minimal, el deep house o el progressive. Lo más lindo de la música electrónica es la libertad creativa que ofrece. Para un artista, lograr una identidad sonora propia es algo muy valioso.

—Más allá de hacer música, ¿tenés alguna práctica, meditás, hacés yoga o algo similar?

—Sí, practico sobre todo meditación trascendental, que consiste en trascender ese loop mental en el que muchas veces estamos inmersos. Hay pensamientos funcionales para la vida y otros que son simplemente “basura”: esas ideas que se repiten constantemente, que te hacen dar vueltas sobre un problema sin resolver nada. Hay una frase que me encanta: no podés resolver una situación desde el mismo estado de conciencia en el que se generó; necesitás observarla desde otra perspectiva. Si ponés todos tus sentidos en conectar con la música, sin identificarte con tus pensamientos o emociones, escuchar el set de un DJ puede convertirse en una experiencia completamente meditativa.

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—¿Cómo llegás a vincularte con el festival Amanita, que propone un encuentro más espiritual con música electrónica, yoga y charlas?

—Agustín Berardo, creador del festival, se acercó a mi agencia de booking para contarme la propuesta. Me identifiqué enseguida con la idea de combinar charlas, yoga y música. Hace unos 15 años, cuando vivía en Núñez, ya imaginaba un evento en el que la música fuera una parte de la experiencia y se complementara con charlas sobre temas espirituales. De hecho, tengo un proyecto propio llamado Conciencial, que comenzó como un show audiovisual y que siempre tuve la intención de expandir hacia encuentros durante la tarde, con charlas sobre conciencia. Cuando apareció la propuesta de Amanita, conecté inmediatamente con esa visión. Por la afinidad que tenemos, soy una especie de residente del festival.

—¿Cuál es la diferencia entre un set en ese tipo de eventos y uno de Creamfields?

—Mi identidad sonora es la misma en cualquier escenario. Lo que cambia es la intensidad. En Creamfields, al tratarse de un festival más masivo, suelo tocar con BPM más altos y bajos más potentes. En Amanita puedo generar una atmósfera más dreamy, más soñadora, y darle mayor protagonismo a los mensajes espirituales. De todas maneras, los sets no son tan diferentes entre sí porque la esencia musical es la misma.

—¿Cómo influyen la espiritualidad y la meditación en tus decisiones concretas al producir un set o un tema? ¿Depende de tu estado emocional o va por distintos canales?

—Tengo distintas formas de crear. A veces simplemente abro el programa y empiezo a jugar como un niño, dejando que las cosas fluyan y aparezcan esos “accidentes mágicos”. Otras veces tengo una idea muy concreta en la cabeza y voy directamente al programa para plasmarla. También me pasa que estoy tomando un té y, de repente, aparece una inspiración, como si fuera una antena que recibe algo. Entonces voy al estudio y la desarrollo. Además, cuando exploro contenidos en Internet o miro entrevistas, suelo encontrar frases o mensajes espirituales con los que me identifico. En esos casos, los sampleo e incorporo esas voces o fragmentos a mis canciones. Es una manera concreta de llevar un mensaje espiritual a un track.

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—¿Creés que los eventos de día como los Sunsets y festivales como Amanita llegaron para quedarse y no son una moda pasajera?

—Sí, totalmente. En la Argentina es algo relativamente nuevo, pero en Europa este tipo de eventos existe desde hace muchos años. Mi primera experiencia en un gran festival diurno fue en Loveland, en Holanda, hace unos 15 años. Me parece genial poder salir, disfrutar de la música, volver a casa a la una de la mañana, acostarte a las dos y aprovechar el día siguiente. Estoy convencido de que este formato va a seguir creciendo.

—¿Cómo es el trabajo en colaboraciones con artistas como Hernán Cattáneo o Peces Raros?

—Con Peces Raros fue todo muy fluido. Yo vengo del rock y ellos tienen un proyecto que combina rock y electrónica, así que remixar su música resultó muy natural. Con Hernán Cattáneo trabajamos principalmente de manera virtual porque los dos estamos viajando constantemente. Nos vamos pasando ideas a distancia y desarrollándolas juntos. Es el artista con el que más fluidez tengo a la hora de colaborar. Ya hicimos entre 13 y 15 tracks, y eso genera una dinámica de trabajo muy constante. Compartimos una misma dirección sonora, lo que facilita mucho el proceso creativo.

—¿Vas a festivales como público cuando el calendario te lo permite?

—Sí. Voy a los Sunsets de Hernán porque están muy bien organizados y tienen una energía buenísima. También voy por cuestiones de trabajo, para escuchar en parlantes grandes los nuevos tracks que hacemos juntos. Hace poco estuve en el Amsterdam Dance Event (ADE), que reúne conferencias sobre tecnología, prensa, producción musical y eventos distribuidos por toda la ciudad. Siempre que puedo, me gusta asistir a charlas, descubrir artistas y ver bandas en vivo.

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—¿Qué música escuchás hoy? ¿Queda algo de rock nuevo que te interese?

—En la Argentina me gusta mucho Usted Señalemelo, una banda de Mendoza que está muy conectada con la escena dance y que también hace DJ sets. Después sigo volviendo a clásicos como Radiohead y los Beatles, especialmente a discos como Revolver. Entre las bandas más nuevas me gustan Muse y Moderat, que tiene una propuesta de rock electrónico. Y, como cantante, admiro mucho a RY X, integrante del dúo Howling. Tuve el honor de hacerle un remix oficial.

—¿Tenés algún remix pendiente que te gustaría hacer y todavía no concretaste?

—Soy recontra fan de Gustavo Cerati. Él tenía una conexión muy fuerte con la música electrónica. Para mí, intervenir su obra representa un desafío emocional, pero creo que, si se hace con respeto, llevar una de sus canciones a la pista de baile podría ser increíble. Me encantaría remixar “En remolinos”, del disco Dynamo. A ver si algún día me animo a meterle mano.