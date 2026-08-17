La feria de Alejandro Vigil llega a Puerto Madero con más de 250 vinos y dos shows sorpresa

Chachingo Wine Fair llegará a Buenos Aires el viernes 21 y el sábado 22 de agosto en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero. La feria creada por el enólogo Alejandro Vigil presentará más de 250 etiquetas de productores de diferentes regiones vitivinícolas de la Argentina.

La experiencia incluye degustaciones, una propuesta gastronómica desarrollada por los equipos del hotel y Casa Vigil, dos shows musicales sorpresa y un espacio para comprar los vinos exhibidos. Durante el encuentro habrá servicio permanente y gratuito de agua

Cuándo y dónde es Chachingo Wine Fair Buenos Aires 2026

El listado difundido para la edición de Buenos Aires incluye productores grandes, medianos y pequeños de Mendoza, Río Negro, San Juan y Salta Gentileza

La edición porteña se desarrollará durante dos jornadas:

Viernes 21 y sábado 22 de agosto: de 20.00 a 00.00.

de 20.00 a 00.00. Lugar: Alvear Icon Hotel, Aimé Painé 1130, Puerto Madero.

La feria tiene capacidad limitada y forma parte de la temporada itinerante 2026, que ya pasó por Mendoza, Salta, Rosario y Córdoba.

Cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas

El ticket corresponde a una de las dos jornadas y la plataforma permite elegir entre el viernes 21 o el sábado 22 de agosto.

Entrada general: $50.000.

Las entradas se comercializan a través de EntradaWeb. Para adquirirlas se debe seguir este procedimiento:

Ingresar a la página oficial de Chachingo Wine Fair en EntradaWeb.

Seleccionar la jornada del viernes 21 o del sábado 22 de agosto.

Elegir la entrada general y la cantidad de tickets.

Completar los datos solicitados por la plataforma.

Continuar con el proceso de pago y confirmar la operación.

Qué bodegas participan de la feria

Chachingo Wine Fair llegará a Buenos Aires el viernes 21 y el sábado 22 de agosto en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero Gentileza

El listado difundido para la edición de Buenos Aires incluye productores grandes, medianos y pequeños de Mendoza, Río Negro, San Juan y Salta:

A 16.

Alta Yari.

Atamisque.

Azusto Wines.

Bodega Ikal.

Bodega Laborde.

Bodega Lavaque.

Cadus.

Canteros Wines.

Carinae.

Catena Zapata.

Colomé.

Dante Robino.

Domaine Bousquet.

El Cese.

El Enemigo.

El Esteco.

El Relator.

Espíritu Evolutivo Wines.

Familia Mastrantonio.

Familia Bocardo Proemio Wines.

Finca Bandini.

Finca Decero.

Finca La Coti.

Fuego Blanco.

Grazie Mille Vinos.

Huentala Wines.

Humberto Canale.

Jasmine de los Mundos.

Jorge Rubio.

Kaiken Wines.

Kalós Wines.

La Finca de los Viñedos Imposibles.

Lagarde.

Lo Sance.

López.

Lorenzo Wines.

Luca Wines.

Luigi Bosca.

Lupa Wines.

Malpensado Sparkling Wines.

Martino Wines.

Mil Suelos.

Mosquita Muerta.

Otro Loco Más.

Presente Vinos.

Pulenta Estate.

Putruele.

Ruca Malen.

Sábato Wines.

The Wine Plan.

Toso.

Trapiche.

Trivento.

Tutú Wines.

Vinos de la Luz.

Viña Artesano.

Weinert.

Beber con moderación - Prohibida su venta a menores de 18 años