Saltar al contenido principal
LA NACION

La Feria Francesa vuelve a Plaza Francia con entrada gratis: cuándo es, horarios y qué se podrá comer

La edición de primavera se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre; habrá boulangerie, pastelería, chocolates, quesos, platos salados, productos gourmet y actividades culturales

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
La oferta atravesará distintos clásicos y especialidades de la gastronomía francesa, con panes, pastelería, quesos, chocolates y preparaciones saladas, junto con productos para llevar
La oferta atravesará distintos clásicos y especialidades de la gastronomía francesa, con panes, pastelería, quesos, chocolates y preparaciones saladas, junto con productos para llevarGentileza/Feria Francesa

La Feria Francesa vuelve a Plaza Francia con una nueva edición de primavera organizada por la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina, Lucullus. La propuesta se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026, de 11 a 18.30, con entrada libre y gratuita.

La propuesta se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026, de 11 a 18.30, con entrada libre y gratuita
La propuesta se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026, de 11 a 18.30, con entrada libre y gratuitaGentileza/Feria Francesa

Durante las dos jornadas, el espacio reunirá más de 30 propuestas gastronómicas, además de productos franceses, shows en vivo, masterclasses y actividades vinculadas con la tradición culinaria de Francia. El recorrido permitirá encontrar desde boulangerie y pastelería hasta chocolates, quesos, productos gourmet, platos salados y especialidades para comer durante la visita.

Qué se podrá comer y comprar en la Feria Francesa

Durante las dos jornadas, el espacio reunirá más de 30 propuestas gastronómicas, además de productos franceses, shows en vivo, masterclasses y actividades vinculadas con la tradición culinaria de Francia
Durante las dos jornadas, el espacio reunirá más de 30 propuestas gastronómicas, además de productos franceses, shows en vivo, masterclasses y actividades vinculadas con la tradición culinaria de FranciaGentileza/Feria Francesa

La edición de primavera tendrá una amplia presencia de productores, cocineros, pasteleros y emprendimientos especializados. Entre los participantes estarán:

  • L’Apéro
  • Jorgelina Lacassagne
  • Las Dinas
  • Compañía de Chocolates
  • Daniel Bakery
  • Pastelería Mauricio Asta
  • Kakawa
  • Gontran Cherrier
  • Catering Topinambour
  • Merci
  • Jimena Fuster
  • Darton Cuisine
  • French Cookie
  • Laban
  • L’Epi Boulangerie
  • Frenchie by Jérôme Mathe
  • Cocu Boulangerie
  • Almacén 1249
  • By Joaqo
  • Santi Cheese Market
  • Morris Mousse
  • Le Troquet de Henry
  • Cinna
  • Toro Azul
  • Raclette
  • Oh La Sopa
  • Noire
  • L’Atelier Bistro
  • Quesos Fermier
  • Les Croquants

La oferta atravesará distintos clásicos y especialidades de la gastronomía francesa, con panes, pastelería, quesos, chocolates y preparaciones saladas, junto con productos para llevar.

Shows en vivo y masterclasses

Habrá masterclasses y actividades gastronómicas dedicadas a distintas técnicas, productos y preparaciones vinculadas con la cocina francesa
Habrá masterclasses y actividades gastronómicas dedicadas a distintas técnicas, productos y preparaciones vinculadas con la cocina francesaGentileza/Feria Francesa

La programación también tendrá actividades culturales y gastronómicas. El domingo 11 de octubre, Mariana Crole ofrecerá dos presentaciones musicales, a las 14.30 y 16.30.

Además, habrá masterclasses y actividades gastronómicas dedicadas a distintas técnicas, productos y preparaciones vinculadas con la cocina francesa. La propuesta combina así el recorrido por los stands con demostraciones y espectáculos al aire libre.

Cuándo y dónde es la Feria Francesa

  • Cuándo: sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026.
  • Horario: de 11 a 18.30.
  • Dónde: Plaza Francia, Av. del Libertador 1400, Recoleta.
  • Entrada: libre y gratuita.
LA NACION
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Cayó la cúpula de la Fiscalía de Bolivia tras la revelación de que Marset pagó US$500.000 "para vivir protegido"
    1

    Escándalo narco: cayó la cúpula de la Fiscalía de Bolivia tras la difusión de videos en los que Marset reveló haber pagado US$500.000 para vivir “protegido” en ese país

  2. El “anticristo” y el exorcismo de los dólares
    2

    El “anticristo” y el exorcismo de los dólares

  3. Colapinto no marcó vueltas rápidas en la segunda práctica, quedó último y con 15 posiciones de penalización
    3

    Franco Colapinto finalizó último en la segunda práctica del GP de Bahréin de F1 y sumó una nueva penalidad

  4. A Scaloni, las dudas se las quitaron los de ayer, los de hoy y los de mañana
    4

    Ni él mismo, ni Tapia ni los hinchas: a Scaloni, las dudas se las quitaron los de ayer, los de hoy y los de mañana