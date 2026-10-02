La Feria Francesa vuelve a Plaza Francia con entrada gratis: cuándo es, horarios y qué se podrá comer

La edición de primavera se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre; habrá boulangerie, pastelería, chocolates, quesos, platos salados, productos gourmet y actividades culturales
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La Feria Francesa vuelve a Plaza Francia con una nueva edición de primavera organizada por la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina, Lucullus. La propuesta se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026, de 11 a 18.30, con entrada libre y gratuita.
Durante las dos jornadas, el espacio reunirá más de 30 propuestas gastronómicas, además de productos franceses, shows en vivo, masterclasses y actividades vinculadas con la tradición culinaria de Francia. El recorrido permitirá encontrar desde boulangerie y pastelería hasta chocolates, quesos, productos gourmet, platos salados y especialidades para comer durante la visita.
Qué se podrá comer y comprar en la Feria Francesa
La edición de primavera tendrá una amplia presencia de productores, cocineros, pasteleros y emprendimientos especializados. Entre los participantes estarán:
- L’Apéro
- Jorgelina Lacassagne
- Las Dinas
- Compañía de Chocolates
- Daniel Bakery
- Pastelería Mauricio Asta
- Kakawa
- Gontran Cherrier
- Catering Topinambour
- Merci
- Jimena Fuster
- Darton Cuisine
- French Cookie
- Laban
- L’Epi Boulangerie
- Frenchie by Jérôme Mathe
- Cocu Boulangerie
- Almacén 1249
- By Joaqo
- Santi Cheese Market
- Morris Mousse
- Le Troquet de Henry
- Cinna
- Toro Azul
- Raclette
- Oh La Sopa
- Noire
- L’Atelier Bistro
- Quesos Fermier
- Les Croquants
La oferta atravesará distintos clásicos y especialidades de la gastronomía francesa, con panes, pastelería, quesos, chocolates y preparaciones saladas, junto con productos para llevar.
Shows en vivo y masterclasses
La programación también tendrá actividades culturales y gastronómicas. El domingo 11 de octubre, Mariana Crole ofrecerá dos presentaciones musicales, a las 14.30 y 16.30.
Además, habrá masterclasses y actividades gastronómicas dedicadas a distintas técnicas, productos y preparaciones vinculadas con la cocina francesa. La propuesta combina así el recorrido por los stands con demostraciones y espectáculos al aire libre.
Cuándo y dónde es la Feria Francesa
- Cuándo: sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026.
- Horario: de 11 a 18.30.
- Dónde: Plaza Francia, Av. del Libertador 1400, Recoleta.
- Entrada: libre y gratuita.