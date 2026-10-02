La Feria Francesa vuelve a Plaza Francia con entrada gratis: cuándo es, horarios y qué se podrá comer

La Feria Francesa vuelve a Plaza Francia con una nueva edición de primavera organizada por la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina, Lucullus. La propuesta se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026, de 11 a 18.30, con entrada libre y gratuita.

La propuesta se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026, de 11 a 18.30, con entrada libre y gratuita Gentileza/Feria Francesa

Durante las dos jornadas, el espacio reunirá más de 30 propuestas gastronómicas, además de productos franceses, shows en vivo, masterclasses y actividades vinculadas con la tradición culinaria de Francia. El recorrido permitirá encontrar desde boulangerie y pastelería hasta chocolates, quesos, productos gourmet, platos salados y especialidades para comer durante la visita.

Qué se podrá comer y comprar en la Feria Francesa

Durante las dos jornadas, el espacio reunirá más de 30 propuestas gastronómicas, además de productos franceses, shows en vivo, masterclasses y actividades vinculadas con la tradición culinaria de Francia Gentileza/Feria Francesa

La edición de primavera tendrá una amplia presencia de productores, cocineros, pasteleros y emprendimientos especializados. Entre los participantes estarán:

L’Apéro

Jorgelina Lacassagne

Las Dinas

Compañía de Chocolates

Daniel Bakery

Pastelería Mauricio Asta

Kakawa

Gontran Cherrier

Catering Topinambour

Merci

Jimena Fuster

Darton Cuisine

French Cookie

Laban

L’Epi Boulangerie

Frenchie by Jérôme Mathe

Cocu Boulangerie

Almacén 1249

By Joaqo

Santi Cheese Market

Morris Mousse

Le Troquet de Henry

Cinna

Toro Azul

Raclette

Oh La Sopa

Noire

L’Atelier Bistro

Quesos Fermier

Les Croquants

La oferta atravesará distintos clásicos y especialidades de la gastronomía francesa, con panes, pastelería, quesos, chocolates y preparaciones saladas, junto con productos para llevar.

Shows en vivo y masterclasses

Habrá masterclasses y actividades gastronómicas dedicadas a distintas técnicas, productos y preparaciones vinculadas con la cocina francesa Gentileza/Feria Francesa

La programación también tendrá actividades culturales y gastronómicas. El domingo 11 de octubre, Mariana Crole ofrecerá dos presentaciones musicales, a las 14.30 y 16.30.

Además, habrá masterclasses y actividades gastronómicas dedicadas a distintas técnicas, productos y preparaciones vinculadas con la cocina francesa. La propuesta combina así el recorrido por los stands con demostraciones y espectáculos al aire libre.

Cuándo y dónde es la Feria Francesa