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La Feria Francesa vuelve a Recoleta con un Saint-Honoré gigante por el Día de la Bastilla

La nueva edición será el sábado 11 y domingo 12 de julio, con entrada libre y gratuita; habrá gastronomía, pastelería, música en vivo y demostraciones abiertas al público

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Durante el fin de semana, la feria reunirá una selección de panaderías, pastelerías, chocolaterías, restaurantes y productores especializados
Durante el fin de semana, la feria reunirá una selección de panaderías, pastelerías, chocolaterías, restaurantes y productores especializados Gentileza Feria Francesa

La Feria Francesa vuelve a Plaza Francia el sábado 11 y domingo 12 de julio, de 11 a 18.30, con una edición especial por el Día Nacional de Francia, también conocido como el Día de la Bastilla. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita y reunirá a panaderos, pasteleros, cocineros, chocolateros, productores y emprendedores franceses y francófonos radicados en la Argentina.

Gentileza Feria Francesa
Gentileza Feria FrancesaGentileza Feria Francesa

La gran atracción será la elaboración en vivo de un Saint-Honoré de dos metros, una creación colectiva que se realizará el sábado 11 de julio a las 13.30. Además, el domingo 12 de julio, también a las 13.30, habrá una clase magistral dedicada a los trampantojos de fruta, una de las tendencias de la alta pastelería contemporánea.

Cuándo y dónde será La Feria Francesa

La nueva edición de La Feria Francesa, organizada por Lucullus, la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina, y que cuenta con el apoyo del gobierno porteño a través de BA Capital Gastronómica, se realizará durante dos jornadas en Plaza Francia, con una programación pensada para celebrar la gastronomía y la cultura gala al aire libre.

Uno de los momentos centrales será la preparación de un Saint-Honoré de dos metros, el sábado 11 de julio a las 13.30
Uno de los momentos centrales será la preparación de un Saint-Honoré de dos metros, el sábado 11 de julio a las 13.30Gentileza Feria Francesa
  • Cuándo: sábado 11 y domingo 12 de julio
  • Horario: de 11 a 18.30
  • Dónde: Plaza Francia, Av. del Libertador 1400, CABA
  • Entrada: libre y gratuita
  • Instagram: @luculluscocinafrancesa

Un Saint-Honoré gigante en vivo

Uno de los momentos centrales será la preparación de un Saint-Honoré de dos metros, el sábado 11 de julio a las 13.30. Este clásico de la pastelería francesa combina hojaldre, pâte à choux, crema Chiboust y caramelo, y lleva su nombre en homenaje a san Honorato, patrono de los panaderos y pasteleros.

La demostración estará a cargo de chefs miembros de Lucullus: Bruno Gillot, de L’Épi Boulangerie; Mathieu Benoit, de French Cookies; Daro Castro y Flor Mollo, de Choux Éclair; Jimena Fuster, de Estudio de Pastelería; Morgan Chauvel, de Cocu Boulangerie; y Marcos Speroni, de Morris Mousse.

La preparación buscará mostrar frente al público el trabajo técnico, la precisión y la colaboración que requiere una pieza pastelera de gran formato.

La clase de trampantojos de fruta

La programación continuará el domingo 12 de julio a las 13.30 con una clase magistral del chef pastelero Joaquín Pantuso, fundador de Jakarta y especialista en pastelería francesa.

Pantuso presentará una demostración dedicada a los trampantojos de fruta, creaciones hiperrealistas inspiradas en el estilo del pastelero francés Cédric Grolet. Durante la actividad, compartirá técnicas y procesos para reproducir la apariencia de distintas frutas con piezas de alta pastelería.

Los puestos y qué se podrá comer en La Feria Francesa

También se ofrecerán platos tradicionales de la cocina francesa, como sopa de cebolla, cassoulet, boeuf bourguignon y raclette
También se ofrecerán platos tradicionales de la cocina francesa, como sopa de cebolla, cassoulet, boeuf bourguignon y racletteGentileza Feria Francesa
  • Uria Raclette: sándwiches con Raclette, papas con bondiola y pepinos, bastones crispy, tostón de salmón y salchicha alsaciana.
  • Compañía de Chocolates: viennoiserie, cannelés, scons, madeleines, cookies, muffins, financiers, budines, éclairs, postres, helados, café y chocolate caliente.
  • Laban: macarons, palmerones, canelé, vascas, francesas de manzana, francesas de uva y roquefort, cookies, crème brûlée y roll de queso.
  • Daniel Bakery: laminados dulces y salados, croissants rellenos, cookies, rol de canela, cafés fríos y calientes, y exprimido de naranja.
  • L’Apéro: sopas, cassoulet, sándwiches de bondiola o champiñones, chai latte e ice tea.
Además habrá cafés de especialidad, chocolates calientes y productos para llevar
Además habrá cafés de especialidad, chocolates calientes y productos para llevarGentileza Feria Francesa
  • Les Croquants: macarons y canelés.
  • French Cookie: cookies, flan pâtissier, crème brûlée, éclair, brownie, blondie, cannelé, chipa, brioche caliente, café y chocolate caliente.
  • Catering Topinambour: velouté de topinambour, brioche de salmón, ostras, boeuf bourguignon, mejillones con fritas, tarte Tatin y crème brûlée.
  • Cinna: rolls, agua, café, bebidas y té.
La Feria Francesa vuelve a Plaza Francia el sábado 11 y domingo 12 de julio, de 11 a 18.30, con una edición especial por el Día Nacional de Francia, también conocido como el Día de la Bastilla
La Feria Francesa vuelve a Plaza Francia el sábado 11 y domingo 12 de julio, de 11 a 18.30, con una edición especial por el Día Nacional de Francia, también conocido como el Día de la BastillaGentileza Feria Francesa
  • Noire: torta vasca, pound cake, sándwiches de focaccia y brioche, alfabrownie y cookie red velvet.
  • Las Dinas: fiambres y embutidos.
  • Merci: pan de masa madre, viennoiserie, chipa, canelé, croissants salados, hamburguesa, sopa de cebolla, café y éclairs.
  • Almacén 1249: sándwiches de jamón crudo, jamón natural o ternera, y wraps de carne o pollo.
  • Choux Éclairs: Paris Brest, éclairs, choux, cookies rellenas y macarons.
La propuesta tendrá entrada libre y gratuita y reunirá a panaderos, pasteleros, cocineros, chocolateros, productores y emprendedores franceses y francófonos radicados en la Argentina
La propuesta tendrá entrada libre y gratuita y reunirá a panaderos, pasteleros, cocineros, chocolateros, productores y emprendedores franceses y francófonos radicados en la ArgentinaGentileza Feria Francesa
  • Darton Cuisine: empanadas francesas, hot dog parisino, pommes dauphine y panisses de Marsella.
  • La Pastelería: macarons.
  • Le Troquet de Henry: sándwiches, sopas, brochettes, tartines, croque monsieur, merguez, saucisse de poulet y pain perdu.
  • Gontran Cherrier: macarons, éclairs, viennoiserie, sándwiches, sopas, boeuf, café, limonadas y jugos.
  • Kakawa Chocolates: chocolates, bombones, alfajores y chocolate caliente.
Éclairs en la Feria Francesa
Éclairs en la Feria FrancesaGentileza Feria Francesa
  • Jorgelina Lacassagne Chocolatier: tabletas, figuras de chocolate, frutas liofilizadas y chocolate de pistacho.
  • Frenchie: pata de ternera al horno de leña, terrine de campo, croque monsieur de campo y papines savoyardes.
  • Santi Cheese Market: sándwiches, quesos brie, camembert, Raclette, gouda ahumado, parmesano, fontina, snacks y conitos de picada.
  • Morris Mousse: mousses de chocolate, dulce de leche, pistacho, maracuyá y tres chocolates, con toppings.
  • Quesos Fermier.
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