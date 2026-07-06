La Feria Francesa vuelve a Recoleta con un Saint-Honoré gigante por el Día de la Bastilla

La Feria Francesa vuelve a Plaza Francia el sábado 11 y domingo 12 de julio, de 11 a 18.30, con una edición especial por el Día Nacional de Francia, también conocido como el Día de la Bastilla. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita y reunirá a panaderos, pasteleros, cocineros, chocolateros, productores y emprendedores franceses y francófonos radicados en la Argentina.

Gentileza Feria Francesa Gentileza Feria Francesa

La gran atracción será la elaboración en vivo de un Saint-Honoré de dos metros, una creación colectiva que se realizará el sábado 11 de julio a las 13.30. Además, el domingo 12 de julio, también a las 13.30, habrá una clase magistral dedicada a los trampantojos de fruta, una de las tendencias de la alta pastelería contemporánea.

Cuándo y dónde será La Feria Francesa

La nueva edición de La Feria Francesa, organizada por Lucullus, la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina, y que cuenta con el apoyo del gobierno porteño a través de BA Capital Gastronómica, se realizará durante dos jornadas en Plaza Francia, con una programación pensada para celebrar la gastronomía y la cultura gala al aire libre.

Uno de los momentos centrales será la preparación de un Saint-Honoré de dos metros, el sábado 11 de julio a las 13.30 Gentileza Feria Francesa

Cuándo: sábado 11 y domingo 12 de julio

sábado 11 y domingo 12 de julio Horario: de 11 a 18.30

de 11 a 18.30 Dónde: Plaza Francia, Av. del Libertador 1400, CABA

Plaza Francia, Av. del Libertador 1400, CABA Entrada: libre y gratuita

libre y gratuita Instagram: @luculluscocinafrancesa

Un Saint-Honoré gigante en vivo

Uno de los momentos centrales será la preparación de un Saint-Honoré de dos metros, el sábado 11 de julio a las 13.30. Este clásico de la pastelería francesa combina hojaldre, pâte à choux, crema Chiboust y caramelo, y lleva su nombre en homenaje a san Honorato, patrono de los panaderos y pasteleros.

La demostración estará a cargo de chefs miembros de Lucullus: Bruno Gillot, de L’Épi Boulangerie; Mathieu Benoit, de French Cookies; Daro Castro y Flor Mollo, de Choux Éclair; Jimena Fuster, de Estudio de Pastelería; Morgan Chauvel, de Cocu Boulangerie; y Marcos Speroni, de Morris Mousse.

La preparación buscará mostrar frente al público el trabajo técnico, la precisión y la colaboración que requiere una pieza pastelera de gran formato.

La clase de trampantojos de fruta

La programación continuará el domingo 12 de julio a las 13.30 con una clase magistral del chef pastelero Joaquín Pantuso, fundador de Jakarta y especialista en pastelería francesa.

Pantuso presentará una demostración dedicada a los trampantojos de fruta, creaciones hiperrealistas inspiradas en el estilo del pastelero francés Cédric Grolet. Durante la actividad, compartirá técnicas y procesos para reproducir la apariencia de distintas frutas con piezas de alta pastelería.

Los puestos y qué se podrá comer en La Feria Francesa

También se ofrecerán platos tradicionales de la cocina francesa, como sopa de cebolla, cassoulet, boeuf bourguignon y raclette Gentileza Feria Francesa

Uria Raclette: sándwiches con Raclette, papas con bondiola y pepinos, bastones crispy, tostón de salmón y salchicha alsaciana.

sándwiches con Raclette, papas con bondiola y pepinos, bastones crispy, tostón de salmón y salchicha alsaciana. Compañía de Chocolates: viennoiserie, cannelés, scons, madeleines, cookies, muffins, financiers, budines, éclairs, postres, helados, café y chocolate caliente.

viennoiserie, cannelés, scons, madeleines, cookies, muffins, financiers, budines, éclairs, postres, helados, café y chocolate caliente. Laban: macarons, palmerones, canelé, vascas, francesas de manzana, francesas de uva y roquefort, cookies, crème brûlée y roll de queso.

macarons, palmerones, canelé, vascas, francesas de manzana, francesas de uva y roquefort, cookies, crème brûlée y roll de queso. Daniel Bakery: laminados dulces y salados, croissants rellenos, cookies, rol de canela, cafés fríos y calientes, y exprimido de naranja.

laminados dulces y salados, croissants rellenos, cookies, rol de canela, cafés fríos y calientes, y exprimido de naranja. L’Apéro: sopas, cassoulet, sándwiches de bondiola o champiñones, chai latte e ice tea.

Además habrá cafés de especialidad, chocolates calientes y productos para llevar Gentileza Feria Francesa

Les Croquants: macarons y canelés.

macarons y canelés. French Cookie: cookies, flan pâtissier, crème brûlée, éclair, brownie, blondie, cannelé, chipa, brioche caliente, café y chocolate caliente.

cookies, flan pâtissier, crème brûlée, éclair, brownie, blondie, cannelé, chipa, brioche caliente, café y chocolate caliente. Catering Topinambour: velouté de topinambour, brioche de salmón, ostras, boeuf bourguignon, mejillones con fritas, tarte Tatin y crème brûlée.

velouté de topinambour, brioche de salmón, ostras, boeuf bourguignon, mejillones con fritas, tarte Tatin y crème brûlée. Cinna: rolls, agua, café, bebidas y té.

La Feria Francesa vuelve a Plaza Francia el sábado 11 y domingo 12 de julio, de 11 a 18.30, con una edición especial por el Día Nacional de Francia, también conocido como el Día de la Bastilla Gentileza Feria Francesa

Noire: torta vasca, pound cake, sándwiches de focaccia y brioche, alfabrownie y cookie red velvet.

torta vasca, pound cake, sándwiches de focaccia y brioche, alfabrownie y cookie red velvet. Las Dinas: fiambres y embutidos.

fiambres y embutidos. Merci: pan de masa madre, viennoiserie, chipa, canelé, croissants salados, hamburguesa, sopa de cebolla, café y éclairs.

pan de masa madre, viennoiserie, chipa, canelé, croissants salados, hamburguesa, sopa de cebolla, café y éclairs. Almacén 1249: sándwiches de jamón crudo, jamón natural o ternera, y wraps de carne o pollo.

sándwiches de jamón crudo, jamón natural o ternera, y wraps de carne o pollo. Choux Éclairs: Paris Brest, éclairs, choux, cookies rellenas y macarons.

La propuesta tendrá entrada libre y gratuita y reunirá a panaderos, pasteleros, cocineros, chocolateros, productores y emprendedores franceses y francófonos radicados en la Argentina Gentileza Feria Francesa

Darton Cuisine: empanadas francesas, hot dog parisino, pommes dauphine y panisses de Marsella.

empanadas francesas, hot dog parisino, pommes dauphine y panisses de Marsella. La Pastelería: macarons.

macarons. Le Troquet de Henry: sándwiches, sopas, brochettes, tartines, croque monsieur, merguez, saucisse de poulet y pain perdu.

sándwiches, sopas, brochettes, tartines, croque monsieur, merguez, saucisse de poulet y pain perdu. Gontran Cherrier: macarons, éclairs, viennoiserie, sándwiches, sopas, boeuf, café, limonadas y jugos.

macarons, éclairs, viennoiserie, sándwiches, sopas, boeuf, café, limonadas y jugos. Kakawa Chocolates: chocolates, bombones, alfajores y chocolate caliente.

Éclairs en la Feria Francesa Gentileza Feria Francesa