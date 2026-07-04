La película de 90 minutos protagonizada por John Travolta y Bruce Willis que se ubicó en el podio de Netflix

No es la primera vez —ni seguro la última— que los suscriptores de Netflix rescatan del catálogo un título que se convierte en un éxito inmediato; y eso acaba de pasar con Un paraíso peligroso. La película, que en 2022 reunió en pantalla a las leyendas de Hollywood, Bruce Willis y John Travolta, volvió a la carga para revolucionar el podio y adueñarse de los primeros puestos de lo más visto en la plataforma.

Las dos leyendas de Hollywood no compartían rodaje desde hacía casi tres décadas, cuando hicieron historia en el clásico de culto Pulp Fiction (1994) de Quentin Tarantino

Dirigida por Chuck Russell, la cinta sigue en una hora y media la historia de Ryan Swan (Blake Jenner), un joven que viaja a las paradisíacas playas de Maui, Hawái, impulsado por una sed ciega de venganza. Su padre, Ian Swan (Willis), un legendario y rudo cazarrecompensas, fue emboscado y acribillado a tiros en la costa mientras perseguía un millonario botín. Las autoridades locales dan el caso por cerrado, pero Ryan sabe que hay algo mucho más oscuro detrás de esa desaparición.

Decidido a encontrar a los verdaderos responsables, Ryan se infiltra en el peligroso y corrupto submundo criminal de la isla. Para lograrlo, forma una alianza con el antiguo y cínico socio de su padre, Robbie Cole (Stephen Dorff), y con Savannah (Praya Lundberg), una detective local que intenta mantenerlo dentro de la ley mientras desentierran peligrosos secretos corporativos.

Bruce Willis en Un paraíso peligroso (2022)

Toda la evidencia y los violentos enfrentamientos los conducen hacia Arlene “Buck” Buckley (John Travolta), un despiadado magnate inmobiliario que esconde un pasado criminal bajo una fachada de hombre de negocios influyente. Buckley controla los hilos políticos y económicos de la zona, y planea apoderarse de un refugio natural de los nativos hawaianos para sus propios negocios oscuros. A partir de ese momento, Ryan arriesgará su propia vida en una misión de infiltración, repleta de balaceras y persecuciones, con el único objetivo de derrocar al poderoso capo criminal.

“Ryan Swan se adentra en el mundo del crimen hawaiano para vengarse del jefe de la mafia que asesinó a su padre”, dice la sinopsis oficial que invita a darle play.

John Travolta en Un paraíso peligroso, la película que arrasa en Netflix

Más allá de la adrenalina y los paisajes tropicales, el verdadero gran atractivo de Un paraíso peligroso radica en la nostalgia: la producción logró el esperado reencuentro en pantalla de Bruce Willis y John Travolta. Las dos leyendas de Hollywood no compartían rodaje desde hacía casi tres décadas, cuando hicieron historia en el clásico de culto Pulp Fiction (1994) de Quentin Tarantino.

John Travolta y Bruce Willis protagonizan una de las películas más vistas de Netflix

Tres películas para ver en Netflix si te gustó Un paraíso peligroso

1. Triple frontera (2019)

Cinco exsoldados se reúnen para robarle su fortuna a un narcotraficante en la notoria zona fronteriza de Paraguay, Argentina y Brasil y provocan una cadena de consecuencias no deseadas. Duración: 2 h 5 min. Ver Triple frontera.

Triple Frontera, tráiler

2. El escape perfecto (2009)

Los recién casados Cydney y Cliff celebran su luna de miel paseando por una apartada región de Hawái. Su viaje idílico da un giro escalofriante cuando descubren a unos excursionistas aterrorizados que aseguran haber visto a otra pareja que fue brutalmente asesinada. Duración: 1 h 38 min. Ver El escape perfecto.

Escape perfecto, tráiler

3. Reptiles (2023)

Tras el brutal asesinato de una joven agente inmobiliaria, un detective experimentado intenta descubrir la verdad en un caso en el que nada es lo que parece y, al hacerlo, desmonta las ilusiones de su propia vida. Duración: 2 h 16 min. Ver Reptiles.