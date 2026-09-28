La feria gratuita que combina comida, libros y bienestar vuelve a Buenos Aires: cuándo y dónde es Leer y Comer

Vuelve Leer y Comer a Buenos Aires, la feria que reúne a referentes de la gastronomía y la cultura. Durante dos jornadas, el barrio de Chacarita será una fiesta porque, este año, el evento planteará un nuevo eje dedicado al bienestar, los hábitos, la longevidad y la calidad de vida.

En sus dos escenarios, la feria reunirá a especialistas en medicina, neurociencias, nutrición y psicología, además de periodistas y entendidos del mundo de las finanzas, el deporte y la literatura. Juntos se adentrarán en el tema protagonista de 2026: ¿qué pequeñas o grandes decisiones pueden ayudarnos a vivir mejor?

La feria Leer y Comer en las calles de Chacarita Leer y Comer

Las conversaciones tocarán temas como cómo dormir mejor, cómo alimentarnos de una manera más consciente, cómo manejar el estrés o cómo construir vínculos que nos hagan bien.

La programación incluye figuras como Iwao Komiyama, Luis Novaresio, Daniel López Rosetti, Bernardo Stamateas, Daniela Lopilato, Florencia Canale, Alejandra Temporini, Daniel Tangona, Gabriel Corrado, Mariana Arias, Fabricio Ballarini y Santiago Álvarez Tocalli, de “Fuera de Carta”, entre otros.

Organizada por el periodista Luis Majul, Leer y Comer ya es un clásico en el calendario porteño. Solo en 2025 participaron más de 10.000 personas y, este año, volverá a contar con más de 3000 metros cuadrados al aire libre y 400 metros cuadrados cubiertos.

Su programación incluirá presentaciones y firmas de libros, conversaciones y catas de vino, además de distintas experiencias y música. Habrá propuestas para distintas edades, además de acceso para niños y mascotas.

“Vivir más, mejor y con sentido”

Opciones gastronómicas para toda hora Leer y Comer

La propuesta se extenderá más allá de los escenarios, con puestos gastronómicos para todos los gustos, alternativas dulces y saladas y opciones sin TACC. Se podrá elegir entre las opciones de:

La Kitchen,

Salgado Alimentos,

Pancho Sushi,

Maturino,

Lamouse Bouche/Kreaps,

Shami,

Dulces del Cuore,

No es Soberbia,

La Barceloneta,

Savage,

Cremolatti,

Café Martínez,

Isla Negra,

Lágrimas del Diablo,

Próspero Velazco,

Cabaña Los Hermanos,

El Brocal,

La Leñita.

Puestos editoriales

El espacio editorial contará con la participación de:

Planeta,

Penguin Random House,

Arte a Babor,

Catapulta,

Feria del Libro,

Ediciones LEA,

Riverside,

Urano,

Manolito Books y

Grupal Distribuidora.

La programación

Sábado 3

Puestos gastronómicos para todos los gustos Leer y Comer

13.30 – Cata de vinos en el escenario RESET.

Cata de vinos en el escenario RESET. 14.00 – En el escenario Montenegro, Diego Borinsky presentará la biografía oficial de Lionel Scaloni.

En el escenario Montenegro, Diego Borinsky presentará la biografía oficial de Lionel Scaloni. 14.30 – En el escenario RESET, Florencia Canale presenta su nueva novela, Maldita.

En el escenario RESET, Florencia Canale presenta su nueva novela, Maldita. 15.00 – En Montenegro, Damián Pier Basile y Santiago Álvarez Tocalli compartirán “Tu propia receta”.

En Montenegro, Damián Pier Basile y Santiago Álvarez Tocalli compartirán “Tu propia receta”. 15.30 – En RESET, la nutricionista Daniela Lopilato, junto al otorrinolaringólogo especialista en sueño Sebastián López, hablará de “De la mesa a la cama: alimentación, ronquidos y el arte de descansar”.

En RESET, la nutricionista Daniela Lopilato, junto al otorrinolaringólogo especialista en sueño Sebastián López, hablará de “De la mesa a la cama: alimentación, ronquidos y el arte de descansar”. 16.00 – En Montenegro, Bernardo Stamateas abordará el tema de los vínculos y las ideas presentes en sus trabajos más recientes, entre ellos Narcisistas y Vida Nutritiva.

En Montenegro, Bernardo Stamateas abordará el tema de los vínculos y las ideas presentes en sus trabajos más recientes, entre ellos Narcisistas y Vida Nutritiva. 16.30 – En RESET, el psicólogo Pablo López y Fabricio Ballarini, investigador del CONICET especializado en memoria, presentan “Tu cerebro en modo RESET”.

En RESET, el psicólogo Pablo López y Fabricio Ballarini, investigador del CONICET especializado en memoria, presentan “Tu cerebro en modo RESET”. 17.00 – En Montenegro, “Fórmula 1”, con los periodistas Adrián Puente y Florencia Andersen.

En Montenegro, “Fórmula 1”, con los periodistas Adrián Puente y Florencia Andersen. 17.30 – En RESET, “Finanzas sin estrés, trucos prácticos para el día a día”, por la periodista y economista Mariana Shaalo y la contadora y asesora financiera Carolina Cabrera.

En RESET, “Finanzas sin estrés, trucos prácticos para el día a día”, por la periodista y economista Mariana Shaalo y la contadora y asesora financiera Carolina Cabrera. 17.45 – En el escenario Montenegro, Luis Novaresio y “La vida que importa” harán luz sobre esas preguntas que muchas veces quedan relegadas por la urgencia.

En el escenario Montenegro, Luis Novaresio y “La vida que importa” harán luz sobre esas preguntas que muchas veces quedan relegadas por la urgencia. El cierre será con la astróloga Luz Pilheu y una experiencia de movimiento inspirada en los cinco ritmos.

Domingo 4

Feria Leer y Comer 2026 Leer y Comer

13.30 – Cata de vinos en el escenario RESET.

Cata de vinos en el escenario RESET. 14.00 – En el escenario Montenegro, el referente de la cocina japonesa y nikkei Iwao Komiyama presentará “Fusión y equilibrio”: cómo encontrar armonía entre tradiciones diferentes y cómo una cocina propia también puede construirse a partir de la mezcla.

En el escenario Montenegro, el referente de la cocina japonesa y nikkei presentará “Fusión y equilibrio”: cómo encontrar armonía entre tradiciones diferentes y cómo una cocina propia también puede construirse a partir de la mezcla. 14.30 – En el escenario RESET, la chef Alejandra Temporini presentará “Comer sin gluten, rico y saludable” .

En el escenario RESET, la . 15.00 – En Montenegro, el entrenador físico y coach Daniel Tangona propondrá pensar “La nueva longevidad: la salud es el nuevo lujo”.

En Montenegro, el entrenador físico y coach propondrá pensar “La nueva longevidad: la salud es el nuevo lujo”. 15.30 – En RESET, la nutricionista funcional Fiorella Vitelli presentará “ ¿De qué nos alimentamos? ”, para entender qué necesita nuestro organismo y construir una alimentación que pueda sostenerse en el tiempo.

En RESET, la nutricionista funcional Fiorella Vitelli presentará “ ”, para entender qué necesita nuestro organismo y construir una alimentación que pueda sostenerse en el tiempo. 16.00 – En Montenegro, el médico clínico, cardiólogo y especialista en medicina del estrés Daniel López Rosetti presentará “Una buena vida”.

En Montenegro, el médico clínico, cardiólogo y especialista en medicina del estrés presentará “Una buena vida”. 16.30 – En RESET, los psicoanalistas Luciano Lutereau y Verónica Buchanan traerán una mirada diferente sobre una época obsesionada con encontrar soluciones rápidas.

En RESET, los psicoanalistas Luciano Lutereau y Verónica Buchanan traerán una mirada diferente sobre una época obsesionada con encontrar soluciones rápidas. 17.00 – En Montenegro, con la conducción de Gabriel Corrado y Mariana Arias, y con la participación de Daniel Tangona, Juan Manuel Liquindoli y Fiorella Vitelli, se realizará la presentación de RESET, una plataforma de contenidos y experiencias enfocada en bienestar, hábitos, longevidad y calidad de vida.

En Montenegro, con la conducción de Gabriel Corrado y Mariana Arias, y con la participación de Daniel Tangona, Juan Manuel Liquindoli y Fiorella Vitelli, se realizará la presentación de RESET, una plataforma de contenidos y experiencias enfocada en bienestar, hábitos, longevidad y calidad de vida. 17.30 – En RESET, el consultor Gastón Morales pondrá el foco en “Cerebro y hábitos”.

En RESET, el consultor Gastón Morales pondrá el foco en “Cerebro y hábitos”. 18.00 – En Montenegro, el chef Edgardo “Mambrunense” Ríos presentará su libro de recetas Mambrunense: ¡está buenísimo, hacelo!.

Cuándo y dónde es Leer y Comer 2026