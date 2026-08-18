La Joaqui toca en Buenos Aires: cuándo es el show, cuál es el precio de las entradas y cómo comprarlas

La Joaqui se presentará el 30 de octubre de 2026 en C Art Media, en Buenos Aires. El show permitirá escuchar en vivo las canciones de Electra, su nuevo álbum, además de aquellos éxitos que sus seguidores pedían volver a encontrar en su repertorio.

Las entradas se venderán mediante AllAccess. La preventa comenzará el miércoles 19 de agosto a las 12, mientras que la venta general se habilitará el jueves 20 de agosto a la misma hora.

Cuándo y dónde es el show de La Joaqui en C Art Media

La Joaqui toca en Buenos Aires Gentileza

El recital se realizará el 30 de octubre de 2026 en C Art Media. El horario de inicio todavía no fue informado oficialmente.

La presentación marcará el regreso de La Joaqui a los escenarios de Buenos Aires y trasladará al vivo el universo visual, sonoro y conceptual de Electra. El nuevo proyecto combina sensualidad, oscuridad, catarsis y transformación, sin abandonar el RKT que atraviesa la carrera de la cantante.

Cuál es el precio de las entradas para La Joaqui

Precios: aún no informados oficialmente. La venta tendrá dos instancias, con diferentes fechas, medios de pago y beneficios.

Preventa Banco Macro

Inicio: miércoles 19 de agosto a las 12.00.

miércoles 19 de agosto a las 12.00. Medio de pago: tarjeta de crédito Macro Visa.

tarjeta de crédito Macro Visa. Financiación: nueve cuotas sin interés.

Venta general

Inicio: jueves 20 de agosto a las 12.00.

jueves 20 de agosto a las 12.00. Medios de pago: todos los habilitados por la ticketera.

todos los habilitados por la ticketera. Financiación: seis cuotas sin interés con tarjeta de crédito Macro Visa.

Cómo comprar entradas para La Joaqui en C Art Media

Las entradas se venderán de manera online mediante AllAccess. La preventa ofrecerá nueve cuotas sin interés con tarjetas de crédito Macro Visa y la venta general contará con seis cuotas sin interés con ese medio de pago. El proceso será el siguiente:

Ingresar al sitio oficial de AllAccess.

Acceder a la página del recital de La Joaqui cuando quede habilitada.

Ingresar el miércoles 19 de agosto desde las 12 para participar de la preventa.

Utilizar una tarjeta de crédito Macro Visa para acceder a las nueve cuotas sin interés.

Ingresar el jueves 20 de agosto desde las 12 para participar de la venta general.

Seleccionar alguno de los medios de pago habilitados por la ticketera.

Completar la operación de acuerdo con las indicaciones publicadas por AllAccess.

Qué canciones forman parte de Electra

El nuevo álbum de La Joaqui cuenta con colaboraciones de Six Sex, Ángela Torres, Callejero Fino, Gabito Ballesteros, Loyaltty y Doble P Gentileza

El álbum está integrado por 11 canciones en las que conviven el RKT, la cumbia, el neo-perreo, el corrido tumbado y diferentes influencias electrónicas. Su estética oscura, sensual e industrial mantiene una conexión directa con la cultura digital.

La producción cuenta con colaboraciones de Six Sex, Ángela Torres, Callejero Fino, Gabito Ballesteros, Loyaltty y Doble P. El recorrido avanza desde la pista y el exceso hasta momentos de mayor vulnerabilidad e introspección.

Las canciones de Electra son:

“Turr0logía”

“Kamikaze”, ft. Doble P

“Jamón”

“Kanam”

“Paleta”, ft. Six Sex

“Tokame”, ft. Loyaltty

“Stripper”

“Tl”

“Mirame”, ft. Callejero Fino

“Fingía”, ft. Ángela Torres

“Nada personal”, ft. Gabito Ballesteros

Los videoclips, teasers y piezas audiovisuales publicados junto con los distintos lanzamientos construyeron una identidad marcada por la teatralidad, el simbolismo y la performance. La noche, el deseo y la transformación funcionan como ejes de esa narrativa.

“No hablo solo de sexo y fiesta, eso parece… pero en realidad hablo de una profundidad mayor. Una profundidad que el no herido desconoce, la catarsis, lo que hacemos con lo que nos queda, esa procesión por dentro que no hablamos con nadie”, expresó La Joaqui durante la preescucha de Electra en Casa Spotify.