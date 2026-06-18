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La mayor premiación de la historia para vinos argentinos en Decanter con 367 medallas

Obtuvo 8 de Platino y 52 de Oro, junto con un premio máximo, el “Best in Show” para un Malbec mendocino

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Sebastián A. Ríos
LA NACIONSebastián A. Ríos
Dos malbecs, un blend tinto y un espumante que confirman la alta calidad de la vitivinicultura argentina
El medallero argento es sorprendente: 367 medallas, que incluyen 8 de Platino, 52 de Oro, 179 de Plata y 127 de Bronceshutterstock - LA NACION

“Hasta el día de hoy, este es el mayor logro del país en materia de vinos premiados“, advirtió la revista especializada en vino Decanter, al hacer referencia a la enorme cantidad de medallas que obtuvo la Argentina en la edición 2026 de los Decanter World Wine Awards (DWWA), el concurso de vinos más grande del mundo, y uno de los más prestigiosos.

El jurado de los DWWA en plena cata y deliberación
El jurado de los DWWA en plena cata y deliberación

El medallero argento es sorprendente: 367 medallas, que incluyen 8 de Platino, 52 de Oro, 179 de Plata y 127 de Bronce. Y, más importante aún, un “Best in Show”, galardón que se otorga a los vinos que, tras haber obtenido los más altos puntajes y medallas, son reevaluados por el jurado para destacar lo mejor del año.

Este premio recayó, por segundo año consecutivo, en un Malbec mendocino: Rutini Single Vineyard Malbec Gualtallary 2023, que ya había obtenido un Best in Show el año pasado con su cosecha 2021, y que ahora se convierte en el único argentino en ese sitial.

El único Best in Show argentino
El único Best in Show argentino

“Recibir nuevamente un Best in Show es una enorme satisfacción porque valida una forma de trabajo que llevamos adelante desde hace muchos años -comentó Juan Pablo Murgia, enólogo de Rutini Wines-. Que un Malbec de Gualtallary vuelva a ubicarse entre los mejores vinos del mundo confirma el gran presente de este terroir y el legado que Rutini Wines sigue proyectando hacia el futuro”.

El jurado de los DWWA, por su parte, destacó: “nos encantó el modo en que este vino expresó la naturaleza salvaje de Gualtallary, pues es a la vez sumamente fresco y completo”.

Pasión por el vino

Paz Levinson, presidenta regional de DWWA para Argentina y el resto de América del Sur (excluyendo Chile), comentó: “Los vinos de Argentina se desempeñaron maravillosamente bien. La calidad del Malbec de entrada de gama del Valle de Uco me impresionó muchísimo. ¡La pasión por la elaboración del vino es trascendental!”.

La sommelier argentina Paz Levinson, jurado de los DWWA
La sommelier argentina Paz Levinson, jurado de los DWWA

En su reseña de los vinos argentinos ganadores, el jurado de los premios Decanter destacaron distintos aspectos: “Mendoza fue la protagonista entre las regiones vitivinícolas de Argentina al obtener la única medalla Best in Show del país. La región también recibió las ocho medallas Platinum”.

Tres de ellas fueron para los vinos Gran Enemigo, que elabora el enólogo Alejandro Vigil, que obtuvo estos reconocimientos por sus vinos Single Vineyard Cabernet Franc de Tupungato, San Carlos y Tunuyán, todos del Valle de Uco (Mendoza).

Cava de la bodega Enemigo Wines
Cava de la bodega Enemigo WinesGentileza Casa Vigil

El listado completo de los vinos que, con 97 puntos (sobre 100), obtuvieron Medalla de Platino son los siguientes:

  • Rutini Single Vineyard Malbec Gualtallary 2023| Best in Show, 97 puntos
  • A Corazón Abierto Gran Corte 2020| Platino, 97 puntos
  • Alta-Yarí Gran Malbec 2024| Platino, 97 puntos
  • Gran Enemigo Single Vineyard Cabernet Franc, Gualtallary 2022| Platino, 97 puntos
  • Gran Enemigo Single Vineyard Cabernet Franc El Cepillo 2022| Platino, 97 puntos
  • Gran Enemigo Single Vineyard Cabernet Franc Los Chacayes 2022| Platino, 97 puntos
  • Gran Callejón Del Crimen Ánfora Malbec 2025| Platino, 97 puntos
  • Luigi Bosca De Sangre Malbec 2024| Platino, 97 puntos
  • Trapiche Terroir Series Laborde Cabernet Sauvignon 2024| Platino, 97 puntos
Por Sebastián A. Ríos
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