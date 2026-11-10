La Noche de las Heladerías 2026: mapa y listado completo de más de 500 locales adheridos al 2x1 del 18 de noviembre

La Noche de las Heladerías 2026 ya cuenta con un mapa interactivo y un listado oficial para encontrar los establecimientos que participarán de la promoción del 2x1. La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya) reunió las direcciones de las heladerías artesanales en una herramienta que permite consultar su ubicación y conocer cuáles ofrecerán el beneficio.

El consumo de helado en el país supera los 7 kilos por persona al año

La décima edición se realizará el miércoles 18 de noviembre, desde las 19 y hasta el cierre de cada local adherido. Más de 500 heladerías de la Argentina participarán de la jornada, durante la cual se ofrecerán dos cuartos de kilo de helado artesanal por el precio de uno. La celebración forma parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará del 16 al 22 de noviembre.

Mapa de La Noche de las Heladerías 2026: dónde encontrar los locales adheridos

El mapa interactivo reúne heladerías artesanales de distintas provincias y permite localizar los establecimientos por zona geográfica.

Cada marcador contiene información del comercio, como nombre, dirección, localidad y, cuando están disponibles, horarios de atención, teléfono y redes sociales. También incorpora campos para identificar la participación en el 2x1 del 18 de noviembre y la elaboración del nuevo sabor de esta edición.

Para identificar los establecimientos participantes:

Ingresar al mapa interactivo.

Buscar la localidad o zona de interés.

Seleccionar el marcador de una heladería para consultar su información.

Comprobar en la ficha si tiene confirmada la promoción del 2x1 del miércoles 18 de noviembre.

La presencia de un establecimiento en el mapa no implica necesariamente que tenga confirmada la promoción. Es necesario consultar el campo específico de adhesión.

Listado de heladerías adheridas: direcciones y horarios por provincia

La Noche de las Heladerías Gentileza/Afadhya

Afadhya también publicó un documento oficial de 21 páginas que reúne 549 registros de heladerías, agrupados por región y ordenados alfabéticamente.

El listado incluye el nombre de cada establecimiento, su domicilio comercial, localidad, provincia, teléfonos y canales de contacto disponibles. Además, incorpora dos columnas de especial interés: una identifica la participación en el 2x1 del 18 de noviembre y otra señala si la heladería elaborará el nuevo sabor.

Los establecimientos están distribuidos en las siguientes categorías:

Región Heladerías en el listado Ciudad de Buenos Aires 80 Gran Buenos Aires 119 Provincia de Buenos Aires 62 Santa Fe 211 Centro: Córdoba, Entre Ríos y La Pampa 28 Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis 13 Norte: NOA y NEA 18 Patagonia 15 Exterior 3 Total 549

El documento permite identificar las sucursales concretas incluidas en la convocatoria y consultar sus condiciones individuales.

Ver el listado oficial completo de heladerías adheridas en PDF

Cómo funciona el 2x1 de La Noche de las Heladerías

La promoción comenzará a las 19 del miércoles 18 de noviembre y se mantendrá hasta el cierre de cada establecimiento participante.

El beneficio consiste en la compra de un cuarto de kilo de helado artesanal y la entrega de otro cuarto sin costo adicional.

Los locales podrán establecer límites de promociones por persona y condiciones vinculadas con la disponibilidad de stock. Por ese motivo, el listado oficial permite distinguir las adhesiones y consultar la información particular de cada heladería.

Información práctica

Cuándo: miércoles 18 de noviembre de 2026.

Horario: desde las 19 hasta el cierre de cada establecimiento adherido.

Promoción: 2x1 en cuartos de kilo de helado artesanal.

Dónde: heladerías adheridas de todo el país.

Locales participantes: más de 500, de acuerdo con AFADHYA.

Consulta de direcciones: mapa interactivo y listado oficial en PDF.

Maní Split: el nuevo sabor de La Noche de las Heladerías

Maní Split, una variedad desarrollada especialmente para esta edición; su preparación combina una crema elaborada con maní tostado, veteado de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal Gentileza/Afadhya

La celebración incorporará una novedad gastronómica: Maní Split, una variedad desarrollada especialmente para esta edición. Su preparación combina una crema elaborada con maní tostado, veteado de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal.

El nuevo sabor forma parte de la campaña “El sabor de lo nuestro”, que busca destacar los ingredientes nacionales, los productores de distintas regiones y el trabajo de los maestros heladeros argentinos.

“Esta vez queremos poner el foco en algo que nos identifica y nos distingue: el sabor de lo nuestro”, señaló Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA.

El listado oficial también identifica qué establecimientos elaborarán esta variedad, mediante una columna independiente de la correspondiente a la promoción del 2x1.