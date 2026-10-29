Vuelve La Noche de las Heladerías 2026: cuándo es, cómo será el 2x1 en más de 500 locales de todo el país y cuál es el nuevo sabor de helado

La Noche de las Heladerías 2026 ya tiene fecha confirmada. El miércoles 18 de noviembre, desde las 19 y hasta el cierre de cada establecimiento, más de 500 heladerías de todo el país ofrecerán la tradicional promoción de 2x1 en cuartos de kilo de helado artesanal. La propuesta, impulsada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), celebrará este año su décima edición.

La jornada tendrá además una novedad gastronómica: la presentación de Maní Split, un sabor creado especialmente para esta edición que combina crema de maní tostado, dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal. La iniciativa forma parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará del 16 al 22 de noviembre bajo el lema “El sabor de lo nuestro”.

Cuándo es la Noche de las Heladerías 2026 y cómo funciona el 2x1

Los establecimientos participantes ofrecerán dos cuartos de kilo de helado por el precio de uno Gentileza/Afadhya

La décima edición se realizará el miércoles 18 de noviembre, con la participación de más de 500 heladerías artesanales distribuidas por la Argentina.

La promoción comenzará a las 19 y se extenderá hasta el cierre de cada local adherido. Durante ese período, los establecimientos participantes ofrecerán dos cuartos de kilo de helado por el precio de uno.

La propuesta busca promover el consumo de helado artesanal y destacar el trabajo de los maestros heladeros, así como las materias primas utilizadas en su elaboración.

Cuándo: miércoles 18 de noviembre de 2026.

Horario: desde las 19 hasta el cierre de cada heladería adherida.

Promoción: 2x1 en cuartos de kilo de helado artesanal.

Dónde: más de 500 heladerías adheridas de todo el país.

Maní Split: cómo es el nuevo sabor de la Noche de las Heladerías

La jornada tendrá además una novedad gastronómica: la presentación de Maní Split, un sabor creado especialmente para esta edición que combina crema de maní tostado, dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal Gentileza/Afadhya

Una de las novedades de esta edición será el lanzamiento de Maní Split, una variedad desarrollada especialmente para la celebración.

La preparación tiene como base una crema elaborada con maní tostado, que se combina con un veteado de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal.

La incorporación de este sabor se enmarca en la campaña “El sabor de lo nuestro”, que busca destacar los ingredientes nacionales y su presencia en la elaboración del helado artesanal.

“Esta vez queremos poner el foco en algo que nos identifica y nos distingue: el sabor de lo nuestro”, señaló Maximiliano Maccarrone, presidente de Afadhya.

La Semana del Helado Artesanal: siete días de celebración

La iniciativa forma parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará del 16 al 22 de noviembre bajo el lema “El sabor de lo nuestro” Gentileza/Afadhya

La Noche de las Heladerías será la actividad central de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará del lunes 16 al domingo 22 de noviembre.

Este año, la campaña estará dedicada a poner en valor la identidad del helado artesanal argentino, las materias primas de distintas regiones del país y el trabajo de quienes se dedican a su elaboración.

La décima edición de la Noche de las Heladerías se presenta así como una de las principales actividades de la semana, con una promoción que se extenderá a establecimientos de todo el territorio nacional y la incorporación de una nueva variedad.