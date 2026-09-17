La Noche de los Bares Notables 2026: cuáles son los más de 75 locales que abren hasta la medianoche con promociones, música en vivo y menús especiales

El jueves 24 de septiembre, entre las 17.00 y la medianoche, se realizará la quinta edición de La Noche de los Bares Notables. Más de 75 establecimientos de 25 barrios de la ciudad de Buenos Aires participarán con más de 130 propuestas culturales, entre conciertos, shows itinerantes, talleres, recorridos guiados, muestras de artes visuales, charlas y actividades gastronómicas.

La jornada, organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, abrirá la temporada de las Noches Culturales porteñas y pondrá el foco en el patrimonio histórico, cultural y gastronómico de estos espacios. Entre las novedades estarán algunos bares incorporados recientemente al circuito, como Josephina’s Café, de Recoleta; Confitería El Greco, de Caballito; Bar Conde, de Colegiales, y La Escuela, de Núñez.

Durante la noche también habrá promociones especiales en establecimientos adheridos. La organización informó que los locales participantes y los beneficios disponibles podrán consultarse mediante un mapa interactivo preparado para la jornada.

Cuándo es La Noche de los Bares Notables 2026

Cuándo: jueves 24 de septiembre.

jueves 24 de septiembre. Horario: de 17.00 a la medianoche.

de 17.00 a la medianoche. Dónde: más de 75 Bares Notables distribuidos en 25 barrios de la ciudad de Buenos Aires.

más de 75 Bares Notables distribuidos en 25 barrios de la ciudad de Buenos Aires. Entrada: libre y gratuita. Buenos Aires Ciudad

libre y gratuita. Buenos Aires Ciudad Programación completa: estará disponible en Festivales BA.

Qué actividades habrá en La Noche de los Bares Notables

Orquesta del Plata Gentileza/GCBA

La programación tendrá más de 80 shows musicales en distintos establecimientos. Entre las presentaciones destacadas figuran:

18.00: Federico Mizrahi Quinteto en Bar Roma del Abasto.

Federico Mizrahi Quinteto en Bar Roma del Abasto. 19.00: Orquesta del Plata en Confitería La Ideal.

Orquesta del Plata en Confitería La Ideal. 20.00: Ana María Cores en Bar & Despensa Montecarlo.

Ana María Cores en Bar & Despensa Montecarlo. 20.00: Sol Mihanovich en Bar Imperio/Hotel Savoy.

Sol Mihanovich en Bar Imperio/Hotel Savoy. 21.30: DJ Vinilos Notables con Tuta Torres en Café Rivas.

DJ Vinilos Notables con Tuta Torres en Café Rivas. 21.30: Esteban Morgado y Walter Castro en Café de García.

Recorridos guiados por los Bares Notables

La programación incluirá tres circuitos a pie dedicados a la historia y el patrimonio de los bares porteños.

El recorrido por la avenida Callao pasará por Café Thibon, Bar Via 71, Mar Azul, Almacén y Bar Lavalle, Los Galgos, Pasaje Santos Discépolo, La Ópera, Zivals, avenida Corrientes, Hotel Savoy Imperio Bar, ex Confitería L’Aiglon, Teatro Albur, Restaurant El Tropezón y Confitería del Molino.

El circuito por el Casco Histórico incluirá Bar Plaza Dorrego, La Poesía y Confitería London, vinculados con el mundo literario; seguirá por Café Tortoni, Seddon, El Federal, Hipopótamo, Británico y Café Rivas, y continuará por Bar Sur, El Querandí, El Colonial, Puerto Rico y el Cabildo de Buenos Aires.

También habrá una propuesta denominada Derivas urbanas. Cultura e historia, que cruzará bares, edificios, teatros y otros espacios del centro porteño. El itinerario incluirá Florida Garden, Confitería Saint Moritz, Barbaro, Claridge Hotel, Le Caravelle, Boston City, London City y Café Cabildo de Buenos Aires.

Pop ups gastronómicos y menús especiales

La gastronomía tendrá un espacio propio con un pop up de cocinas. Cocineros invitados intervendrán las propuestas de La Giralda, La Ópera, Miramar y Almacén y Bar Lavalle.

Además, El Celta, Los Galgos y El Roma del Abasto, entre otros establecimientos, prepararán menús especiales para esa noche. Participarán los cocineros Marcos Di Cesare, Ana Irie y Gabriel Kogan.

Cómo será el tour gastro-cultural

La Noche de los Bares Notables Gentileza/GCBA La Noche de los Bares Notables

La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) realizará un recorrido musical por la ciudad en un auto antiguo, con presentaciones en la puerta de diferentes bares.

El circuito será: