Lali en River 2026, todo lo que hay que saber antes del 26 de septiembre: horarios, accesos, cómo llegar y objetos prohibidos

Lali se presentará este sábado 26 de septiembre en el Estadio River Plate para el cierre de la gira No vayas a atender cuando el demonio llama. Las puertas abrirán a las 17.00 y el show comenzará a las 21.00. Las entradas para el recital están agotadas.

El concierto será la última presentación de este ciclo, que tuvo tres estadios River Plate anunciados en menos de seis meses y ocho estadios como parte de la gira. La producción informó además que el último álbum de la artista superó las 200 millones de reproducciones y fue el disco argentino más vendido de 2025.

Cuándo y dónde es el show de Lali

Dónde: Estadio River Plate, Av. Pres. Figueroa Alcorta 7597, CABA.

Estadio River Plate, Av. Pres. Figueroa Alcorta 7597, CABA. Fecha: sábado 26 de septiembre de 2026.

sábado 26 de septiembre de 2026. Apertura de puertas: 17.00.

17.00. Comienzo del show: 21.00.

21.00. Entradas: agotadas.

Cómo son los ingresos al Estadio River Plate

Los accesos para el show Lali en River Gentileza

La organización estableció diferentes accesos de acuerdo con la ubicación de cada entrada.

Ingreso 1 — Parking Ex Tiro Federal: Av. Lugones y Campos Salles.

Av. Lugones y Campos Salles. Ingreso 2 — Campo trasero: Av. Libertador y Campos Salles.

Av. Libertador y Campos Salles. Ingreso 3 — Plateas Belgrano inf./baja/media: Av. Libertador y Udaondo.

Av. Libertador y Udaondo. Ingreso 4 — Campo delantero: Av. Libertador y Udaondo.

Av. Libertador y Udaondo. Ingreso 6 — Campo delantero: Av. Alcorta y Monroe.

Av. Alcorta y Monroe. Ingreso 7 — Parking interno River: Av. Alcorta y Monroe.

Av. Alcorta y Monroe. Ingreso 8 — Platea San Martín alta: Av. Alcorta y Monroe.

Av. Alcorta y Monroe. Ingreso 9 — Platea Sívori media: Av. Alcorta y Monroe.

Av. Alcorta y Monroe. Ingreso 10 — Plateas San Martín inf./baja/media: Av. Alcorta y Monroe.

Av. Alcorta y Monroe. Ingreso 11 — Platea Sívori alta: Av. Alcorta y Monroe.

Cómo llegar a River para ver a Lali

Lali Espósito en el Estadio de River Plate Gentileza Dale Play

Colectivos

Las líneas informadas para llegar al estadio son: 41, 44, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 80, 152, 161, 168, 184, 194, 15, 29, 42, 55, 64, 113, 114, 118, 130, 28, 107, 33, 34, 37, 42, 45 y 160.

Tren Belgrano Norte

La estación indicada es Ciudad Universitaria.

Sentido a Villa Rosa:

Último servicio del sábado: 00.07.

Último servicio del domingo: 23.42.

Sentido a Retiro:

Último servicio del sábado: 23.52.

Último servicio del domingo: 23.42.

Subte

La alternativa indicada es la Línea D, con descenso en la estación Congreso de Tucumán. Para la jornada del recital se informó un horario extendido hasta la 01.30.

Cuánto cuesta el estacionamiento

Habrá dos opciones de estacionamiento informadas para quienes concurran en auto:

Ex Tiro Federal: exclusivo para Plateas Belgrano. Precio: $70.000 + costos de servicio .

exclusivo para Plateas Belgrano. Precio: . Club Atlético River Plate, estacionamiento interno: $70.000 + costos de servicio.

Qué objetos están prohibidos en el show de Lali

Lali Espósito en el Estadio de River Plate Gentileza Dale Play

La organización difundió el listado de elementos que no podrán ingresarse al estadio:

Mochilas grandes.

Sustancias ilegales.

Equipos de mate.

Banderas.

Pelotas.

Equipos de fotografía y video.

iPads, tablets, handys y laptops.

Palos de banderas y selfie sticks.

Aerosoles y líquidos inflamables.

Animales o mascotas.

Instrumentos musicales.

Alimentos y bebidas de cualquier tipo.

Paraguas o sombrillas.

Pirotecnia y explosivos de cualquier tipo.

Cascos de todo tipo y camisetas de fútbol o políticas.

Armas de todo tipo u objetos punzocortantes.

Vehículos de cualquier tipo.

Carpas o cualquier tipo de silla.

Bocinas de aire.

Carteles políticos o religiosos.

Coolers.

Cómo será el acceso para personas con movilidad reducida

Lali en River 2026, todo lo que hay que saber antes del 26 de septiembre: horarios, accesos, cómo llegar y objetos prohibidos Gentileza

Las personas con movilidad reducida podrán ingresar a la Platea Belgrano Media/Baja junto con un acompañante, siempre que ambos cuenten con entrada para el recital.

El sector dispone de baños accesibles y espacios destinados a personas usuarias de silla de ruedas o con movilidad reducida. El ingreso será por el acceso de Platea Belgrano, en Av. Libertador y Udaondo / Puente Labruna.

Las ubicaciones serán asignadas por orden de llegada y estarán sujetas a disponibilidad. Al momento del ingreso se solicitará el Certificado Único de Discapacidad (CUD).