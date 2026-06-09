Lanzan un nuevo sándwich ahumado, la Feria Francesa vuelve a Recoleta y 2x1 en bebidas con Balaciano en las bandejas

La agenda gastronómica de Buenos Aires vuelve a moverse entre propuestas de edición limitada, ciclos temáticos y encuentros al aire libre. Esta semana hay cenas con chefs invitados, menús inspirados en Italia, una feria francesa en Recoleta, un pop-up con vinos de distintas regiones del país y el cumpleaños de un all-day frente a los bosques de Palermo.

También se suma una novedad para los fanáticos del ahumado: un sándwich de carne vacuna inspirado en el BBQ texano, que llega primero al local de Ribs al Río en Barrio Chino y luego al resto de sus sucursales.

Miércoles 10 de junio

Crizia, Trescha y Azafrán

Tierra y Mar, una noche que se transforma con la presencia de Trescha y Azafrán en Crizia Gentileza

Crizia será sede de una cena que reúne a tres casas de la cocina contemporánea argentina: Crizia, Trescha y Azafrán. La propuesta cruza el trabajo de Gabriel Oggero, enfocado en producto argentino de temporada, tierra, mar y fuego, con la cocina técnica de Trescha y la mirada cuyana de Azafrán, el restaurante mendocino de Sebastián Weigandt.

Cuándo: miércoles 10 de junio, a las 20

miércoles 10 de junio, a las 20 ¿Dónde? Fitz Roy 1819, Palermo

Fitz Roy 1819, Palermo Instagram: @criziarestaurant

Pop-up con Darío Gualtieri en La Pescadorita

El chef invitado Darío Gualtieri cocina junto a David Ribulgo, chef de la casa, en un menú por pasos centrado en pescados frescos y mariscos de la Patagonia

La Pescadorita realiza una cena especial dedicada a los sabores del mar. El chef invitado Darío Gualtieri cocina junto a David Ribulgo, chef de la casa, en un menú por pasos centrado en pescados frescos y mariscos de la Patagonia. Cada paso estará acompañado por vinos de Luigi Bosca. También participa Mar de Jade, emprendimiento dedicado a la pesca y maricultivo de mariscos vivos del sur argentino.

Cuándo: miércoles 10 y jueves 11 de junio, 20.30

miércoles 10 y jueves 11 de junio, 20.30 ¿Dónde? Humboldt 1905, Palermo

Humboldt 1905, Palermo Instagram: @lapescadorita

Osaka Concepción recibe a Walter Lui

Osaka Caro&Fer

Osaka Concepción suma una nueva edición de su ciclo Guest Chef con Walter Lui, de Restaurant Hong Kong Style. La cena propone un diálogo entre la cocina nikkei de Osaka y los sabores, técnicas y códigos de Hong Kong, con foco en la intensidad de la cocina cantonesa y el producto trabajado con mirada contemporánea.

Cuándo: miércoles 10 de junio, a las 20

miércoles 10 de junio, a las 20 ¿Dónde? Concepción Arenal 2913, Colegiales

Concepción Arenal 2913, Colegiales Instagram: @osakabsas

Jueves 11 de junio

Italia en Enero viaja a Roma

Después de una primera parada dedicada a Nápoles, el recorrido de Enero sigue por Roma con un menú diseñado por el equipo de Enero junto a Aymer Carvajal Rodrigo Nespolo

Enero presenta la segunda fecha de “Italia en Enero”, su ciclo gastronómico inspirado en distintas regiones de la península. Después de una primera parada dedicada a Nápoles, el recorrido sigue por Roma con un menú diseñado por el equipo de Enero junto a Aymer Carvajal. La propuesta incluye antipasti, pizza in pala romana, dolci y un aperitivo. El postre está a cargo de Gino El Capo.

Cuándo: jueves 11 de junio, de 19 a 00

jueves 11 de junio, de 19 a 00 ¿Dónde? Avenida Rafael Obligado 7180, Costanera Norte

Avenida Rafael Obligado 7180, Costanera Norte Precio: $55.000 por persona. Incluye un aperitivo

$55.000 por persona. Incluye un aperitivo Reservas: 11 2516-2111 o Meitre

11 2516-2111 o Meitre Instagram: @enerocostanera

Sábado 13 de junio

Fulgor cumple tres años en Palermo

Fulgor cumple tres años en Palermo Gentileza

Fulgor celebra sus primeros tres años con una jornada desde el atardecer en su esquina de Palermo. La propuesta combina café de cortesía, música, tapeo, cocktails y 2x1 en bebidas hasta la medianoche.

Desde las 19.30 habrá DJ set de Andrés Balaciano, pizzas napoletanas de Cruce Pizzas en la vereda y cocktails a base de café de Cecilia Castro Lloret, de Fuego Tostadores. Además, se ofrecerá una barra de filtrados con métodos chemex, v60 y origami.

Cuándo: sábado 13 de junio, desde las 19.30

sábado 13 de junio, desde las 19.30 ¿Dónde? Av. del Libertador 3598, Palermo

Av. del Libertador 3598, Palermo Instagram: @fulgorcafe

Mago Parrilla y Corte Charcutería: vinos federales, charcutería y fuegos

Mago Parrilla y Corte Charcutería preparan una noche de vinos federales, charcutería y cortes especiales Gentileza

Mago Parrilla de Mercado y Corte Charcutería se unen en un pop-up de una noche en Belgrano. La experiencia combina tapeo, charcutería artesanal, cocina de fuego y una degustación de seis vinos de distintas regiones argentinas, guiada por las sommeliers Marcela Rienzo y Ayelén Anso.

Cuándo: sábado 13 de junio, de 19 a 20.30

sábado 13 de junio, de 19 a 20.30 ¿Dónde? Corte Charcutería, Echeverría 1290, Belgrano

Corte Charcutería, Echeverría 1290, Belgrano Precio: $40.000 por persona

$40.000 por persona Reservas: corte-charcuteria.meitre.com

corte-charcuteria.meitre.com Instagram: @magoparrilla / @cortecharcuteria

Vuelve la Feria Francesa en Recoleta

Feria Francesa Gentileza

La Feria Francesa regresa a Recoleta con dos jornadas dedicadas a la gastronomía y la cultura de Francia. Organizada por Lucullus, la feria reunirá puestos de panes artesanales, croissants, macarons, éclairs, quesos, chocolates, charcutería, productos regionales y platos típicos de distintas regiones francesas. También habrá masterclasses en vivo, música y actividades para toda la familia.

Cuándo: sábado 13 y domingo 14 de junio, de 11 a 18.30

sábado 13 y domingo 14 de junio, de 11 a 18.30 ¿Dónde? Plaza República Oriental del Uruguay, entre Av. del Libertador, Tagle, Av. Figueroa Alcorta y Austria, Recoleta

Plaza República Oriental del Uruguay, entre Av. del Libertador, Tagle, Av. Figueroa Alcorta y Austria, Recoleta Entrada: libre y gratuita

libre y gratuita Instagram: @luculluscocinafrancesa

Para probar durante la semana

Ribs al Río presenta el Beef Cheek Sandwich

Ribs al Río presenta el nuevo Beef Cheek Sandwich, una oda texana al ahumado Gentileza

Ribs al Río suma a su carta el Beef Cheek Sandwich, una propuesta inspirada en uno de los cortes más valorados del BBQ texano. El sándwich está hecho con cachete de vaca ahumado, servido en pan de papa con cheddar fundido, cebolla crispy y una salsa inspirada en la receta clásica de In-N-Out, con mayonesa, ketchup, mostaza, pepinos encurtidos, salsa inglesa y especias.

El lanzamiento comenzó en la sucursal de Barrio Chino y luego se incorporará al resto de los locales de la marca. El sándwich se sirve con papas fritas crinkle y aderezo secreto de Ribs al Río.