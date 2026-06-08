La Feria Francesa vuelve a Recoleta con más de 30 stands de pastelería, quesos, chocolates y platos típicos

El encuentro gastronómico se realizará el sábado 13 y el domingo 14 de junio en el Parque República Oriental del Uruguay, con entrada libre y gratuita
- 3 minutos de lectura'
La Feria Francesa tendrá una nueva edición en Recoleta. El encuentro se realizará el sábado 13 y el domingo 14 de junio, de 11 a 18.30, en el Parque República Oriental del Uruguay,con una propuesta dedicada a la gastronomía y la cultura gala.
Durante dos jornadas, el público podrá recorrer puestos de boulangerie, pâtisserie, quesos, chocolates, charcutería, sopas, productos regionales y platos tradicionales, además de participar de actividades vinculadas con el universo culinario francés. La programación también incluirá masterclasses en vivo y música al aire libre, en un formato pensado para familias, vecinos y visitantes.
Cuándo y dónde es la Feria Francesa en Recoleta
- Cuándo: sábado 13 y domingo 14 de junio de 2026.
- Horario: de 11 a 18.30.
- ¿Dónde? Parque República Oriental del Uruguay, Av. del Libertador 1799, Recoleta.
- Entrada: libre y gratuita.
Qué se podrá probar en la Feria Francesa
La propuesta reunirá más de 30 stands con productos dulces y salados. Además de la oferta gastronómica, el encuentro sumará espacios culturales, demostraciones y clases abiertas a cargo de chefs y especialistas, con foco en técnicas, recetas y saberes asociados a la cocina francesa.
Stands participantes
- Almacén 1249 - @almacen1249
- Cheese Market - @santicheesemarket
- Choux Éclairs - @choux.eclairs
- Cinna Coffee & Roll - @cinna.coffee
- Cocu - @cocuboulangerie
- Compañía de Chocolates - @compania_de_chocolates
- Daniel Bakery - @danielbakery
- Darton Cuisine - @dartoncuisine
- French Cookie - @frenchcookie.ar
- Gontran Cherrier - @gontrancherrierar
- Jérôme Mathe - @jerome_mathe
- Jorgelina Lacassagne Chocolatier - @jorgelina_lacassagne
- Kakawa - @kakawa_chocolates
- Laban - @labanpatisserie
- Las Dinas - @lasdinaschacinados
- Le Troquet de Henry - @le.troquet.de.henry
- Les Croquants - @lescroquants
- L’Epi - @lepiboulangerie
- L’Atelier - @bistrolatelier
- L’Apéro - @lapero.ba
- Mauricio Asta - @mauricioasta
- Merci - @merci.argentina
- Morris Mousse - @morrismousse
- Noire - @noire.pasteleria
- Quesos Fermier - @quesosfermier
- Raclette - @raclette_ba
- Topinambour - @cateringtopinambour
- Uria - @danieluriacocina
Qué conviene saber antes de ir
La feria se realizará al aire libre, por lo que conviene revisar el clima antes de salir. La ubicación, sobre Av. del Libertador y cerca de Plaza Francia, permite combinar el paseo con otros recorridos por Recoleta.
Al tratarse de una propuesta gastronómica gratuita y de fin de semana, es recomendable ir temprano para recorrer con más comodidad y encontrar mayor disponibilidad en los puestos.
Seguí leyendo
Otras noticias de Palermo
En Palermo. Murió la actriz María Rosa Fugazot a los 83 años
“Comer carne seca no tiene vuelta atrás”. Trabajó con Bourdain y abrió una hamburguesería pionera que sobrevivió a la primera ola y es un clásico de Palermo
En Palermo. El edificio inspirado en Londres que suma un paseo al barrio : tendrá un patio con galería de arte y cafecito
- 1
Autorizan a demoler el “elefante blanco” de Escobar, la mole que acumula una década de reclamos
- 2
Leandro Paredes reveló el interés de Inter Miami y dejó una respuesta contundente sobre su situación en Boca
- 3
Semana clave: Adorni se apresta a presentar la declaración jurada, a un mes de la promesa de Milei
- 4
Murió la actriz María Rosa Fugazot a los 83 años