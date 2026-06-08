La Feria Francesa vuelve a Recoleta con más de 30 stands de pastelería, quesos, chocolates y platos típicos

La Feria Francesa tendrá una nueva edición en Recoleta. El encuentro se realizará el sábado 13 y el domingo 14 de junio, de 11 a 18.30, en el Parque República Oriental del Uruguay,con una propuesta dedicada a la gastronomía y la cultura gala.

Al tratarse de una propuesta gastronómica gratuita y de fin de semana, es recomendable ir temprano para recorrer con más comodidad y encontrar mayor disponibilidad en los puestos Gentileza

Durante dos jornadas, el público podrá recorrer puestos de boulangerie, pâtisserie, quesos, chocolates, charcutería, sopas, productos regionales y platos tradicionales, además de participar de actividades vinculadas con el universo culinario francés. La programación también incluirá masterclasses en vivo y música al aire libre, en un formato pensado para familias, vecinos y visitantes.

Cuándo y dónde es la Feria Francesa en Recoleta

Cuándo: sábado 13 y domingo 14 de junio de 2026.

sábado 13 y domingo 14 de junio de 2026. Horario: de 11 a 18.30.

de 11 a 18.30. ¿Dónde? Parque República Oriental del Uruguay, Av. del Libertador 1799, Recoleta.

Parque República Oriental del Uruguay, Av. del Libertador 1799, Recoleta. Entrada: libre y gratuita.

Qué se podrá probar en la Feria Francesa

Feria Francesa Gentileza

La propuesta reunirá más de 30 stands con productos dulces y salados. Además de la oferta gastronómica, el encuentro sumará espacios culturales, demostraciones y clases abiertas a cargo de chefs y especialistas, con foco en técnicas, recetas y saberes asociados a la cocina francesa.

Stands participantes

Almacén 1249 - @almacen1249

- @almacen1249 Cheese Market - @santicheesemarket

- @santicheesemarket Choux Éclairs - @choux.eclairs

- @choux.eclairs Cinna Coffee & Roll - @cinna.coffee

- @cinna.coffee Cocu - @cocuboulangerie

- @cocuboulangerie Compañía de Chocolates - @compania_de_chocolates

- @compania_de_chocolates Daniel Bakery - @danielbakery

- @danielbakery Darton Cuisine - @dartoncuisine

- @dartoncuisine French Cookie - @frenchcookie.ar

- @frenchcookie.ar Gontran Cherrier - @gontrancherrierar

- @gontrancherrierar Jérôme Mathe - @jerome_mathe

- @jerome_mathe Jorgelina Lacassagne Chocolatier - @jorgelina_lacassagne

- @jorgelina_lacassagne Kakawa - @kakawa_chocolates

- @kakawa_chocolates Laban - @labanpatisserie

- @labanpatisserie Las Dinas - @lasdinaschacinados

- @lasdinaschacinados Le Troquet de Henry - @le.troquet.de.henry

- @le.troquet.de.henry Les Croquants - @lescroquants

- @lescroquants L’Epi - @lepiboulangerie

- @lepiboulangerie L’Atelier - @bistrolatelier

- @bistrolatelier L’Apéro - @lapero.ba

- @lapero.ba Mauricio Asta - @mauricioasta

- @mauricioasta Merci - @merci.argentina

- @merci.argentina Morris Mousse - @morrismousse

- @morrismousse Noire - @noire.pasteleria

- @noire.pasteleria Quesos Fermier - @quesosfermier

- @quesosfermier Raclette - @raclette_ba

- @raclette_ba Topinambour - @cateringtopinambour

- @cateringtopinambour Uria - @danieluriacocina

Qué conviene saber antes de ir

La Feria Francesa también incluirá masterclasses en vivo y música al aire libre, en un formato pensado para familias, vecinos y visitantes Gentileza

La feria se realizará al aire libre, por lo que conviene revisar el clima antes de salir. La ubicación, sobre Av. del Libertador y cerca de Plaza Francia, permite combinar el paseo con otros recorridos por Recoleta.

Al tratarse de una propuesta gastronómica gratuita y de fin de semana, es recomendable ir temprano para recorrer con más comodidad y encontrar mayor disponibilidad en los puestos.