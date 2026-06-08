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La Feria Francesa vuelve a Recoleta con más de 30 stands de pastelería, quesos, chocolates y platos típicos

El encuentro gastronómico se realizará el sábado 13 y el domingo 14 de junio en el Parque República Oriental del Uruguay, con entrada libre y gratuita

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La propuesta reunirá más de 30 stands con productos dulces y salados. Entre las opciones anunciadas habrá panes artesanales, croissants, macarons, éclairs, quesos, chocolates, charcutería, sopas, platos tradicionales y productos gourmet inspirados en distintas regiones de Francia
La propuesta reunirá más de 30 stands con productos dulces y salados. Entre las opciones anunciadas habrá panes artesanales, croissants, macarons, éclairs, quesos, chocolates, charcutería, sopas, platos tradicionales y productos gourmet inspirados en distintas regiones de FranciaGentileza

La Feria Francesa tendrá una nueva edición en Recoleta. El encuentro se realizará el sábado 13 y el domingo 14 de junio, de 11 a 18.30, en el Parque República Oriental del Uruguay,con una propuesta dedicada a la gastronomía y la cultura gala.

Al tratarse de una propuesta gastronómica gratuita y de fin de semana, es recomendable ir temprano para recorrer con más comodidad y encontrar mayor disponibilidad en los puestos
Al tratarse de una propuesta gastronómica gratuita y de fin de semana, es recomendable ir temprano para recorrer con más comodidad y encontrar mayor disponibilidad en los puestosGentileza

Durante dos jornadas, el público podrá recorrer puestos de boulangerie, pâtisserie, quesos, chocolates, charcutería, sopas, productos regionales y platos tradicionales, además de participar de actividades vinculadas con el universo culinario francés. La programación también incluirá masterclasses en vivo y música al aire libre, en un formato pensado para familias, vecinos y visitantes.

Cuándo y dónde es la Feria Francesa en Recoleta

  • Cuándo: sábado 13 y domingo 14 de junio de 2026.
  • Horario: de 11 a 18.30.
  • ¿Dónde? Parque República Oriental del Uruguay, Av. del Libertador 1799, Recoleta.
  • Entrada: libre y gratuita.

Qué se podrá probar en la Feria Francesa

Feria Francesa
Feria FrancesaGentileza

La propuesta reunirá más de 30 stands con productos dulces y salados. Además de la oferta gastronómica, el encuentro sumará espacios culturales, demostraciones y clases abiertas a cargo de chefs y especialistas, con foco en técnicas, recetas y saberes asociados a la cocina francesa.

Stands participantes

Qué conviene saber antes de ir

La Feria Francesa también incluirá masterclasses en vivo y música al aire libre, en un formato pensado para familias, vecinos y visitantes
La Feria Francesa también incluirá masterclasses en vivo y música al aire libre, en un formato pensado para familias, vecinos y visitantesGentileza

La feria se realizará al aire libre, por lo que conviene revisar el clima antes de salir. La ubicación, sobre Av. del Libertador y cerca de Plaza Francia, permite combinar el paseo con otros recorridos por Recoleta.

Al tratarse de una propuesta gastronómica gratuita y de fin de semana, es recomendable ir temprano para recorrer con más comodidad y encontrar mayor disponibilidad en los puestos.

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