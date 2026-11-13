Llega un festival coreano con entrada gratis, homenaje a BTS y platos típicos desde $10.000

El festival, que se viene postergando por la lluvia, finalmente se realizará en el Parque de los Andes. Tras el boom que marcó la visita al país de BTS, el fenómeno Hallyu (u “ola coreana”), que expresa el furor por la cultura coreana —desde las películas y las series hasta la cosmética y la gastronomía—, desembarca en la Ciudad de Buenos Aires el domingo 15 de noviembre, previo al feriado.

Danzas tradicionales el fin de semana Hanguk Fest - 2059386220

Con más de 50 stands, el festival contará con puestos de regalería, cosmética coreana, caligrafía, K-pop y merchandising, además de platos tradicionales. Habrá shows de danza, competencias de baile, música, una exhibición de autos, elaboración de nudos tradicionales y un taller para aprender a preparar kimchi de la mano de Sandra Lee.

Caligrafía en vivo Hanguk Fest - 609183688

Los sabores coreanos serán grandes protagonistas, con opciones gastronómicas desde $10.000: platos clásicos, comidas al paso, snacks, bebidas y productos típicos. Entre las preparaciones habrá panchos coreanos, bulgogi-deopbap (un plato de arroz con carne marinada) y jeyuk-deopbap, que combina cerdo condimentado en una salsa picante.

Será una experiencia para disfrutar con amigos o en familia, con helados coreanos, snacks y una variedad de bebidas típicas para degustar.

Platos tradicionales coreanos, para comer como en los K-dramas Hanguk Fest - 1980952688

El festival es organizado por la Asociación Civil de Coreanos en Argentina y Hansang, la Asociación Civil de Gastronómicos Coreanos en Argentina, y cuenta con el apoyo de la Embajada de la República de Corea en Argentina, el Centro Cultural Coreano y KOTRA (Agencia de Promoción del Comercio y la Inversión de Corea).

Para los fanáticos de K-beauty y del Hanbok fashion Hanguk Fest - 2082914992

La programación

12.00: Apertura a cargo de los conductores El Coppa y Gisela Busanriche

12.15: Danza tradicional a cargo de Yoon Company Danza Coreana

12.50: Palabras institucionales

13.10: Nuriapae Samulnori, show del grupo de percusión tradicional

13.30: Taller de kimchi a cargo de la cocinera Sandra Lee y de la especialista en química de la alimentación Claudia Degrossi

14.00: Competencia de fandancers / K-pop battle

15.10: KUMDO, arte marcial coreano a cargo de la Asociación Civil de Kumdo en Argentina

15.30: K-beauty y Hanbok fashion

15.50: K-pop DJ set / DJ M5555

16.40: Clase de K-drama en acción

17.30: Clase de coreografía K-pop

18.00: Sorteos

18.20: Homenaje a BTS: DJ set / MJ M5555

18.50: Show de Saja Boys fan dancers

Los shows hasta el atardecer Hanguk Fest - 2080652881

Información práctica