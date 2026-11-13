Llega un festival coreano con entrada gratis, homenaje a BTS y platos típicos desde $10.000

Especial para fanáticos, llega el encuentro que combina lo mejor de la cultura y la gastronomía coreana a Chacarita
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El festival, que se viene postergando por la lluvia, finalmente se realizará en el Parque de los Andes. Tras el boom que marcó la visita al país de BTS, el fenómeno Hallyu (u “ola coreana”), que expresa el furor por la cultura coreana —desde las películas y las series hasta la cosmética y la gastronomía—, desembarca en la Ciudad de Buenos Aires el domingo 15 de noviembre, previo al feriado.
Con más de 50 stands, el festival contará con puestos de regalería, cosmética coreana, caligrafía, K-pop y merchandising, además de platos tradicionales. Habrá shows de danza, competencias de baile, música, una exhibición de autos, elaboración de nudos tradicionales y un taller para aprender a preparar kimchi de la mano de Sandra Lee.
Los sabores coreanos serán grandes protagonistas, con opciones gastronómicas desde $10.000: platos clásicos, comidas al paso, snacks, bebidas y productos típicos. Entre las preparaciones habrá panchos coreanos, bulgogi-deopbap (un plato de arroz con carne marinada) y jeyuk-deopbap, que combina cerdo condimentado en una salsa picante.
Será una experiencia para disfrutar con amigos o en familia, con helados coreanos, snacks y una variedad de bebidas típicas para degustar.
El festival es organizado por la Asociación Civil de Coreanos en Argentina y Hansang, la Asociación Civil de Gastronómicos Coreanos en Argentina, y cuenta con el apoyo de la Embajada de la República de Corea en Argentina, el Centro Cultural Coreano y KOTRA (Agencia de Promoción del Comercio y la Inversión de Corea).
La programación
- 12.00: Apertura a cargo de los conductores El Coppa y Gisela Busanriche
- 12.15: Danza tradicional a cargo de Yoon Company Danza Coreana
- 12.50: Palabras institucionales
- 13.10: Nuriapae Samulnori, show del grupo de percusión tradicional
- 13.30: Taller de kimchi a cargo de la cocinera Sandra Lee y de la especialista en química de la alimentación Claudia Degrossi
- 14.00: Competencia de fandancers / K-pop battle
- 15.10: KUMDO, arte marcial coreano a cargo de la Asociación Civil de Kumdo en Argentina
- 15.30: K-beauty y Hanbok fashion
- 15.50: K-pop DJ set / DJ M5555
- 16.40: Clase de K-drama en acción
- 17.30: Clase de coreografía K-pop
- 18.00: Sorteos
- 18.20: Homenaje a BTS: DJ set / MJ M5555
- 18.50: Show de Saja Boys fan dancers
Información práctica
- Cuándo: domingo 15 de noviembre
- Dónde: Parque de los Andes (Av. Corrientes y Av. Jorge Newbery)
- Horario: de 12 a 19
- Entrada: libre y gratuita
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