Los secretos del cebiche o ceviche perfecto, según chefs: qué pescado elegir, cuánto marinarlo y qué errores evitar

El ceviche o cebiche parece una receta simple, pero no perdona errores: necesita pescado fresco, buen limón, ají, cebolla morada, cilantro, sal, temperatura y equilibrio. En el Día Nacional del Cebiche, que Perú celebra cada 28 de junio, chefs de restaurantes peruanos, nikkei y de cocina de autor de Buenos Aires explican cómo prepararlo, cuánto tiempo marinarlo y qué detalles pueden arruinarlo.

La fecha fue instaurada en Perú en 2008. Además, en 2023, la UNESCO inscribió las prácticas y significados asociados a la preparación y consumo del ceviche peruano en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Aunque la preparación admite versiones clásicas, nikkei y libres, los cocineros coinciden en un punto: el ceviche depende más de la precisión que de la cantidad de ingredientes. Producto fresco, marinada corta y una leche de tigre equilibrada son las claves más repetidas.

Ceviche o cebiche: cuál es la forma correcta

Tigre Morado Gentileza

La Real Academia Española acepta las grafías cebiche, ceviche, seviche y sebiche. En las cocinas, sin embargo, cada restaurante tiene su preferencia.

Julio César Peña, chef ejecutivo de cocina de Tigre Morado, explica que ambas formas son válidas: “Más usada globalmente es Ceviche con V. Es la forma internacional y oficial de Perú para promocionar al turismo. Lo tradicional en Perú es Cebiche con B”. Para María García Calvo, de Lima Estilo Nikkei, el debate no debería tapar lo central: “Lo importante no es cómo se escribe, sino respetar la esencia del plato: producto fresco, equilibrio y técnica”.

En Barra Chalaca, Daniel Llasaca también elige la b: “Ambas son válidas. Nosotros lo escribimos con ‘b’, porque así lo prefiere Gastón Acurio”. Cindy Higa, en cambio, marca la decisión de Osaka Buenos Aires: “Se aceptan ambas, nosotros lo llamamos ceviche”.

Qué ingredientes no pueden faltar

Ceviche de La Pescadorita Gentileza

La base aparece con pocas variaciones: pescado fresco, limón o lima, ají, cebolla morada, cilantro y sal. A partir de ahí, cada cocina ajusta la intensidad, el picante y los acompañamientos.

En La Pescadorita, Sebastián Valles, responsable gastronómico, lo resume así: “Ante todo, un buen pescado fresco. Después, limón, cebolla morada, ají picante y cilantro. Esa base es prácticamente inamovible”.

Delex Baptiste, chef de Tanta, suma un detalle técnico: el ceviche puede llevar “un toque de caldo o fumet para equilibrar la acidez”. Para él, la sencillez es clave: “El protagonista siempre debe ser el pescado”.

Qué pescado elegir para hacer ceviche

Ceviche Iki Barra japonesa Gentileza

Los chefs coinciden en que los mejores pescados son los de carne blanca, firme y sabor limpio. Entre los más mencionados aparecen lenguado, corvina, mero, chernia, lisa y besugo.

Peña ubica al lenguado entre los preferidos: lo define como una carne blanca, firme, sin espinas y de sabor delicado. También recomienda corvina, por su textura firme y magra, y mero, por su sabor más intenso y su carácter.

Lucas Mambrín chef ejecutivo de Iki Barra Japonesa, elige lenguado, lisa y chernia. Raúl Zorrilla, chef y propietario de Kamay Casa Gardel, también menciona lenguado, lisa y chernia, y agrega que lo importante es que el pescado mantenga “textura y frescura después del marinado”.

Bestial Ceviche Gentileza

En Bestial Fly Bar, Javier Recalde trabaja con lenguado. “Hay muchos pescados que se pueden usar; prácticamente todas las pescas blancas funcionan, e incluso el salmón. Pero lo más habitual es trabajar con pesca blanca”, explica.

Mariscos: cuáles sirven y cómo tratarlos

Chupe peruano - Sopas en Barra Chalaca Barra Chalaca

El ceviche mixto admite langostinos, camarones, calamar, pulpo, vieiras, erizo y otros mariscos, pero no todos se usan crudos.

Higa también pone el foco en el estado del producto: en el caso de los mariscos, dice, conviene que estén vivos “en lo posible”. Esa exigencia explica por qué, en el ceviche, la frescura no es un atributo deseable sino una condición de seguridad y sabor.

Baptiste dice que langostinos, pulpo, calamar y vieiras funcionan bien “siempre tratados correctamente para consumo en crudo o con una cocción previa cuando corresponde”. En Barra Chalaca, Llasaca marca una regla simple: “En el caso de los mariscos es distinto: siempre deben cocinarse un poco”.

Peña recomienda blanquear langostinos o camarones durante 30 segundos en agua hirviendo; el calamar, cortado en anillos finos, también debe blanquearse; y el pulpo se cocina antes, nunca crudo. Sobre ostras, vieiras y erizos, advierte que solo deberían comerse crudos si están vivos hasta el momento de abrirlos.

Frescura, frío y manipulación: reglas que no se negocian

Ceviche Clásico Lima Gentileza

La frescura es el punto más repetido. Para Peña, el pescado debe tener olor a mar, ojos brillosos, agallas rojas y carne firme. Además, insiste en respetar la cadena de frío y una manipulación segura.

García Calvo afirma que “cuando se trabaja con producto crudo, no hay margen para comprometer la calidad”. En la misma línea, Tanta recomienda utilizar productos aptos para consumo en crudo y mantenerlos siempre bien refrigerados.

Valles, de La Pescadorita, marca una diferencia sobre el frío previo: para su criterio, lo ideal es trabajar con producto fresco y no congelado, porque el congelado puede alterar la textura. En cualquier caso, todos los cocineros coinciden en que el ceviche no admite pescado en mal estado ni fallas en la cadena de frío.

El limón no cocina como el calor

Cebiche de Kamay Gentileza

El limón transforma el pescado, pero no lo cocina en sentido estricto. Zorrilla también lo diferencia: “Yo diría que transforma, no cocina. El ácido del limón modifica las proteínas del pescado y cambia su textura y color, pero no reemplaza la cocción por calor”.

Valles es más tajante: “El limón no cocina el ceviche. El pescado toma un color grisáceo por una reacción química, pero no se cocina. Tampoco elimina bacterias como lo haría el calor. Es un mito”.

Cuánto tiempo conviene marinarlo

Tigre Morado Gentileza

La cocina peruana moderna prefiere marinadas cortas. El objetivo es que el pescado conserve textura, frescura y jugosidad. Peña recomienda entre 2 y 4 minutos: el pescado debe quedar fresco por fuera, crudo y cremoso por dentro. Su truco es preparar la leche de tigre aparte, condimentar el pescado en el plato y bañarlo al servir.

Higa lo mira desde la práctica: si el pescado queda mucho tiempo en contacto con el ácido, cambia de color y textura. Por eso en Osaka recomiendan comerlo al instante. Su conclusión es precisa: “Nosotros no marinamos”.

Zorrilla coincide: “El ceviche peruano moderno se prepara prácticamente al momento. No buscamos largas marinadas”. Mambrín plantea dos posibilidades: 5 minutos si se busca conservar textura; entre 10 y 15 si se prefiere un pescado más blanco y firme.

En La Pescadorita, Valles propone otra lógica: puede dejarse media hora antes de servir o armarse al momento, siempre que el pescado sea fresco y el plato no quede macerado de un día para otro.

Los errores que arruinan una receta de ceviche

Peña enumera cinco fallas: pescado no fresco, limón amarillo dulce, cebolla sin lavar, mal corte del pescado y marinada de más de 10 minutos. Para Cindy Higa, de Osaka Buenos Aires, los dos errores centrales son “dejarlo mucho tiempo antes de comer y el abuso de ingredientes”.

Llasaca, de Barra Chalaca, pone el foco en el balance: “La comida peruana se apoya, ante todo, en un equilibrio de sabores”. Si hay exceso de cilantro o demasiada cebolla, el ceviche queda muy ácido y pierde armonía.

La leche de tigre, el alma del ceviche

La leche de tigre define buena parte del resultado. Aporta acidez, salinidad, picante, frescura, textura y sabor a mar.

Mambrín la define con una proporción contundente: “La leche de tigre es el 70% de un buen ceviche. Se logra encontrando el equilibrio entre lo cítrico, salado, picante y sabor a pescado/marisco”.

Peña la prepara con corte de pescado, fumet, limón sutil, ají limo o rocoto sin semillas, cebolla morada, tallos de cilantro, ajo, jengibre, apio, sal y pimienta. La clave, dice, es trabajar todo en frío, licuar y tamizar.

García Calvo la llama “el alma del ceviche” y explica que debe equilibrar acidez, salinidad, picante y umami. En Tanta, Baptiste suma que debe sentirse “fresca, cítrica, ligeramente picante y con buen umami”.

Ceviche peruano, nikkei y de autor: qué cambia

El ceviche peruano clásico se apoya en pescado blanco, limón, ají, cebolla morada, cilantro y leche de tigre. Suele servirse con camote o batata, choclo y maíz cancha.

El ceviche nikkei incorpora la influencia japonesa: salsa de soja, ponzu, dashi, mirin, aceite de sésamo, jengibre, algas, palta, wantan o cortes tipo sashimi. El resultado suele ser más umami, menos ácido y de perfil más delicado.

El ceviche de autor abre la puerta a frutas, ají amarillo, maracuyá, coco, mango, guanábana, hongos, vegetales, pescas curadas o ingredientes locales. Pero la libertad no significa desorden. Como dice Valles, el cocinero puede armar el ceviche que quiere “con criterio y conocimiento del producto”.

En Osaka, Higa marca una diferencia de mirada: “En el de autor por así decirlo ‘se permite todo’, no lo recomiendo”. Para ella, el ceviche peruano puro es más directo y sincero, mientras que el nikkei tiene “una explosión más importante”.

Qué guarniciones acompañan mejor

Las guarniciones tradicionales cumplen una función concreta: equilibran acidez, picante y textura. Entre las más mencionadas aparecen camote o batata, choclo peruano, maíz cancha, lechuga, chifles, yuca o mandioca frita.

Peña recomienda camote glaseado para cortar la acidez, choclo peruano para sumar textura y dulzor, y cancha serrana para aportar crocante. Zorrilla coincide: “El choclo, la canchita y la batata son tradicionales y a mi ojo no están ahí por casualidad: aportan textura, dulzor y equilibrio frente a la acidez del ceviche”.

En Barra Chalaca, Llasaca explica que el acompañamiento debe tener un sabor neutro. En Perú, según la zona, puede servirse con arroz, frijoles, boniato, maíz cancha o choclo cocido.

Qué bebida pedir con ceviche

Las respuestas se repiten: pisco sour, cerveza bien fría, vinos blancos frescos, espumante brut, chicha morada o bebidas ligeras.

Peña recomienda pisco sour clásico peruano, vinos blancos frescos y ácidos —como sauvignon blanc o torrontés—, chicha morada, Inca Kola o cerveza ligera. Mambrín elige pisco sour o cerveza. En Tanta, Baptiste sugiere vino blanco joven, espumante brut o cerveza bien fría.

Recalde, de Bestial Fly Bar, se inclina por la simpleza: “Si estás en una playa costera de Perú o donde sea y te comés un ceviche, creo que una cerveza bien fría sería lo ideal”.

Por qué se volvió popular fuera de Perú

El ceviche creció fuera de Perú porque combina frescura, intensidad, producto visible y una preparación liviana. También porque admite versiones sin perder identidad.

Peña vincula su expansión con el boom de la gastronomía peruana y el trabajo de Gastón Acurio, que llevó la cebichería de barrio a una escena internacional. Mambrín coincide: “La cocina de Perú ganó prestigio internacional gracias a chefs como Gastón Acurio, y el ceviche se convirtió en su plato más representativo”.

Para Valles, de La Pescadorita, la explicación está en su simpleza: “Es un plato simple, muy sabroso y además liviano. Es un plato de verano por naturaleza: fresco, ácido, vibrante”.

Qué versión prepararía cada chef para celebrar

Peña prepararía un ceviche mixto con lenguado, langostino, vieiras, pulpo y erizo, con leche de tigre de ají amarillo ahumado, batata glaseada, maíz peruano y cancha. También propone una versión de autor con mero, leche de tigre con guanábana y mango, brotes de cilantro, pepinos baby, rabanitos y crocantes de sésamo; y una versión nikkei con trucha ahumada, soyu, ostras, ajos asados y jengibre.

Mambrín elegiría “un ceviche de ají amarillo, clásico, siempre y rico”. García Calvo prepararía en Lima Estilo Nikkei un ceviche nikkei de salmón fresco con salsa acevichada, palta y crackers de sésamo.

Higa recomienda en Osaka el clásico, con pesca blanca, leche de tigre, batatas glaseadas, cancha chulpi, picante y cilantro. Valles elegiría un ceviche peruano clásico con corvina o chernia, y como variante especial, una versión nikkei con leche de tigre al wasabi.

Llasaca prepararía un cebiche Chalaquito, con mariscos picaditos, chicharrón y tortillas de choclo. En Tanta, Baptiste propone pesca blanca fresca, leche de tigre, cebolla morada, ají rojo fresco, cilantro y puntos de puré de plátano maduro.

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