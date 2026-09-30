Luar La L llega a Buenos Aires: cuándo es el show y cuánto cuestan las entradas

El referente del trap puertorriqueño se presentará el 14 de noviembre; el show comenzará a las 21 y las localidades disponibles parten de $70.000
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Luar La L se presentará en Buenos Aires el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 21.00, en Club Museum, como parte de su LATAM Tour 2026. Las entradas ya están a la venta a través de Passline y los sectores disponibles tienen precios de $70.000, $90.000 y $110.000.
El artista puertorriqueño llegará a la Argentina con un show que recorrerá distintas etapas de su carrera, desde sus primeros lanzamientos hasta sus producciones más recientes. El ingreso está habilitado para mayores de 10 años.
Cuándo y dónde toca Luar La L en Buenos Aires
- Cuándo: sábado 14 de noviembre de 2026, a las 21.00.
- Dónde: Club Museum, Perú 535, San Telmo.
Cuáles son los precios de las entradas para Luar La L
La venta general tiene tres sectores disponibles y la ubicación dentro de cada uno es por orden de llegada.
- Cancha General: $70.000. Planta baja.
- VIP 2: $90.000. Segundo nivel.
- VIP 1: $110.000. Primer nivel.
Las tres categorías de preventa —Cancha General a $60.000, VIP 2 a $80.000 y VIP 1 a $100.000— figuran agotadas en la ticketera oficial.
Cómo comprar entradas para Luar La L
- Ingresar a la venta oficial de Luar La L en Passline.
- Elegir entre las categorías disponibles: Cancha General, VIP 2 o VIP 1.
- Seleccionar la cantidad de entradas y continuar con el proceso indicado por la plataforma.
Quién es Luar La L
Raúl Armando del Valle Robles, conocido artísticamente como Luar La L, construyó su carrera dentro del trap, el reggaetón, el drill y el rap. Nacido en Carolina, Puerto Rico, en 2000, comenzó en batallas de freestyle durante su adolescencia y en 2020 lanzó L3tra, su primer proyecto discográfico.
Entre las canciones mencionadas dentro de su repertorio se encuentran “Caile”, “YOGURCITO Remix”, “No Te Quieren Conmigo”, “ETA - RMX”, “Teléfono Nuevo”, “Bonnie and Clyde - Remix”, “100 Millones” y “Dame La Verde”. En 2023 colaboró con Bad Bunny en “Teléfono Nuevo”, incluida en nadie sabe lo que va a pasar mañana.
En diciembre de 2025 publicó SOBR3NATURAL, un álbum de 12 canciones, y durante 2026 sumó nuevas colaboraciones, entre ellas “Contigo Na Más - Remix”, junto a Ozuna, Hades66, Jay Wheeler, Bryant Myers, Dei V y ROA, y “GANAS REMIXXX”, con De La Rose y Blessd.
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