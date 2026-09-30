Luar La L llega a Buenos Aires: cuándo es el show y cuánto cuestan las entradas

Luar La L se presentará en Buenos Aires el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 21.00, en Club Museum, como parte de su LATAM Tour 2026. Las entradas ya están a la venta a través de Passline y los sectores disponibles tienen precios de $70.000, $90.000 y $110.000.

El artista puertorriqueño llegará a la Argentina con un show que recorrerá distintas etapas de su carrera, desde sus primeros lanzamientos hasta sus producciones más recientes. El ingreso está habilitado para mayores de 10 años.

Cuándo y dónde toca Luar La L en Buenos Aires

Cuándo: sábado 14 de noviembre de 2026, a las 21.00.

sábado 14 de noviembre de 2026, a las 21.00. Dónde: Club Museum, Perú 535, San Telmo.

Cuáles son los precios de las entradas para Luar La L

La venta general tiene tres sectores disponibles y la ubicación dentro de cada uno es por orden de llegada.

Cancha General: $70.000. Planta baja.

$70.000. Planta baja. VIP 2: $90.000. Segundo nivel.

$90.000. Segundo nivel. VIP 1: $110.000. Primer nivel.

Las tres categorías de preventa —Cancha General a $60.000, VIP 2 a $80.000 y VIP 1 a $100.000— figuran agotadas en la ticketera oficial.

Cómo comprar entradas para Luar La L

Ingresar a la venta oficial de Luar La L en Passline.

Elegir entre las categorías disponibles: Cancha General, VIP 2 o VIP 1.

Seleccionar la cantidad de entradas y continuar con el proceso indicado por la plataforma.

Quién es Luar La L

Raúl Armando del Valle Robles, conocido artísticamente como Luar La L, construyó su carrera dentro del trap, el reggaetón, el drill y el rap. Nacido en Carolina, Puerto Rico, en 2000, comenzó en batallas de freestyle durante su adolescencia y en 2020 lanzó L3tra, su primer proyecto discográfico.

Entre las canciones mencionadas dentro de su repertorio se encuentran “Caile”, “YOGURCITO Remix”, “No Te Quieren Conmigo”, “ETA - RMX”, “Teléfono Nuevo”, “Bonnie and Clyde - Remix”, “100 Millones” y “Dame La Verde”. En 2023 colaboró con Bad Bunny en “Teléfono Nuevo”, incluida en nadie sabe lo que va a pasar mañana.

En diciembre de 2025 publicó SOBR3NATURAL, un álbum de 12 canciones, y durante 2026 sumó nuevas colaboraciones, entre ellas “Contigo Na Más - Remix”, junto a Ozuna, Hades66, Jay Wheeler, Bryant Myers, Dei V y ROA, y “GANAS REMIXXX”, con De La Rose y Blessd.