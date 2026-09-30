La grave denuncia contra el músico Joaquín Levinton, que desmintió todos los cargos

El músico Joaquín Levinton, líder del grupo Turf, fue denunciado por abuso sexual, violencia psicológica y amenazas. La presentación fue hecha por una mujer de 39 años que dijo haber sido pareja del cantante durante cinco años, entre 2015 y 2020. El guitarrista, en tanto, rechazó las acusaciones ; a través de redes sociales publicó un comunicado en el que no solo desmintió haber sido su pareja, sino que afirmó: “Esta persona me viene acosando desde hace muchos años”.

Según informaron a LA NACION fuentes al tanto del caso, la denuncia fue radicada el lunes pasado a las 19.30 en una comisaría de la Policía de la Ciudad del barrio porteño de Recoleta.

“La damnificada dijo que fue pareja de Levinton entre 2015 y 2020. Dijo que durante esos cinco años fue víctima de violencia física y psicológica, suministro y forzamiento al consumo de estupefacientes, abuso sexual y filmaciones sin consentimiento”, explicaron las fuentes consultadas.

Los hechos denunciados habrían ocurrido en el domicilio de Levinton, de 51 años, situado en Almagro.

La mujer habló de un hecho puntual, “donde, tras intentar retirarse de un encuentro, el músico la tomó fuertemente del cuello, intentando ahorcarla”. Dijo que eso ocurrió en 2022 y que en ese momento hizo la denuncia, pero que después desistió de seguir impulsando la acción penal por pedido de Levinton.

Joaquín Levinton fue denunciado por abuso sexual Soledad Aznarez

“Hace tres días encontró las filmaciones de los citados videos. Tras el hallazgo, le reprochó la situación al músico y le avisó que lo iba a denunciar. Levinton la bloqueó de sus contactos telefónicos”, según consta en la denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION.

Tras la denuncia, tomó intervención el juez nacional en lo Criminal y Correccional Carlos Bruniard. La mujer fue entrevistada por el Centro de Orientación a la Víctima (COV), pero no quiso que le suministraran un botón antipánico.

Tras la difusión pública del caso, Levinton hizo su descargo: “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando desde hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta. Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo, y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”, expresó.

Agregó: “Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado; incluso me pidió perdón a través de las redes. Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo, sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”.