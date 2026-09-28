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Macachín Tierra de Sabores: Ximena Sáenz, Juan Manuel Herrera y Mirta Carabajal llegan a La Pampa para cocinar en vivo

La segunda edición será el 3 y 4 de octubre en el Centro Vasco; habrá productores, emprendedores, platos dulces y salados; la entrada general cuesta $10.000 por día y hay tarifas especiales para residentes de Macachín y jubilados

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Christian Petersen en la primera edición de Macachín Tierra de Sabores
Christian Petersen en la primera edición de Macachín Tierra de SaboresGentileza

Macachín volverá a poner a la gastronomía y la producción local en el centro de la escena con la segunda edición de Tierra de Sabores, que se realizará el 3 y 4 de octubre en el Centro Vasco de Macachín, La Pampa. Durante las dos jornadas habrá cocina en vivo, emprendedores, productores y una amplia oferta de platos.

Entre los principales invitados estarán Ximena Sáenz, Juan Manuel Herrera y Mirta Carabajal. A ellos se sumarán referentes de la comunidad que representarán distintas tradiciones culinarias: Gastón Schiel, con cocina española; Rosa Egoburu, con cocina vasca; Silvia Crochetti, con cocina italiana; y Marcio Frank, con su propuesta de cocina auténtica.

Qué se podrá comer en Tierra de Sabores

Macachín Tierra de Sabores
Macachín Tierra de SaboresGentileza

La propuesta combinará los productos de los diferentes stands con una cantina a cargo del Taller Sol Pampa y CRECOOP.

La variedad irá de lo dulce a lo salado y dependerá de la oferta de cada puesto. Entre las opciones previstas habrá:

  • Pastas.
  • Productos de panadería.
  • Masas finas.
  • Sándwiches.
  • Sushi.
  • Pizzas.
  • Chacinados.
  • Otras preparaciones de los emprendedores participantes.

Los precios de los alimentos variarán según cada stand y la cantina.

Como parte del enfoque sustentable del encuentro, se utilizará vajilla descartable biodegradable.

Productores y emprendedores de Macachín

Tierra de Sabores tuvo su primera edición en 2025, cuando reunió cerca de 30 stands de emprendedores y productores locales, además de demostraciones de cocina, talentos y una peña.

La organización está a cargo del Ente Intercooperativo de Macachín, conformado por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Atreu-co Cooperativa Agropecuaria, junto con el Grupo de Mujeres Cooperativistas y la Cooperativa Escolar CRECOOP.

Información práctica de Tierra de Sabores 2026

  • Cuándo: sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026.
  • Dónde: Centro Vasco de Macachín, La Pampa.
  • Entrada general: $10.000 por día.
  • Residentes de Macachín y jubilados: $8000 por día.
  • Sin cargo: menores de 13 años y personas con discapacidad junto con un acompañante.
  • Cómo comprar: las entradas se adquieren directamente en el lugar.
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