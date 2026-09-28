Macachín Tierra de Sabores: Ximena Sáenz, Juan Manuel Herrera y Mirta Carabajal llegan a La Pampa para cocinar en vivo

La segunda edición será el 3 y 4 de octubre en el Centro Vasco; habrá productores, emprendedores, platos dulces y salados; la entrada general cuesta $10.000 por día y hay tarifas especiales para residentes de Macachín y jubilados
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Macachín volverá a poner a la gastronomía y la producción local en el centro de la escena con la segunda edición de Tierra de Sabores, que se realizará el 3 y 4 de octubre en el Centro Vasco de Macachín, La Pampa. Durante las dos jornadas habrá cocina en vivo, emprendedores, productores y una amplia oferta de platos.
Entre los principales invitados estarán Ximena Sáenz, Juan Manuel Herrera y Mirta Carabajal. A ellos se sumarán referentes de la comunidad que representarán distintas tradiciones culinarias: Gastón Schiel, con cocina española; Rosa Egoburu, con cocina vasca; Silvia Crochetti, con cocina italiana; y Marcio Frank, con su propuesta de cocina auténtica.
Qué se podrá comer en Tierra de Sabores
La propuesta combinará los productos de los diferentes stands con una cantina a cargo del Taller Sol Pampa y CRECOOP.
La variedad irá de lo dulce a lo salado y dependerá de la oferta de cada puesto. Entre las opciones previstas habrá:
- Pastas.
- Productos de panadería.
- Masas finas.
- Sándwiches.
- Sushi.
- Pizzas.
- Chacinados.
- Otras preparaciones de los emprendedores participantes.
Los precios de los alimentos variarán según cada stand y la cantina.
Como parte del enfoque sustentable del encuentro, se utilizará vajilla descartable biodegradable.
Productores y emprendedores de Macachín
Tierra de Sabores tuvo su primera edición en 2025, cuando reunió cerca de 30 stands de emprendedores y productores locales, además de demostraciones de cocina, talentos y una peña.
La organización está a cargo del Ente Intercooperativo de Macachín, conformado por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Atreu-co Cooperativa Agropecuaria, junto con el Grupo de Mujeres Cooperativistas y la Cooperativa Escolar CRECOOP.
Información práctica de Tierra de Sabores 2026
- Cuándo: sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026.
- Dónde: Centro Vasco de Macachín, La Pampa.
- Entrada general: $10.000 por día.
- Residentes de Macachín y jubilados: $8000 por día.
- Sin cargo: menores de 13 años y personas con discapacidad junto con un acompañante.
- Cómo comprar: las entradas se adquieren directamente en el lugar.
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