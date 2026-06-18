Maná en Argentina 2026: precios de las entradas, cuándo empieza la venta y cómo comprarlas

Maná anunció su primer show en el Estadio River Plate y la venta de entradas ya tiene fecha, horarios, sectores y precios confirmados. La banda mexicana llegará a Buenos Aires el 10 de diciembre de 2026, en el marco de Vivir Sin Aire Tour, una gira de estadios con la que celebra cuatro décadas de trayectoria.

El dato central para los fanáticos es el valor de los tickets: habrá Entradas desde $70.000 más cargo de servicio para Platea Sívori Alta, mientras que las ubicaciones más caras llegan a $250.000 más cargo de servicio en Platea VIP Platino.

Cuándo y dónde será el show de Maná en River

El recital de Maná en la Argentina será el 10 de diciembre de 2026 y tendrá formato de fecha única en el país.

¿Cuándo? 10 de diciembre de 2026

10 de diciembre de 2026 ¿Dónde? Av. Pres. Figueroa Alcorta 7597, Núñez

Av. Pres. Figueroa Alcorta 7597, Núñez Ticketera oficial: AllAccess

La presentación forma parte de Vivir Sin Aire Tour, una gira latinoamericana que también pasará por Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Ciudad de México.

Precios de las entradas para Maná en River 2026

Precios de las entradas para Maná en River 2026 Gentileza

Los valores informados para el show de Maná en River son los siguientes:

Platea Sívori Alta: $70.000 + cargo de servicio

$70.000 + cargo de servicio Campo General: $85.000 + cargo de servicio

$85.000 + cargo de servicio Platea Sívori Media: $120.000 + cargo de servicio

$120.000 + cargo de servicio Plateas San Martín y Belgrano Altas: $135.000 + cargo de servicio

$135.000 + cargo de servicio Plateas San Martín y Belgrano Preferenciales: $190.000 + cargo de servicio

$190.000 + cargo de servicio Platea VIP Oro: $230.000 + cargo de servicio

$230.000 + cargo de servicio Platea VIP Platino: $250.000 + cargo de servicio

Cuándo salen a la venta las entradas

La venta tendrá dos etapas. Primero habrá una preventa exclusiva y luego se abrirá la venta general.

Preventa Santander: jueves 18 de junio, desde las 14.00

jueves 18 de junio, desde las 14.00 Venta general: viernes 19 de junio, desde las 14.00

Durante la preventa, las entradas se podrán comprar con tarjetas de crédito y débito Santander, con el beneficio de 6 cuotas sin interés. Para la venta general estarán disponibles todos los medios de pago, también con 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Santander.

Cómo comprar entradas para Maná en River

Tras su participación en la ceremonia inaugural del Mundial, en la Ciudad de México, Maná anunció una gira especial de estadios con la que el grupo celebrará 40 años de trayectoria Gentileza Dale Play

Ingresar al sitio oficial de venta: AllAccess.

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Indicar la cantidad de entradas.

Completar los datos solicitados.

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Confirmar la compra y guardar el comprobante.

Qué se sabe de Vivir Sin Aire Tour

El show marcará la primera presentación de Maná en el Estadio River Plate y será la única oportunidad de ver a la banda en vivo en la Argentina durante 2026.

La gira reunirá canciones que forman parte de la historia del rock en español y llega después de la participación del grupo en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde interpretó “Oye mi amor” en el Estadio Azteca de México.

La trayectoria de Maná

Formada en Guadalajara, Jalisco, la banda lleva décadas como una de las agrupaciones más reconocidas del rock latino. De acuerdo con la organización, Maná cuenta con 11 álbumes de estudio, más de 50 millones de discos vendidos y una carrera que atravesó más de 30 países.

Entre los hitos destacados figuran Dónde Jugarán los Niños, presentado como el disco de rock latino más vendido de la historia, además de reconocimientos como 4 premios Grammy, 9 Latin Grammy, el Latin Billboard Lifetime Achievement Award y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.