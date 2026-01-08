Mar del Plata, Pinamar y Miramar: tres restaurantes con juegos para chicos

En vacaciones, encontrar un lugar que entretenga a los chicos sin volver imposible la salida de los adultos se vuelve clave. En la Costa Atlántica, hay espacios que resuelven esa ecuación con áreas de juego por edades, coordinación y propuestas gastronómicas para compartir: desde un salón con turnos y menú infantil en Mar del Plata, hasta una casa pensada para el juego libre en Pinamar y un restaurante en el vivero de Miramar que suma minigolf y un rincón al aire libre para pasar la tarde.

Tres espacios para diferentes edades en Mar del Plata

Un Buen Lugar

Un buen lugar tiene dos sectores de juegos: uno de 2 hasta 4 años inclusive que es una plaza blanda con juegos y coordinadoras atentas a las necesidades de los chicos. Y otro a partir de los cinco años hasta adolescentes que tiene PlayStation, metegol, una jungla grande, un sapo y otros juegos, también con coordinadores para el cuidado.

El menú infantil, tanto de la merienda como de la cena, incluye la comida, postre, bebida y el acceso a los juegos. Los turnos son de dos horas por mesa. La variedad de platos del menú es amplia pensando en los gustos de todos los niños. Mientras los chicos juegan los adultos pueden optar por comer pizza, milanesas, pastas, tapeo, cerveza tirada.

Para este verano abrirán un tercer sector de juegos en el segundo piso pensado como un sitio lúdico donde toda la familia pueda compartir un momento de entretenimiento con mesa de pool, metegol y pin pon.

¿Dónde?: Constitución 4478, Mar del Plata.

Más información: de martes a domingos de 17 a 00.

Un espacio para la conexión durante el juego libre en Pinamar

Casa Juego

Jorgelina es psicóloga perinatal y Sergio Ingeniero civil, tienen un hijo de cinco años y empezaron a ver que muchas familias como las de ellos necesitaban de un espacio que acompañara los ritmos y tiempos de estar juntos. Fue en ese camino que descubrieron en los juegos un verdadero punto de encuentro.

“Cuando el ambiente es amable y disponible, aparecen la curiosidad, la creatividad y esa forma tan singular que tienen las niñeces de habitar el mundo. Y también aparece algo igual de valioso, la posibilidad de que los adultos acompañen desde la presencia, sin apuros, sin sobrecargar”, analiza Jorgelina.

Bajo esa premisa es que armaron en Pinamar Casa Juego, el primer lugar que combina el juego libro con el disfrute familiar. El sitio ofrece un espacio de juego para menores de siete años con pelotero, cocina, mercado, bloques de construcción, tableros interactivos entre otros. Para los niños más grandes sumaron muchos juegos de mesa para compartir el encuentro desde otro lugar.

El sitio tiene cafetería con menú para niños y adultos, y realizan propuestas culturales como títeres y shows de magia.

¿Dónde?: Constitución 489, Pinamar.

Más información: abierto de martes a domingos de 9 a 13 y de 17 a 21.

Un restaurante con minigolf en Miramar

El minigolf en el restaurante Florentino de Miramar

En pleno corazón del famoso vivero de Miramar se encuentra Florentino, un restaurante rodeado de naturaleza para disfrutar al máximo del aire libre.

La propuesta gastronómica incluye sándwiches calientes, hamburguesas, ensaladas frescas y platos del día. Para la tarde la pastelería y cafetería son ideales para un momento de descanso mientras los chicos juegan en un rincón armado al aire libre con toboganes inflables, tabla de surf para mantener el equilibrio, el juego de sapo y muchos más.

El elegido por adultos y niños es el minigolf de nueve hoyos rodeado de naturaleza y aire de mar.

¿Dónde?: Av. Costanera 2081, Miramar.

Más información: abierto Sábado, Domingo y Feriados de 12 a 18.