Marcha del Orgullo 2026 en Buenos Aires: cuándo es, horarios, recorrido y artistas confirmados

La 35.ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de Buenos Aires se realizará el sábado 7 de noviembre de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires. La movilización, convocada por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO), tendrá como consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”, con el objetivo de visibilizar los derechos y las demandas de la diversidad sexual y de género.

Una de las participaciones confirmadas será la de Fiesta Polenta y la Asociación Civil Mocha Celis, que compartirán una carroza propia durante la movilización. La iniciativa reunirá una propuesta de la escena nocturna porteña con el trabajo de una institución dedicada a promover el acceso a la educación, el empleo y los derechos de las personas travestis, trans y no binarias.

Cuándo será la Marcha del Orgullo 2026

La convocatoria tendrá lugar el sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, bajo el lema “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”.

La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo reúne a organizaciones de distintos sectores de la sociedad que trabajan de manera articulada en la planificación y realización de la movilización.

Polenta y Mocha Celis participarán con una carroza propia

Fiesta Polenta y la Asociación Civil Mocha Celis compartirán una carroza durante la Marcha del Orgullo del sábado 7 de noviembre.

Polenta, creada en febrero de 2019 por Maru “La Polaca” Frohmann y Nacho Elizalde, combina reggaetón, pop y música latina con una puesta visual y lumínica vinculada con la escena electrónica.

Desde sus comienzos, la fiesta desarrolló una identidad orientada a generar espacios de encuentro abiertos a públicos diversos. Entre sus acciones se encuentran políticas de contratación inclusiva destinadas a promover oportunidades laborales para integrantes de la comunidad LGBTIQ+.

En esta oportunidad, la propuesta se unirá al trabajo territorial de Mocha Celis, una asociación que desarrolla programas educativos, laborales y de asistencia social.

La institución comenzó su historia en 2011 con la creación del Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, considerado el primero de su tipo en el mundo. El proyecto se convirtió en una referencia que inspiró iniciativas similares en distintas provincias de la Argentina y otros países de América Latina.

Con el tiempo, la asociación amplió sus actividades a través de programas de formación profesional, inserción laboral, asistencia alimentaria y acompañamiento para el acceso a derechos.

Los números de Mocha Celis y los reclamos de la comunidad

La Asociación Civil Mocha Celis difundió los resultados de sus programas durante 2025, con cifras que permiten dimensionar su actividad en educación, empleo y asistencia social.

De acuerdo con los datos proporcionados por la institución:

6000 atenciones: vinculadas con acceso a derechos, trámites registrales, justicia, salud mental, gestiones migratorias y acompañamiento a personas privadas de la libertad.

vinculadas con acceso a derechos, trámites registrales, justicia, salud mental, gestiones migratorias y acompañamiento a personas privadas de la libertad. 27 egresados: del Bachillerato Popular, con el título de perito auxiliar en desarrollo de las comunidades.

del Bachillerato Popular, con el título de perito auxiliar en desarrollo de las comunidades. 170 egresados: de 16 cursos de formación profesional.

de 16 cursos de formación profesional. 15 acompañamientos: para el ingreso a estudios universitarios.

para el ingreso a estudios universitarios. 40 inserciones laborales: concretadas en empresas del sector privado.

concretadas en empresas del sector privado. Más de 900 personas: incorporadas a una base de búsqueda activa de empleo formal.

incorporadas a una base de búsqueda activa de empleo formal. 600 personas: reciben mensualmente asistencia alimentaria mediante el programa Teje Solidario, de las cuales 453 son mayores de 40 años.

A estas acciones se suman la Escuela Primaria Flavia Flores, el comedor escolar, la Biblioteca Lohana Berkins y distintos espacios de producción cultural y formación.

Los programas de la asociación abordan algunas de las problemáticas que atraviesan las demandas históricas de la comunidad travesti-trans: la inclusión laboral, la continuidad educativa, las dificultades para acceder a derechos básicos y la protección frente a distintas formas de violencia y discriminación.

Los programas de Mocha Celis

La organización desarrolla distintas iniciativas destinadas a fortalecer la autonomía y el acceso a oportunidades de las personas travestis, trans y no binarias.

Entre ellas se encuentran:

Bachillerato Popular: educación secundaria destinada a garantizar la continuidad y finalización de los estudios.

educación secundaria destinada a garantizar la continuidad y finalización de los estudios. EmpleoTrans: articulación con organismos públicos y empresas privadas para promover la inserción laboral formal.

articulación con organismos públicos y empresas privadas para promover la inserción laboral formal. Formación Profesional: capacitaciones en oficios, idiomas, turismo, programación y marketing digital.

capacitaciones en oficios, idiomas, turismo, programación y marketing digital. Teje Solidario: asistencia alimentaria y acompañamiento para personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

asistencia alimentaria y acompañamiento para personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Espacios de memoria y cultura: actividades artísticas, talleres de producción y la Biblioteca Lohana Berkins.

La participación de Mocha Celis junto a Polenta buscará dar visibilidad a estas iniciativas y a las demandas vinculadas con el acceso efectivo a derechos.