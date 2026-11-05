Un hombre murió en Entre Ríos tras pelearse con un vecino en medio de la calle

Una pelea entre dos hombres que ocurrió durante la madrugada de este jueves en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, terminó con uno de ellos muerto y el otro detenido. De acuerdo con las primeras versiones, el menor de ellos, de 46 años, falleció a causa de un golpe en la cabeza, mientras que el mayor, de 65 años, quedó a disposición de la Justicia hasta que la policía logre esclarecer la secuencia exacta del enfrentamiento.

De acuerdo con el testimonio de los vecinos presentes, la pelea empezó alrededor de las 1.20 en la intersección de las calles Churruarín y Güiraldes, en el ingreso al barrio Municipal de la capital entrerriana. La víctima, identificada como Ariel Gustavo Álvarez y quien vivía en el barrio 4 de junio, cayó sobre el pavimento tras ser golpeado durante la pelea.

El llamado de los testigos al servicio de emergencias alertó sobre la situación y una ambulancia llegó al sitio, aunque los profesionales de la salud comprobaron que el hombre de 46 años ya no tenía signos vitales, según informó el medio local Análisis Digital.

En el lugar del hecho, los policías a cargo del operativo identificaron al sospechoso de 65 años, quien dio su versión de lo ocurrido y dijo que había tenido una discusión con Álvarez y que le dio un golpe que provocó su caída sobre la calzada. De momento se desconocen los motivos particulares que iniciaron la pelea entre ambos.

Minutos más tarde, la tensión escaló cuando un sobrino del fallecido se presentó en el lugar e intentó atacar al acusado del crimen, lo que motivó una rápida intervención de los efectivos para demorar al joven de 28 años, a quien le secuestraron un revólver calibre 32 largo en desuso que llevaba oculto entre sus prendas.

La fiscal Patricia Yedro, a cargo de la Unidad de Delitos Complejos, dispuso la participación de la División Homicidios, Policía Científica y el médico policial en las primeras diligencias, además de ordenar que el cuerpo sea trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para la práctica de la autopsia de rigor, según pudo saber el medio local UNO Entre Ríos.

La esquina donde habría ocurrido el conflicto - Google Maps

Por su parte, el presunto agresor quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales, sujeto al avance de la causa. Mientras tanto, el familiar de la víctima fatal fue identificado y el arma incautada quedó a disposición de la fiscalía.