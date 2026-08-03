Margarita se presenta en Buenos Aires: cuándo y dónde es el show y cuánto salen las entradas

Margarita en Vivo se presentará el jueves 17 de diciembre en el Campo Argentino de Polo, en Palermo, con un espectáculo renovado que reunirá más de 30 canciones, nuevas coreografías, vestuarios, escenografía y diferentes actividades antes y durante el show.

Margarita en vivo

Margarita en vivo

Las entradas cuestan desde $55.000 más cargo por servicio y la preventa es clientes Santander comenzó el lunes 3 de agosto a las 12, mientras que la venta general se habilitará el martes 4 de agosto a la misma hora.

Cuándo y dónde será Margarita en Vivo

La presentación se realizará al aire libre y fue concebida como una fiesta de fin de año para cantar, bailar y recorrer las canciones que formaron parte de las producciones de Cris Morena.

¿Cuándo? Jueves 17 de diciembre

Jueves 17 de diciembre Horario: 20.00

20.00 ¿Dónde? Campo Argentino de Polo, Av. del Libertador y Av. Dorrego, Palermo

Cuánto cuestan las entradas para Margarita en Vivo

El repertorio incluirá más de 30 canciones, entre temas vinculados con la historia de Cris Morena, momentos de Margarita y composiciones de la nueva temporada Gentileza

Los precios publicados por la ticketera se expresan sin el cargo por servicio. Estos son los valores por sector y el importe final después de sumar ese adicional:

Campo de pie, sin numerar: $55.000 más $8250 de cargo por servicio. Total: $63.250

$55.000 más $8250 de cargo por servicio. Platea, numerada: $75.000 más $11.250 de cargo por servicio. Total: $86.250

$75.000 más $11.250 de cargo por servicio. Platea frontal, numerada: $85.000 más $12.750 de cargo por servicio. Total: $97.750

$85.000 más $12.750 de cargo por servicio. Platea VIP, numerada: $90.000 más $13.500 de cargo por servicio. Total: $103.500

$90.000 más $13.500 de cargo por servicio. Platea preferencial, numerada: $105.000 más $15.750 de cargo por servicio. Total: $120.750

$105.000 más $15.750 de cargo por servicio. Platea oro, numerada: $120.000 más $18.000 de cargo por servicio. Total: $138.000

$120.000 más $18.000 de cargo por servicio. Platea platino, numerada: $140.000 más $21.000 de cargo por servicio. Total: $161.000

La preventa exclusiva ofrece hasta seis cuotas sin interés con tarjeta de crédito Santander y estará disponible hasta agotar el cupo correspondiente.

La venta general comenzará el martes 4 de agosto a las 12, con todos los medios de pago habilitados por la ticketera. Durante ese período también habrá hasta seis cuotas sin interés con tarjeta de crédito Santander.

Cómo comprar entradas para Margarita en Vivo

Las entradas se venden únicamente mediante la ticketera oficial AllAccess.

Ingresar a la página oficial de Margarita en AllAccess.

Seleccionar la función del 17 de diciembre en el Campo Argentino de Polo.

Elegir uno de los sectores disponibles.

Indicar la cantidad de entradas.

Iniciar sesión o registrarse en la plataforma.

Seleccionar el medio de pago habilitado.

Revisar el precio, el cargo por servicio y el importe final antes de confirmar la compra.

Cómo será el nuevo espectáculo de Margarita

El espectáculo tendrá una puesta creada especialmente para las dimensiones del Campo Argentino de Polo, con nuevas coreografías, vestuarios, escenografía y una propuesta artística inédita Gentileza

La música será el eje central de la presentación. El repertorio incluirá más de 30 canciones, entre temas vinculados con la historia de Cris Morena, momentos de Margarita y composiciones de la nueva temporada.

El espectáculo tendrá una puesta creada especialmente para las dimensiones del Campo Argentino de Polo, con nuevas coreografías, vestuarios, escenografía y una propuesta artística inédita.

La experiencia comenzará antes de que se enciendan las luces del escenario. Desde la apertura de puertas habrá activaciones, espacios para compartir en familia y propuestas gastronómicas. Los horarios y el detalle de esas actividades todavía no fueron anunciados.

La presentación llegará después de las 14 funciones realizadas en el Movistar Arena y las 14 presentaciones en Tecnópolis. De acuerdo con el anuncio, las 28 fechas agotadas reunieron a más de 230.000 espectadores.