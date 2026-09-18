El mapa de la Noche de los Bares Notables 2026 con más de 130 propuestas de gastronomía y música en vivo en 25 barrios

La quinta edición de La Noche de los Bares Notables se realizará el jueves 24 de septiembre y desplegará actividades en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Entre las 17.00 y la medianoche, más de 75 establecimientos de 25 barrios serán escenario de más de 130 propuestas culturales y gastronómicas.

Reapertura del bar notable Plaza Dorrego, en San Telmo con la presencia de Guido Sabato nieto de Ernesto Sabato, la sobrina de Maria Kodama y Pablo Durán dueño del bar Rodrigo Néspolo

El mapa general incluido en el material sobre los Bares Notables muestra una red extendida por la Ciudad y suma un detalle específico de la zona centro y el Casco Histórico, uno de los sectores con mayor concentración de establecimientos. Para la jornada del 24, además, la organización anticipó un mapa interactivo con los locales adheridos y las promociones disponibles durante esa noche.

Mapa de la Noche de los Bares Notables

La programación se organiza alrededor de distintos circuitos. Uno recorrerá la avenida Callao; otro se concentrará en el Casco Histórico y San Telmo; y un tercero, denominado Derivas urbanas. Cultura e historia, atravesará establecimientos y espacios del centro porteño.

Programación destacada: los shows musicales

Habrá más de 80 presentaciones musicales durante la jornada. Entre las anunciadas se encuentran:

18.00: Federico Mizrahi Quinteto en Bar Roma del Abasto.

Federico Mizrahi Quinteto en Bar Roma del Abasto. 19.00: Orquesta del Plata en Confitería La Ideal.

Orquesta del Plata en Confitería La Ideal. 20.00: Ana María Cores en Bar & Despensa Montecarlo.

Ana María Cores en Bar & Despensa Montecarlo. 20.00: Sol Mihanovich en Bar Imperio/Hotel Savoy.

Sol Mihanovich en Bar Imperio/Hotel Savoy. 21.30: DJ Vinilos Notables con Tuta Torres en Café Rivas.

DJ Vinilos Notables con Tuta Torres en Café Rivas. 21.30: Esteban Morgado y Walter Castro en Café de García.

La programación completa estará disponible en Festivales BA.

Recorrido por la avenida Callao

Uno de los circuitos estará dedicado al patrimonio y la historia gastronómica de la avenida Callao y sus alrededores.

El itinerario anunciado incluye Café Thibon, Bar Via 71, Mar Azul, Almacén y Bar Lavalle, Los Galgos, Pasaje Santos Discépolo, La Ópera, Zivals, avenida Corrientes, Hotel Savoy Imperio Bar, ex Confitería L’Aiglon, Teatro Albur, Restaurant El Tropezón y Confitería del Molino.

El circuito por el Casco Histórico

Café Tortoni Ricardo Pristupluk y Fernando Massobrio - Archivo

Otro recorrido a pie se concentrará en establecimientos vinculados con la literatura, el tango y la vida cultural porteña.

La primera parte incluirá Bar Plaza Dorrego, La Poesía y Confitería London. El circuito seguirá por Café Tortoni, Seddon, El Federal, Hipopótamo, Británico y Café Rivas, y continuará por Bar Sur y El Querandí. El recorrido también contempla El Colonial, Puerto Rico y el Cabildo de Buenos Aires.

Derivas urbanas por el centro

La tercera propuesta será un circuito guiado a pie denominado Derivas urbanas. Cultura e historia.

El recorrido cruzará bares, teatros, edificios y otros puntos del centro, con paradas en Florida Garden, Confitería Saint Moritz, Barbaro, Claridge Hotel, Le Caravelle, Boston City, London City y Café Cabildo de Buenos Aires.

El tour gastro-cultural, parada por parada

La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) participará con un recorrido musical en un auto antiguo inspirado en los vehículos del Buenos Aires de los años 20. En cada parada habrá una presentación frente al bar.

19.00: El Viejo Buzón.

El Viejo Buzón. 19.30: Confitería El Greco.

Confitería El Greco. 20.00: Café Margot.

Café Margot. 20.30: Miramar.

Miramar. 21.00: Almacén y Bar Lavalle.

Almacén y Bar Lavalle. 21.15: Mar Azul.

Mar Azul. 21.30: Hipopótamo.

Hipopótamo. 22.00: Bar Plaza Dorrego.

Pop ups y menús especiales

La Noche de los Bares Notables; Rotisería Bar Miramar La Noche de los Bares Notables

La gastronomía también formará parte del recorrido. Cocineros invitados intervendrán las cocinas de La Giralda, La Ópera, Miramar y Almacén y Bar Lavalle.

Además, El Celta, Los Galgos y El Roma del Abasto, entre otros, prepararán menús especiales. Participarán los cocineros Marcos Di Cesare, Ana Irie y Gabriel Kogan.

Cuándo es La Noche de los Bares Notables 2026