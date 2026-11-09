Menú Papa León: qué restaurantes tienen descuentos en hamburguesas, pizzas y pastas y cómo consultar el mapa completo

La visita del papa León XIV a Buenos Aires también tiene su capítulo gastronómico. Del 6 al 12 de noviembre, más de 90 locales de la Ciudad participan del Menú Papa León, una iniciativa que reúne restaurantes, bares y otros establecimientos con promociones especiales, descuentos y propuestas creadas para la ocasión.

La propuesta es impulsada por el Gobierno porteño junto con el sector privado y la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc). Incluye desde hamburguesas y pizzas hasta parrillas, pastas, platos de cocina internacional y menús de varios pasos. Para facilitar la búsqueda, se habilitó un mapa interactivo que permite identificar los establecimientos adheridos y consultar sus beneficios.

Qué restaurantes participan del Menú Papa León y cuáles son sus promociones

Pizzas y pastas

La Chick Norris de Hell's Pizza Gentileza

Las pizzerías también forman parte de la propuesta. La Continental presenta dos combinaciones: una pizza grande de muzzarella con dos gaseosas por $33.000 y otra con dos chops de cerveza por $36.000.

Hell’s Pizza participa con promociones 2x1 en pizzas, mientras que Primera Parada ofrece una pizza gigante de muzzarella con dos empanadas por $32.000.

En Itálica Pizza Bar, la propuesta consiste en una pizza grande de pepperoni acompañada por dos porrones de Stella Artois Pure Gold por $45.000.

También se destacan las siguientes alternativas:

Napol.eat: pizza libre con una bebida por $29.000 por persona; pasta fresca con copa de vino por $26.900; licuado de frutilla con medialuna de jamón y queso por $8500.

pizza libre con una bebida por $29.000 por persona; pasta fresca con copa de vino por $26.900; licuado de frutilla con medialuna de jamón y queso por $8500. Monti Bar de Pastas: plato de ñoquis con tuco rosa o blanco por $15.000, según las sedes identificadas en el mapa.

plato de ñoquis con tuco rosa o blanco por $15.000, según las sedes identificadas en el mapa. La Tía Zelmira: caseritos de muzzarella y albahaca con salsa y bebida por $35.000; milanesa con papas fritas y bebida por $40.000.

caseritos de muzzarella y albahaca con salsa y bebida por $35.000; milanesa con papas fritas y bebida por $40.000. La Ochavita: canelones de verdura, ricota y mozzarella con estofado de salchicha parrillera por $10.000.

canelones de verdura, ricota y mozzarella con estofado de salchicha parrillera por $10.000. Army: pizza grande de mozzarella con dos chops de cerveza Quilmes por $33.000.

En el caso de Monti Bar de Pastas, el mapa también incluye una propuesta solidaria: uno de los locales destinará el 10% de las ventas de sus ñoquis de papa a una organización comunitaria.

Las ofertas abarcan diferentes tipos de cocina y presupuestos. Algunas consisten en descuentos sobre determinados platos o sobre la carta, mientras que otras ofrecen combinaciones especiales a precios establecidos.

Hamburguesas y comidas rápidas

asado

Entre las cadenas participantes aparece El Desembarco, que ofrece su hamburguesa San Antonio con papas fritas, con un 50% de descuento, por $11.450. La promoción figura en distintas sucursales señaladas en el mapa.

Mr Tasty participa con una Torre Cheddar simple acompañada de papas fritas y gaseosa por $8300. La propuesta se encuentra en locales de Flores, Liniers, Caballito, Villa Crespo y otros barrios.

Por su parte, Mostaza ofrece el combo Mega Cuarto Bacon por $17.300, con un sundae de regalo, en los puntos adheridos que figuran en el mapa.

Otras alternativas incluyen:

Chicken Corner: sándwich de pollo frito con mermelada de panceta, cheddar, huevo a la plancha y salsa a elección, acompañado de papas y gaseosa o agua, por $18.500.

sándwich de pollo frito con mermelada de panceta, cheddar, huevo a la plancha y salsa a elección, acompañado de papas y gaseosa o agua, por $18.500. Green Grizzly: Dúo Clásico con dos hamburguesas y 300 gramos de papas por $25.499; Dúo Doble Papas por $29.499; Dúo Grizzly Total con bandeja grande y dip por $31.990.

Dúo Clásico con dos hamburguesas y 300 gramos de papas por $25.499; Dúo Doble Papas por $29.499; Dúo Grizzly Total con bandeja grande y dip por $31.990. Ribs al Río, Patio Costanera Norte: Baby Junior con papas fritas por $22.050 o sándwich de bondiola con papas fritas por $15.920.

Baby Junior con papas fritas por $22.050 o sándwich de bondiola con papas fritas por $15.920. Burger Point Hamburguesería: 10% de descuento en todo el menú, con todos los medios de pago.

10% de descuento en todo el menú, con todos los medios de pago. Hueburgers: combo con gaseosa por $25.000.

Parrillas y restaurantes con menús especiales

Iñaki López de Viñaspre, antropólogo de la alimentación y creador de Sagardi Gentileza

La oferta también comprende carnes, platos tradicionales y propuestas de varios pasos.

República del Fuego participa con un ojo de bife acompañado de ensalada y bebida por $39.800.

En La Pedrera, las alternativas incluyen vacío con papas fritas por $70.000, asado con papas fritas por $60.000, mix de carnes con papas fritas por $75.000 y milanesa napolitana para dos personas por $45.000.

Sagardi Argentina presenta un menú de tres pasos a elección por $65.000 y una propuesta de pintxos por $35.000.

Entre los demás restaurantes adheridos figuran:

Cantina Recoleta: asado banderita con doble guarnición para dos personas por $45.000.

asado banderita con doble guarnición para dos personas por $45.000. Argento La Vía: parrillada para dos personas con guarnición y dos copas de vino por $80.000.

parrillada para dos personas con guarnición y dos copas de vino por $80.000. Hispano Cocina Española: menú de entrada, plato principal, postre y bebida por $39.000 por persona. Incluye alternativas como rabas, tortilla española y paella.

menú de entrada, plato principal, postre y bebida por $39.000 por persona. Incluye alternativas como rabas, tortilla española y paella. Donde Manda Capitán: menú con bife de chorizo y guarnición o ravioles de salmón con crema de camarones, bebida y postre o café por $39.000.

menú con bife de chorizo y guarnición o ravioles de salmón con crema de camarones, bebida y postre o café por $39.000. Bernardino Restaurant: menú de dos pasos con tres alternativas de plato principal, tres de postre, copa de vino, bebida sin alcohol y café por $39.000.

menú de dos pasos con tres alternativas de plato principal, tres de postre, copa de vino, bebida sin alcohol y café por $39.000. Mala Cara Resto: empanada de entrada, tira de asado con guarnición, budín de pan y agua o gaseosa por $35.000.

empanada de entrada, tira de asado con guarnición, budín de pan y agua o gaseosa por $35.000. La Parrillita del Pasaje: choripán por $7000.

Empanadas, cocina internacional y otras propuestas

Empanadas del El Hornero de San Telmo Instagram

El recorrido gastronómico también incluye preparaciones de distintas tradiciones culinarias.

Lo de Raúl presenta dos opciones: Habemus Empanada, con tres empanadas y una bebida por $12.000, y Maldita Milanga, un sándwich de milanesa tucumano con papas fritas y bebida por $19.000.

Mandu, ubicado en el patio de comidas del Shopping Abasto, ofrece hot dogs coreanos por $5000, kimbap por $8000 y onigiris coreanos por $5000.

En Sazón Mexica, la promoción para dos personas comprende dos tacos, dos quesadillas, nachos con guacamole y dos aguas de sabor por $30.000.

También participan:

El Hornero de San Telmo y La Posta del Hornero: dos empanadas con bebida por $10.000.

dos empanadas con bebida por $10.000. El Gauchito: dos empanadas con una lata de gaseosa o agua por $10.000.

dos empanadas con una lata de gaseosa o agua por $10.000. La Caña Vermutería: bocadillo de carne desmechada o ceviche de langostinos con una bebida a elección por $16.590.

bocadillo de carne desmechada o ceviche de langostinos con una bebida a elección por $16.590. Capochetta: sándwich Splendido de mortadela con pistacho, stracciatella de burrata, tomates secos, rúcula y pesto de albahaca, con bebida, por $22.500.

sándwich Splendido de mortadela con pistacho, stracciatella de burrata, tomates secos, rúcula y pesto de albahaca, con bebida, por $22.500. Deltoro Grill: menú turista con empanada de lomo, bife de chorizo, bebida y flan o café por $30.000.

menú turista con empanada de lomo, bife de chorizo, bebida y flan o café por $30.000. La Bodeguita: dos panchos venezolanos con gaseosa por $11.000 o dos panchos comunes con gaseosa por $6000.

dos panchos venezolanos con gaseosa por $11.000 o dos panchos comunes con gaseosa por $6000. Aurelia Cantina: dos tacos a elección por $30.000, con la opción de sumar agua fresca por un precio total de $35.000.

Descuentos, promociones 2x1 y beneficios especiales

Los "platos hondos" tan clásicos de los bodegones presentes en Mondongo y Coliflor, con propuestas para todos los días Hernan Churba

Además de los menús con precios determinados, algunos establecimientos ofrecen descuentos sobre sus productos o servicios.

Entre ellos se encuentran:

Polche: 10% de descuento sobre toda la carta pagando en efectivo.

10% de descuento sobre toda la carta pagando en efectivo. Mondongo y Coliflor: 15% de descuento pagando en efectivo.

15% de descuento pagando en efectivo. Ruta 6, Casa de Tequeños: 10% de descuento.

10% de descuento. Bembos Shawarma: 10% de descuento.

10% de descuento. Madero Tango: 30% de descuento en la cena show.

30% de descuento en la cena show. Gallo Negro: happy hour 2x1 en cervezas y tragos.

happy hour 2x1 en cervezas y tragos. Faizan: 2x1 de 18 a 21; 15% de descuento en efectivo y 10% mediante transferencia.

2x1 de 18 a 21; 15% de descuento en efectivo y 10% mediante transferencia. Catedral Tango: 10% de descuento en empanadas.

10% de descuento en empanadas. Restaurant La Perlita: 15% de descuento en almuerzo y cena.

Malvón tiene una condición particular: ofrece un 15% de descuento en efectivo sobre su brunch entre el 7 y el 10 de noviembre, de 11 a 16.

En Campobravo, el mapa incluye un menú corporativo libre de gluten, con plato principal, bebida y café, por $24.000. La propuesta está indicada de martes a viernes, de 12 a 16.

Cuándo es el Menú Papa León 2026

Fechas: del 6 al 12 de noviembre de 2026.

del 6 al 12 de noviembre de 2026. Dónde: restaurantes, bares y otros locales gastronómicos adheridos de la Ciudad de Buenos Aires.

restaurantes, bares y otros locales gastronómicos adheridos de la Ciudad de Buenos Aires. Promociones: descuentos, combos, menús especiales y beneficios particulares, según cada establecimiento.

descuentos, combos, menús especiales y beneficios particulares, según cada establecimiento. Consulta: mapa interactivo con la ubicación de los locales y la descripción de las propuestas.

Cómo consultar el mapa completo de restaurantes adheridos

La Ciudad habilitó un mapa de Google My Maps que reúne los establecimientos participantes. Cada marcador permite localizar un punto adherido y consultar la promoción publicada para ese local.

El mapa permite identificar las distintas sucursales participantes de una misma cadena y distinguir las ofertas de los restaurantes independientes.

Las condiciones no son idénticas en todos los establecimientos. Algunas promociones requieren abonar en efectivo, otras tienen horarios específicos y determinados menús se ofrecen solamente durante una parte de la semana.