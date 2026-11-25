New Order, la banda británica que surgió tras la disolución de Joy Division y marcó el encuentro entre el post-punk y la música electrónica, regresa a la Argentina. El grupo se presentará el martes 1 de diciembre, a las 19, en Mandarine Park, con Tricky, uno de los referentes del trip hop británico, como invitado especial.

Las entradas están a la venta a través de Passline. Con las preventas, las anticipadas y los sectores VIP agotados, solo quedan disponibles entradas generales a $140.000. Además, hay seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito de un banco.

De Joy Division a las pistas de baile

Tras la disolución de Joy Division, Bernard Sumner, Peter Hook, Stephen Morris y Gillian Gilbert encontraron en New Order una manera de combinar las guitarras del post-punk con los sintetizadores, la música electrónica y la cultura de clubes.

Luego de su debut discográfico con Movement (1981), la banda publicó Power, Corruption & Lies (1983), un álbum en el que incorporó influencias de la escena nocturna de Nueva York. Ese mismo año lanzó “Blue Monday”, que se convirtió en el sencillo de 12 pulgadas más vendido de la historia, con más de tres millones de copias en todo el mundo.

Su discografía incluye trabajos como Low-Life (1985), Brotherhood (1986), Substance (1987) y Technique (1989). Después de distintas pausas y cambios en su formación, el grupo continuó su recorrido con Republic, Get Ready y Waiting for the Sirens’ Call, hasta llegar a Music Complete (2015), su décimo álbum de estudio, que contó con la participación de Iggy Pop, Brandon Flowers y Elly Jackson, de La Roux.

En 2022, New Order realizó una gira por Estados Unidos junto a Pet Shop Boys, a la que se sumaron presentaciones en el Reino Unido y Europa.

Tricky, el invitado especial de New Order

New Order vuelve a Buenos Aires con Tricky, uno de los referentes del trip hop británico, como invitado especial Gentileza

El músico oriundo de Bristol, uno de los referentes del trip hop británico, regresará al país después de ocho años. Su carrera solista comenzó con Maxinquaye (1995), un álbum que se convirtió en una referencia del género por su combinación de sonidos oscuros y experimentales.

Tricky se presentó en cuatro oportunidades en la Argentina, la última de ellas en 2018.

Cuáles son los precios de las entradas para New Order

Preventa: $110.000 (agotada).

Anticipadas: $125.000 (agotadas).

Generales: $140.000.

Preventa VIP Standing: $180.000 (agotada).

General VIP Standing: $220.000 (agotada).

Las entradas VIP incluían acceso a un sector de pie, terraza con vista preferencial, ingreso prioritario y servicios exclusivos de barra y baños.

Cómo comprar entradas para New Order en Mandarine Park

La venta general comenzó el 5 de agosto con todos los medios de pago. Quienes abonen con tarjetas de crédito del Banco Galicia pueden acceder a seis cuotas sin interés.

Ingresar al sitio oficial de venta de entradas de Passline.

Seleccionar la cantidad de entradas generales.

Presionar el botón “Comprar”.

Cuándo y dónde toca New Order en Buenos Aires