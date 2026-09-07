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“No me dejes así” vuelve con César Bordón y el resto de su elenco original: cuándo estrena y cuánto cuestan las entradas

Eugenia Guerty, Claudio Martínez Bel y Néstor Caniglia regresan con la obra dirigida por Enrique Federman, que se estrenará el 12 de septiembre en Timbre 4; las entradas generales cuestan $28.000

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20 años despúes, "No me dejes así" vuelve con su elenco orginal integrado por César Bordón, Eugenia Guerty, Claudio Martínez Bel y Néstor Caniglia
20 años despúes, "No me dejes así" vuelve con su elenco orginal integrado por César Bordón, Eugenia Guerty, Claudio Martínez Bel y Néstor CanigliaGentileza

No me dejes así vuelve al escenario con su elenco original y una temporada limitada a 10 funciones. La obra, estrenada originalmente en 2005, tendrá su regreso el sábado 12 de septiembre, a las 23.00, en Timbre 4.

La puesta reúne nuevamente a César Bordón, Eugenia Guerty, Claudio Martínez Bel y Néstor Caniglia, con dirección de Enrique Federman y colaboración autoral de Mauricio Kartun. Las funciones serán los sábados y las entradas ya están disponibles a través de Alternativa Teatral, con valores desde $14.000 para la promoción SUB 28 y $28.000 para la entrada general.

"No me dejes así" con César Bordón
"No me dejes así" con César BordónGentileza/No me dejes así

Cómo es No me dejes así

La obra presenta a tres hombres y una mujer reunidos sin explicar el motivo del encuentro. A partir de ese punto, los cuatro personajes atraviesan una situación construida con pocas palabras, silencios, llantos, risas y susurros.

La propuesta trabaja sobre el humor y el absurdo, pero también sobre preguntas vinculadas con la existencia, el paso del tiempo y los límites de la amistad. Su estreno original fue en 2005.

La autoría corresponde a César Bordón, Néstor Caniglia, Enrique Federman, Eugenia Guerty, Mauricio Kartun y Claudio Martínez Bel, a partir de una idea de Federman.

Los premios y distinciones de la obra

"No me dejes así" con Eugenia Guerty
"No me dejes así" con Eugenia GuertyGentileza/No me dejes así

Durante su recorrido original, No me dejes así recibió el Premio Teatro del Mundo 2005 a la Mejor Dramaturgia.

En la Fiesta Nacional del Teatro 2005, Enrique Federman recibió el premio a Mejor Director, Eugenia Guerty a Mejor Actriz y César Bordón a Mejor Actor.

Guerty también fue nominada como actriz protagónica al Premio Trinidad Guevara 2005, mientras que Federman fue nominado en la categoría Dirección.

En julio de 2008, la obra participó del Proyecto Itinerante 08 en las ciudades españolas de San Sebastián, Santander y Segovia.

Cuándo son las funciones de No me dejes así

La nueva temporada comenzará el 12 de septiembre y tendrá 10 únicas funciones.

  • Estreno: sábado 12 de septiembre
  • Funciones: sábados
  • Horario: 23.00
  • Sala: Timbre 4
  • Dirección: México 3554, CABA

Cuánto cuestan las entradas

"No me dejes así" con Claudio Martínez Bel
"No me dejes así" con Claudio Martínez BelGentileza/No me dejes así

La ticketera informa cuatro alternativas:

  • Entrada general: $28.000
  • Entrada solidaria: $33.000
  • Promo SUB 28: $14.000
  • Pack grupo x4: $100.000

Cómo comprar entradas para No me dejes así

  • Ingresar a Alternativa Teatral.
  • Seleccionar la función disponible.
  • Elegir el tipo y la cantidad de entradas.
  • Completar los datos requeridos por la ticketera.
  • Seleccionar la forma de pago y finalizar la operación.

El regreso del elenco original

"No me dejes así" con Néstor Caniglia
"No me dejes así" con Néstor CanigliaGentileza/No me dejes así

El montaje conserva a sus cuatro intérpretes originales: Eugenia Guerty, Claudio Martínez Bel, César Bordón y Néstor Caniglia. La dirección también vuelve a estar a cargo de Enrique Federman, mientras que Mauricio Kartun participa en la colaboración autoral.

La producción corresponde a Gustavo Neistat y Flor Monfort, de Talismán Producciones. Sebastián Freire está a cargo de fotografía y redes, y Valeria Solarz, de prensa.

Ficha técnico-artística

  • Autoría: César Bordón, Néstor Caniglia, Enrique Federman, Eugenia Guerty, Mauricio Kartun y Claudio Martínez Bel
  • Idea: Enrique Federman
  • Actúan: César Bordón, Néstor Caniglia, Eugenia Guerty y Claudio Martínez Bel
  • Dirección: Enrique Federman
  • Fotografía y redes: Sebastián Freire
  • Prensa: Valeria Solarz
  • Producción: Gustavo Neistat y Flor Monfort, Talismán Producciones

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