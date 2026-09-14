Omar Courtz en Buenos Aires: tras agotar tres shows, cuándo salen las entradas para la nueva fecha en el Movistar Arena

Omar Courtz confirmó una cuarta fecha en Buenos Aires como parte de su “Por si mañana no estoy World Tour”. El cantante se presentará el 2 de diciembre en el Movistar Arena, después de agotar las entradas para los conciertos previstos para el 30 de noviembre, 3 y 4 de diciembre. Las entradas para la nueva función estarán disponibles desde el martes 15 de septiembre a las 13.00 a través del sitio oficial del estadio.

Omar Courtz en el Movistar Arena: las cuatro fechas en Buenos Aires

La gira toma su nombre de Por si mañana no estoy, el segundo álbum de estudio de Omar Courtz Gentileza/Omar Courtz

La visita forma parte de la gira mundial con la que Omar Courtz presenta su segundo álbum de estudio, Por si mañana no estoy, lanzado en febrero de 2026.

Las fechas confirmadas en Buenos Aires son:

30 de noviembre: entradas agotadas.

entradas agotadas. 2 de diciembre: nueva fecha.

nueva fecha. 3 de diciembre: entradas agotadas.

entradas agotadas. 4 de diciembre: entradas agotadas.

Cuándo salen las entradas para Omar Courtz

La venta de entradas para el concierto del 2 de diciembre comenzará el martes 15 de septiembre a las 13.00.

Precios: aún no informados oficialmente. Las entradas saldrán a la venta el martes 15 de septiembre a las 13.00.

La comunicación del show informa que estarán habilitados todos los medios de pago y que los clientes con tarjetas de Banco Santander podrán acceder a seis cuotas sin interés.

Cómo comprar entradas para Omar Courtz en Buenos Aires

Desde el martes 15 de septiembre a las 13.00 , ingresar al sitio oficial de Movistar Arena.

, ingresar al sitio oficial de Movistar Arena. Acceder a la venta correspondiente al show de Omar Courtz del 2 de diciembre .

. Seleccionar las entradas disponibles y completar el proceso de compra informado por la plataforma.

“Por si mañana no estoy”, el álbum que presenta Omar Courtz

A lo largo de su carrera, Courtz también colaboró con artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro y Anuel Gentileza/Omar Courtz

La gira toma su nombre de Por si mañana no estoy, el segundo álbum de estudio de Omar Courtz. El trabajo fue publicado en febrero de 2026 y está compuesto por 18 canciones, con una propuesta que combina trap y ritmos electrónicos.

El disco incluye colaboraciones con Myke Towers, Eladio Carrión y Bad Gyal. Según la información difundida con el anuncio de la gira, debutó en el tercer puesto del ranking Top Latin Albums de Billboard y acumuló más de 1,6 millones de reproducciones globales en su lanzamiento.

A lo largo de su carrera, Courtz también colaboró con artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro y Anuel. La gira “Por si mañana no estoy World Tour” contempla más de veinte presentaciones entre los Estados Unidos y América Latina, con paradas en ciudades como San José, Los Ángeles, Houston, Nueva York, Miami, Orlando y San Juan de Puerto Rico antes de sus cuatro conciertos en Buenos Aires.

Omar Courtz en Buenos Aires: fecha, lugar y entradas