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Ozuna vuelve a Argentina con Una Aventura World Tour: cuándo toca, cuál es precio de las entradas y cómo comprarlas

El cantante puertorriqueño se presentará el 8 de septiembre con un espectáculo que combina sus principales éxitos con su etapa musical actual

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La gira toma su nombre de “Una Aventura”, canción incorporada a la etapa más reciente de Ozuna
La gira toma su nombre de “Una Aventura”, canción incorporada a la etapa más reciente de Ozuna

Ozuna volverá a Buenos Aires el martes 8 de septiembre como parte de Una Aventura World Tour 2026, la gira internacional con la que durante este año recorre distintos mercados de Europa y América Latina.

El cantante puertorriqueño se presentará a las 21.00 en el Movistar Arena, con apertura de puertas desde las 19.00. Las entradas disponibles parten de $105.000.

La gira toma su nombre de “Una Aventura”, canción incorporada a la etapa más reciente del artista, y propone combinar nuevo material con los temas que marcaron su recorrido dentro del reggaetón y la música urbana.

Cuándo y dónde toca Ozuna en Buenos Aires

El cantante puertorriqueño Ozuna y el DJ francés David Guetta (al fondo) actúan durante la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Congresos y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023
El cantante puertorriqueño Ozuna y el DJ francés David Guetta (al fondo) actúan durante la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Congresos y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023CRISTINA QUICLER - AFP
  • ¿Cuándo? martes 8 de septiembre de 2026.
  • ¿Dónde? Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo.
  • Apertura de puertas: 19.00.
  • Horario: 21.00.

Precios de entradas para Ozuna en Movistar Arena

Las localidades disponibles comienzan en $105.000, según sector y disponibilidad.

Cómo comprar entradas para Ozuna

  • Ingresar al sitio oficial del Movistar Arena.
  • Seleccionar la opción de compra para Ozuna.
  • Elegir sector o ubicación disponible.
  • Indicar la cantidad de entradas.
  • Iniciar sesión o registrarse.
  • Completar los datos solicitados.
  • Elegir el medio de pago disponible.
  • Confirmar la compra y guardar el comprobante.

Qué canciones puede incluir el show

Eva Longoria sorprendió a Ozuna en vivo: la letra del tema que el músico le dedicó a la actriz
Eva Longoria sorprendió a Ozuna en vivo: la letra del tema que el músico le dedicó a la actrizInstagram @laresistenciacero

La presentación fue planteada como un recorrido entre la etapa actual de Ozuna y las canciones que impulsaron su carrera internacional.

Entre los temas asociados al repertorio de la gira aparecen “Dile que tú me quieres”, “Se Preparó”, “Baila Baila Baila”, “Hey Mor” y “Una Aventura”.

La gira Una Aventura World Tour 2026

El nuevo tour lleva a Ozuna nuevamente a una gira internacional de gran escala, con un recorrido que incluye Europa y América Latina durante 2026.

Buenos Aires forma parte del tramo latinoamericano del itinerario, con un espectáculo que retoma sus mayores éxitos y suma el material desarrollado en su etapa más reciente.

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