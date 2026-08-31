Ozuna vuelve a Argentina con Una Aventura World Tour: cuándo toca, cuál es precio de las entradas y cómo comprarlas

El cantante puertorriqueño se presentará el 8 de septiembre con un espectáculo que combina sus principales éxitos con su etapa musical actual
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Ozuna volverá a Buenos Aires el martes 8 de septiembre como parte de Una Aventura World Tour 2026, la gira internacional con la que durante este año recorre distintos mercados de Europa y América Latina.
El cantante puertorriqueño se presentará a las 21.00 en el Movistar Arena, con apertura de puertas desde las 19.00. Las entradas disponibles parten de $105.000.
La gira toma su nombre de “Una Aventura”, canción incorporada a la etapa más reciente del artista, y propone combinar nuevo material con los temas que marcaron su recorrido dentro del reggaetón y la música urbana.
Cuándo y dónde toca Ozuna en Buenos Aires
- ¿Cuándo? martes 8 de septiembre de 2026.
- ¿Dónde? Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo.
- Apertura de puertas: 19.00.
- Horario: 21.00.
Precios de entradas para Ozuna en Movistar Arena
Las localidades disponibles comienzan en $105.000, según sector y disponibilidad.
Cómo comprar entradas para Ozuna
- Ingresar al sitio oficial del Movistar Arena.
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Qué canciones puede incluir el show
La presentación fue planteada como un recorrido entre la etapa actual de Ozuna y las canciones que impulsaron su carrera internacional.
Entre los temas asociados al repertorio de la gira aparecen “Dile que tú me quieres”, “Se Preparó”, “Baila Baila Baila”, “Hey Mor” y “Una Aventura”.
La gira Una Aventura World Tour 2026
El nuevo tour lleva a Ozuna nuevamente a una gira internacional de gran escala, con un recorrido que incluye Europa y América Latina durante 2026.
Buenos Aires forma parte del tramo latinoamericano del itinerario, con un espectáculo que retoma sus mayores éxitos y suma el material desarrollado en su etapa más reciente.
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