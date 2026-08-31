Ozuna vuelve a Argentina con Una Aventura World Tour: cuándo toca, cuál es precio de las entradas y cómo comprarlas

Ozuna volverá a Buenos Aires el martes 8 de septiembre como parte de Una Aventura World Tour 2026, la gira internacional con la que durante este año recorre distintos mercados de Europa y América Latina.

El cantante puertorriqueño se presentará a las 21.00 en el Movistar Arena, con apertura de puertas desde las 19.00. Las entradas disponibles parten de $105.000.

La gira toma su nombre de “Una Aventura”, canción incorporada a la etapa más reciente del artista, y propone combinar nuevo material con los temas que marcaron su recorrido dentro del reggaetón y la música urbana.

Cuándo y dónde toca Ozuna en Buenos Aires

El cantante puertorriqueño Ozuna y el DJ francés David Guetta (al fondo) actúan durante la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Congresos y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023 CRISTINA QUICLER - AFP

¿Cuándo? martes 8 de septiembre de 2026.

martes 8 de septiembre de 2026. ¿Dónde? Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo.

Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo. Apertura de puertas: 19.00.

19.00. Horario: 21.00.

Precios de entradas para Ozuna en Movistar Arena

Las localidades disponibles comienzan en $105.000, según sector y disponibilidad.

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Qué canciones puede incluir el show

Eva Longoria sorprendió a Ozuna en vivo: la letra del tema que el músico le dedicó a la actriz Instagram @laresistenciacero

La presentación fue planteada como un recorrido entre la etapa actual de Ozuna y las canciones que impulsaron su carrera internacional.

Entre los temas asociados al repertorio de la gira aparecen “Dile que tú me quieres”, “Se Preparó”, “Baila Baila Baila”, “Hey Mor” y “Una Aventura”.

La gira Una Aventura World Tour 2026

El nuevo tour lleva a Ozuna nuevamente a una gira internacional de gran escala, con un recorrido que incluye Europa y América Latina durante 2026.

Buenos Aires forma parte del tramo latinoamericano del itinerario, con un espectáculo que retoma sus mayores éxitos y suma el material desarrollado en su etapa más reciente.