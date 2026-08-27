Para dejar atrás lo negativo y renovar energías: cómo es y cuándo se celebra El Festival del Fuego en Palermo

El domingo 6 de septiembre, el Jardín Japonés celebrará en Palermo Hi Matsuri, el tradicional Festival del Fuego, una ceremonia japonesa en la que los participantes escriben en tablitas de madera aquello que desean dejar atrás y luego las arrojan al fuego como parte de un ritual de renovación y buenos deseos.

Las tablitas, grandes protagonistas de la quema Jardín Japonés

Durante la jornada, cada visitante recibirá de obsequio una tablita de madera especial. Allí se podrán escribir los infortunios, dolores y todo aquello que se desea dejar atrás, para luego depositarla en las urnas dispuestas en la zona del puente trunco del jardín.

La cultura japonesa propone esta ceremonia a partir de la búsqueda de tres pilares fundamentales: el bienestar, el equilibrio y la armonía. El rito es uno de los encuentros espirituales que forman parte de la programación del Jardín Japonés.

El momento central será la Ceremonia de Quema, que tendrá dos instancias, a las 15.30 y 17.30. Las tablitas serán quemadas en una fogata y, de acuerdo con el sentido del ritual, el fuego permitirá transformar simbólicamente aquello que se busca dejar atrás.

La belleza del Jardín Japonés Jardín Japonés

Las ceremonias estarán presididas por el maestro de ceremonias Minoru Tajima, quien además realizará en vivo Shodo —caligrafía japonesa— y escribirá las palabras Heiwa (Paz) y Kenko (Salud).

La jornada también incluirá la presentación de Mukaito Taiko, agrupación pionera de la percusión japonesa en la Argentina, que ofrecerá dos shows, a las 15 y 17.

Festival del Fuego en el Jardín Japonés: cronograma

Un ritual ancestral para renovar las energías Jardín Japonés

10: apertura de puertas y comienzo de la entrega de tablitas de madera

apertura de puertas y comienzo de la entrega de tablitas de madera 15: show de tambores japoneses de Mukaito Taiko

show de tambores japoneses de 15.30: Ceremonia de Quema, a cargo de Minoru Tajima

Ceremonia de Quema, a cargo de 17: segundo show de tambores de Mukaito Taiko

segundo show de tambores de 17.30: segunda Ceremonia de Quema, con caligrafía Shodo en vivo y fogata de cierre

segunda Ceremonia de Quema, con caligrafía Shodo en vivo y fogata de cierre 19: cierre de la jornada

Cuándo, dónde y cuánto cuesta