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LA NACION

Para dejar atrás lo negativo y renovar energías: cómo es y cuándo se celebra El Festival del Fuego en Palermo

Un ritual legendario con una emotiva ceremonia que invita a dejar el pasado atrás

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Para LA NACIONPaula Ikeda
La cultura japonesa propone esta ceremonia a partir de la búsqueda de tres pilares fundamentales: el bienestar, el equilibrio y la armonía
La cultura japonesa propone esta ceremonia a partir de la búsqueda de tres pilares fundamentales: el bienestar, el equilibrio y la armoníaJardín Japonés

El domingo 6 de septiembre, el Jardín Japonés celebrará en Palermo Hi Matsuri, el tradicional Festival del Fuego, una ceremonia japonesa en la que los participantes escriben en tablitas de madera aquello que desean dejar atrás y luego las arrojan al fuego como parte de un ritual de renovación y buenos deseos.

Las tablitas, grandes protagonistas de la quema
Las tablitas, grandes protagonistas de la quemaJardín Japonés

Durante la jornada, cada visitante recibirá de obsequio una tablita de madera especial. Allí se podrán escribir los infortunios, dolores y todo aquello que se desea dejar atrás, para luego depositarla en las urnas dispuestas en la zona del puente trunco del jardín.

La cultura japonesa propone esta ceremonia a partir de la búsqueda de tres pilares fundamentales: el bienestar, el equilibrio y la armonía. El rito es uno de los encuentros espirituales que forman parte de la programación del Jardín Japonés.

El momento central será la Ceremonia de Quema, que tendrá dos instancias, a las 15.30 y 17.30. Las tablitas serán quemadas en una fogata y, de acuerdo con el sentido del ritual, el fuego permitirá transformar simbólicamente aquello que se busca dejar atrás.

La belleza del Jardín Japonés
La belleza del Jardín JaponésJardín Japonés

Las ceremonias estarán presididas por el maestro de ceremonias Minoru Tajima, quien además realizará en vivo Shodo —caligrafía japonesa— y escribirá las palabras Heiwa (Paz) y Kenko (Salud).

La jornada también incluirá la presentación de Mukaito Taiko, agrupación pionera de la percusión japonesa en la Argentina, que ofrecerá dos shows, a las 15 y 17.

Festival del Fuego en el Jardín Japonés: cronograma

Un ritual ancestral para renovar las energías
Un ritual ancestral para renovar las energíasJardín Japonés
  • 10: apertura de puertas y comienzo de la entrega de tablitas de madera
  • 15: show de tambores japoneses de Mukaito Taiko
  • 15.30: Ceremonia de Quema, a cargo de Minoru Tajima
  • 17: segundo show de tambores de Mukaito Taiko
  • 17.30: segunda Ceremonia de Quema, con caligrafía Shodo en vivo y fogata de cierre
  • 19: cierre de la jornada

Cuándo, dónde y cuánto cuesta

  • Cuándo: domingo 6 de septiembre de 2026
  • Horario: de 10 a 19
  • Dónde: Jardín Japonés, Av. Casares 3500, Palermo
  • Entradas: $8000 para residentes argentinos, presentando DNI; $24.000 para no residentes
  • Ingreso sin cargo: menores de 12 años, presentando DNI y acompañados por un mayor; argentinos y residentes permanentes mayores de 65 años, presentando DNI argentino; y personas con discapacidad, presentando Certificado Único de Discapacidad
  • Informes: informes@jardinjapones.org.ar

Por Paula Ikeda
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