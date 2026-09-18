Para todos los gusto: planes para disfrutar el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y palpitar la primavera

Con la llegada de los días más largos, temperaturas más cálidas y el comienzo de la primavera, Buenos Aires renueva su agenda cultural y gastronómica. Septiembre ofrece una oportunidad para salir de la rutina y descubrir propuestas diferentes en distintos puntos de la Ciudad.

Experiencias alrededor del vino, teatro musical, conciertos, museos y una noche para observar el cielo forman parte de las actividades programadas para los próximos días. Por eso, desde LA NACION seleccionamos nueve planes para disfrutar del inicio de la nueva estación.

1. Aprender sobre vinos con Agustina de Alba

La sommelier Agustina de Alba regresa al Paseo La Plaza con una nueva edición de Hola Vino, el ciclo que desde hace una década busca acercar esta bebida al público de una manera sencilla y sin tecnicismos.

La experiencia propone recorrer parte de la historia del vino argentino y aprender cuestiones prácticas como qué observar en una copa, cuáles son los aromas que pueden identificarse, qué percibir en boca y cómo elegir una botella según cada ocasión.

La nueva fecha de Hola vino llega el 18 de septiembre a las 20 horas en Paseo La Plaza (Foto: Gentileza de Hola Vino)

El encuentro incluye además una degustación guiada de tres vinos argentinos. La propuesta está dirigida tanto a quienes ya tienen conocimientos como a aquellos que quieren comenzar a explorar este universo.

La función será el 18 de septiembre en el Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660, CABA. Las entradas se encuentran disponibles a través de Plateanet.

2. Los grandes musicales de Broadway, en versión sinfónica

Para quienes prefieren la música, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, dirigida por el maestro Carlos David Jaimes, ofrecerá un concierto inspirado en algunos de los títulos más reconocidos de Broadway.

El repertorio incluye composiciones de Alfred Reed, Charles Strouse, Andrew Lloyd Webber, Leonard Bernstein, Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg. Entre las obras seleccionadas aparecen piezas de Annie, El fantasma de la ópera, West Side Story y Miss Saigón.

La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires trae un espectáculo único el viernes 18 de septiembre (Foto: usinadelarte)

La presentación está prevista para el 18 de septiembre y requiere reserva previa.

3. Una comedia negra con música en vivo

Otra alternativa sobre la avenida Corrientes es La profecía del albergue, un thriller musical que combina comedia negra y absurdo.

La obra está dirigida por Nicolás Manasseri y cuenta con una banda en vivo a cargo de Facundo Cicciu. Se trata de una nueva producción de Phepandú y de una propuesta de los creadores de El Funeral de los Objetos, Nicolás Manasseri y Fernanda Provenzano.

El show puede verse en la Sala Picasso del Paseo La Plaza (Foto: Gentileza de La Profesía del Albergue)

Tendrá solamente cinco funciones en la Sala Picasso del Paseo La Plaza, ubicada en Av. Corrientes 1660. Las entradas pueden adquirirse por Plateanet.

4. Visitas gratuitas al MALBA por su 25° aniversario

El Malba celebra su 25.º aniversario con una programación especial que se desarrollará entre el 18 y el 21 de septiembre. Las actividades incluyen inauguraciones de exposiciones, talleres educativos, una fiesta de la lectura, cine con música en vivo, DJ sets, un desfile y un seminario internacional.

El Museo MALBA abrirá sus puertas de forma gratuita (Foto: Instagram @MuseoMalba)

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de recorrer gratuitamente las exposiciones durante el sábado 19, domingo 20 y lunes 21 de septiembre. Las actividades anunciadas también tendrán entrada libre y gratuita, aunque el Seminario Internacional requiere inscripción previa a través del museo.

5. Ciclo de carne y vino

La gastronomía también tendrá su espacio con una nueva edición de Carne y Vino, el ciclo creado por Finca Bandini junto con Elisabeth G. Iborra, conocida como “La Sumillera de la Carne”.

La próxima cita será el miércoles 30 de septiembre a las 20 horas en Mercado de Liniers, ubicado en Gorriti 6012, Palermo. Para esta ocasión se preparó un menú de cuatro pasos con diferentes maridajes.

Ciclo Carne y Vino, una propuesta de Elizabeth Iborra, la sommelier de la carne, junto a los vinos de Finca Bandini (Foto: Gentileza de Ciclo de Carne y Vino)

La experiencia comenzará con un sándwich de rabo con kétchup de jengibre; continuará con ceja de ojo acompañada por dos salsas y luego carrillera con aligot. El cierre estará dedicado al postre. Cada preparación tendrá una selección de vinos especialmente elegida para acompañarla.

El valor de la experiencia es de $130.000 por persona.

6. Observar la Luna con los telescopios del Planetario

Para quienes buscan un plan diferente y gratuito, el Planetario Galileo Galilei participará de la Noche Internacional de Observación de la Luna, una iniciativa que invita a personas de distintas partes del mundo a conocer más sobre el satélite natural de la Tierra.

Durante la actividad, el público podrá observar la Luna a través de telescopios y distinguir características de su superficie, como cráteres, montañas y las sombras producidas por el relieve lunar. La jornada forma parte de una iniciativa internacional impulsada por la NASA para promover la observación y la divulgación de la exploración lunar.

Una nueva observación gratuita de la Luna en el Planetario (Foto: Instagram @planetarioba)

La actividad será el 19 de septiembre, con entrada libre y gratuita y un cupo máximo de 500 personas. Al depender de las condiciones de visibilidad, se suspenderá en caso de lluvia o cielo nublado.

7. Tres shows imperdibles en el Movistar Arena

El comienzo de la primavera también llega acompañado por tres noches consecutivas de música en el Movistar Arena, con propuestas que van desde los ritmos puertorriqueños hasta el indie y los clásicos del rock argentino.

El viernes 18 de septiembre a las 21 horas será el turno de Cultura Profética, una legendaria banda puertorriqueña que regresa a Buenos Aires después de su última presentación en la ciudad en 2024. El grupo promete reencontrarse con el público argentino a través de un repertorio que combinará sus grandes clásicos con sus canciones más recientes.

Cultura Profética vuelve a presentarse una vez más en Buenos Aires con un show único en el Movistar Arena (Foto: Movistar Arena)

Un día después, el sábado 19 de septiembre, vuelve a los escenarios Él Mató a un Policía Motorizado. La banda platense prepara un concierto pensado como un recorrido por las diferentes etapas de su historia.

Últimas entradas para el show de Él mató a un policía motorizado (Foto: Instagram @elmatoaunpoliciamotorizado)

El cierre del fin de semana llegará el domingo 20 de septiembre con David Lebón y Pedro Aznar, quienes volverán a compartir escenario para interpretar el repertorio de Serú Girán.

David Lebón y Pedro Aznar se volverán a presentar con Seru Girán en el Movistar Arena (Foto: Movistar Arena)

8. Cena de ocho pasos que combina mar y fuego

Para quienes buscan una experiencia gastronómica diferente, Caseros Restaurant y República del Fuego se unen para presentar Fuego Compartido, una cena especial en la que dos cocinas se encontrarán alrededor de los sabores del mar y la parrilla.

La cita será el lunes 28 de septiembre en República del Fuego, ubicado en Juncal 2682, CABA. La propuesta contará con la participación del chef Santiago Leone, de Caseros Restaurant, quien intervendrá la cocina del lugar para crear un menú de ocho pasos.

Una imperdible cena en ocho pasos (Foto: Gentileza de Republica del Fuego)

El recorrido comenzará con un tartar de remolachas con queso mascarpone y truchón ahumado, y continuará con preparaciones como tiradito de pescado, langostino asado con humita, fumet con pescado frito, tagliatelle nero di mare y truchón a la parrilla con vegetales de estación. El cierre incluirá postre y café.

La experiencia tendrá tres turnos, a las 19, 20 y 22, con un valor de $100.000 por persona. Además, incluye un maridaje con vinos de Escorihuela Gascón.

9. Los Meñiques de la Casa llegan con “Baila a lo Loco Tour”

El espectáculo infantil Los Mequiñes de la Casa llega a Buenos Aires otro año consecutivo. Esta vez, Rosy y Luigi desembarcarán con “Baila a lo Loco Tour” un espectáculo que por primera vez contará con la participación de su hijo Luca.

Los Meñiques de la Casa llegarán a Buenos Aires con un espectáculo mágico para los más chicos (Foto: Instagram @losmeniquesdelacasa)

Después de hacerse conocidos en redes sociales, con más de 10 millones de suscriptores en YouTube, la pareja de animadores se presentará el 20 de septiembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires a las 15 horas. Las entradas pueden adquirirse a través del sitio Tu Entrada.