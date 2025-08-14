Planes para el Día del Niño: entre inflables, un festival de chocolate y clases de amasado de pizzas

Este domingo 17 de agosto se festeja el Día del Niño —hace algunos años comenzó a llamarse Día de la Niñez— que por primera vez se celebra el tercer domingo de mes y no el segundo como se hacía habitualmente.

Para organizarse con anticipación hay varias propuestas que pueden aprovecharse por unas horas, el día entero o todo el fin de semana según los tiempos de cada familia, que se pueden, y deben, ir reservando con antelación.

Para quienes no sabrán hasta último momento cómo festejarán, hay propuestas gratuitas sin inscripción previa.

Festejos con reserva

Un día de campo con malabaristas, show de circo y payasos

Día de campo

Una estancia de Luján preparó un festejo especial para los chicos con malabaristas, show de circo y payasos. El plan es ir con el mate, lona o reposera y disfrutar de un día de campo al aire libre.

La jornada incluye un desayuno con bizcocho casero, un almuerzo bien argentino con escabeches, tabla de quesos y fiambres, empanadas criollas, parrilla libre, ensaladas, papas fritas, postres y bebida, por la tarde una rica merienda con tortas fritas.

El entorno esta rodeado de animales de granja que los chicos pueden acariciar y alimentar en ciertos horarios. Además, pueden pasear a caballo con la ayuda del personal del lugar, presenciar un show circense, un show de folclore, malambo y boleadoras que incluye una clase abierta de folclore para compartir con los chicos en su día. Por último, un desfile de caballos y sulky que los niños que deseen pueden participar, por supuesto que pueden ir vestidos con pollera de paisana, boina y lo que deseen alusivo de vestuario.

Y para continuar con la fiesta del día de la niñez habrá inflables, arcos de fútbol, metegol y juegos de plaza mientras los grandes disfrutan del atardecer con unos ricos mates.

¿Dónde? La Caballería de Keen, C. 20, en Carlos Keen, provincia de Buenos Aires. Reservas: vía WhatsApp al +54-2323-32-9441

Inflables y juegos para todos los chicos

Un hotel con inflables y juegos para todos los chicos

Para los que desean aprovechar el viernes no laborable y pasar un fin de semana a pura celebración infantil este fin de semana es el ideal.

En Pilar el hotel Hilton se llena de color, inflables y juegos para todos los chicos. Durante el fin de semana habrá un cronograma de actividades recreativas pensadas especialmente para la ocasión, además durante los almuerzos los personajes mágicos pasarán a saludar a los chicos.

También se puede pedir una carpa tipi en la habitación para dormir a la noche y un regalo sorpresa para todos los niños mayores de cuatro años.

El fin de semana se cierra con un show musical en vivo el domingo que los hará bailar al ritmo de los peces y se sentirán debajo del mar.

Un Festival de chocolate

El festival del chocolate de Sofitel Buenos Aires

Para los amantes del chocolate pueden ir a festejar el sábado en Recoleta en el “Festival du Chocolat”: una experiencia gastronómica para deleitarse con las preparaciones exquisitas de chocolate.

El evento se realizará el sábado de 16 a 18 horas en Alma, el restaurante del hotel Sofitel Buenos Aires (Posadas 1232). El gran té tiene opciones saladas como sándwiches, pero su protagonista será sin dudarlo la fondue de chocolate donde grandes y chicos pueden crear sus propias combinaciones con frutas, frutos secos y delicias dulces seleccionadas del buffet. Reservas: a través de Meitre.

Amasar pizza juntos

Hacer una pizza todos juntos

Este domingo el chef ejecutivo del restaurante del Hotel Madero (Juana Manso 1691, Puerto Madero), Alejandro Bontempo, abre las puertas de su cocina para recibir a todas las familias y las invita a vivir un día único para crear los mejores recuerdos juntos.

El plan comienza a las 11 con una clase de amasado y fermentación de pizzas, luego se hace la pizza Napoletana estilo libre con cuatro variedades de sabores.

De postre habrá la gran favorita de todos los niños: chocotorta. Mientras que para los grandes un postre tiramisú hecho en vivo.

El encargado de la clase será un invitado especial: Facundo Pomponio, chef-pizzaiolo fundador de Michele Pizza & Amore en Berazategui. Es uno de los pocos profesionales argentinos certificados por la Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN). Su pizzería obtuvo reconocimiento al ser elegida como sede de las eliminatorias nacionales rumbo al “Vera Pizza Napoletana Champion 2025” en Nápoles. Reservas: celebrate@hotelmadero.com.

Festejos sin reserva y gratuitos

Diversión dentro de una juguetería

Este Día del Niño habrá show de magia en una emblemática juguetería de Olivos

La emblemática juguetería Alparamis de Olivos, reconocida por su espíritu navideño que se respira todo el año, extendió sus propuestas gratuitas de las vacaciones de invierno hasta el fin de semana del día dedicado a la infancia.

El mago Emme hará un show de magia, toda la familia podrá enfrentar los desafíos secretos que traerán desde el Polo Norte a través de juegos, canciones y trucos Patch y las Noelas (los personajes icónicos de la juguetería) y de la mano de dos Noelas, Garrapiñada y Canela, se podrán escuchar cuentos que serán el avance de lo que se viene para la próxima Navidad.

Show y talleres para todas las edades

Talleres gratuitos y otras actividades en el Parque de los Andes de Chacarita

El Parque de los Andes de Chacarita será escenario de un festejo a lo grande pensado para toda la familia. Por un lado un gran escenario donde harán su participación Libroyasos, el Dj Villa Diamante, una obra protagonizada por Valor Vereda, un taller de iniciación musical con Mini Cantaloop y Los Cazurros.

El otro sector estará dedicado a la creatividad con un taller de “juguetes desfabricados”, taller de creación de seres imaginarios, funciones de audio cuento, taller de robótica alternativa y de libritos zigzag.

Importante: de 12 a 13 será la hora calma con funciones distendidas, adaptadas para chicos y chicas neurodivergentes o con sensibilidad sensorial.

Festejo en las plazas porteñas

La ciudad de Buenos Aires anunció su programa de Vamos las Plazas para este domingo a las 11 horas. ¿En qué consiste? En todas las comunas, a la misma hora, habrá shows con circo, música y teatro para celebrar el día de los más pequeños de la familia.

Se pueden chequear las direcciones exactas de cada comuna en su cuenta de Instagram @bacomunas.