Qué hacer en Puerto Madero con chicos: de un paseo en barco al Museo de la Imaginación

Puerto Madero sigue creciendo, entre diques, altos y modernos edificios, el barrio es un sitio perfecto para pasear sin prisa y con calma disfrutando del aire libre. Entre sus atractivos más conocidos se encuentra la Reserva Ecológica, el Puente de la Mujer y la Fragata Sarmiento que permite visitas durante el verano.

Pero el invierno también tiene muchas actividades para ofrecer, desde un museo pensado para los chicos hasta la posibilidad de ver Puerto Madero desde el agua.

El Museo de la Imaginación

En MIJU Practicá el arte urbano del graffiti utilizando aerosoles con sensor que proyectan digitalmente los trazos sobre el muro

Hace pocos años inauguró MIJU, Museo de la Imaginación y el Juego, en lo que era el edificio de la cervecería Munich de Costanera Sur.

El lugar se pensó, desde un principio, como un espacio lúdico para todas las edades, por eso separaron los sectores en tres plantas designadas para cada franja etaria. De 0 a 3 años el juego es sensorio–motriz por medio de instalaciones de formas orgánicas y blandas que generan distintos relieves, texturas con propuestas lumínicas, cromáticas y sonoras.

En la zona de 4 a 7 años hay una red para caminar, un tobogán para acceder a un piso doble altura, tubos sonoros, pared con encastres, juegos de palabras, una pared con imán y otra con un laberinto giratorio, entre otras propuestas.

De 8 a 12 años incluye propuestas tecnológicas y digitales con las que podrán experimental visual, musical y corporalmente el juego. Hay circuitos, un caleidoscopio gigante, un bosque lumínico y un grafiti digital, entre otros.

Por último, todos juntos podrán disfrutar del patio de juegos al aire libre y de la sala inmersiva con una experiencia audiovisual 360º. ¿Dónde? De Los Italianos Av. 851. Más información: Lunes y martes, cerrado. Miércoles, jueves y viernes: 11 a 18. Sábados, domingos y feriados: 10 a 18.

Plazas temáticas

Plaza Haroldo Conti

La zona tiene varias plazas, entre ellas el Parque Raquel Forner que además de los clásicos juegos como toboganes y hamacas tiene un barco para simular ser piratas y, por medio de sus accesorios, fomentar el desarrollo motriz de los chicos por medio del juego y la exploración. Está ubicada en Av. De los Italianos y Mariquita Sánchez de Thompson

En la Plaza Haroldo Conti hay un patio de juegos con temática de educación vial. Recrea el transporte en la ciudad con diferentes situaciones como el cruce de vía, la parada de colectivo, calles, veredas, sendas peatonales. Los juegos tienen formas de tren, colectivo escolar, autos y hay señales de tránsito. La idea es que los chicos aprendan, por medio del juego, a incorporar el lenguaje universal del transporte y sus señales. Al lado tiene un espacio pensado para aprender a andar en bicicleta o llevar el monopatín. Está ubicada en Rosario Vera Peñaloza y Av. Calabria.

Un paseo en barco

Conocer Puerto Madero desde un barco Micaela Silvestri

Un programa perfecto para toda la familia: pasear en barco. Es un recorrido de 40 minutos donde se puede ver la reserva ecológica, los rascacielos y edificios emblemáticos que bordean la costanera hacia el sur de la ciudad.

El barco navega por la desembocadura del Riachuelo, pasa por debajo del antiguo puente transbordador Nicolás Avellaneda (¡uno de los últimos ocho puentes transbordadores aún en pie en el mundo!). La mezcla entre el paisaje industrial, el verde de la reserva y los colores vibrantes del barrio de La Boca hacen del paseo un paisaje que asombra a grandes y chicos.

El paseo incluye un audio guiado en tres idiomas, un ambiente climatizado para los días de frío o si se prefiere se pueden sentar en el espacio exterior. Las embarcaciones son amplias, ideal para que los chicos se puedan mover con libertad. Hay varios horarios de salida por día. Se reservan por la página web.

Almuerzo familiar

Una parrilla familiar

En Puerto Madero no hay restaurantes con juegos indoor, pero Villegas es una parrilla con ambiente familiar donde grandes, chicos y bebés conviven en un espacio cálido que invita a comer rico y compartir un almuerzo en familia.

Ofrece menú con precio especial que incluye entrada, plato principal con guarnición, postre y gaseosa. Todos los pasos cuentan con más de tres opciones a elección, opción veggie y apto celíacos. Además de las carnes a las brasas el menú ofrece alternativas a la parrilla como los sorrentinos, spaghetti, ribs con salsa barbacoa y ensaladas.

En un ambiente descontracturado, con mesas grandes para compartir en grandes familias, la parrilla es buena alternativa en la zona para un momento de pausa. ¿Dónde? Alicia Moreau de Justo 1050.