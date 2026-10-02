Qué hacer en Buenos Aires el 3 y 4 de octubre: cinco planes para salir este fin de semana en Buenos Aires

El primer fin de semana de octubre reúne literatura, gastronomía, arquitectura y experiencias inmersivas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. FILBA continuará con su programación hasta el domingo, mientras que Leer y Comer y Open House Buenos Aires concentrarán sus actividades el sábado 3 y domingo 4.

A estas propuestas se suman el regreso de Fuerza Bruta a la Sala SinPiso y Mafalda Inmersiva, la experiencia que permite recorrer físicamente el universo creado por Quino en el Centro Cultural Recoleta.

FILBA: cinco días alrededor de la literatura

Inauguración de la 18ª edición del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (Filba) . Santiago Filipuzzi

El Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (FILBA) se desarrolla hasta el domingo 4 de octubre con entrevistas, diálogos, lecturas, recitales poéticos, performances, música y conversaciones en diferentes espacios porteños. Casi todas las actividades son de entrada libre y gratuita.

El concepto que atraviesa esta edición es Hábitat, con la literatura como punto de partida para pensar los vínculos entre cuerpo y espacio, lengua y territorio, identidad individual y comunidad, y entre lo humano y lo no humano.

Entre los autores internacionales participan Uxue Alberdi, Lalo Barrubia, Isa Calderón, Emmanuel Carrère, Mayte Gómez Molina, Claire Keegan, Lucía Lijtmaer, Sebastiano Mauri, Mafe Moscoso, Joca Reiners Terron, Verónica Stigger y Marie Vingtras.

La programación argentina incluye a Inés Garland, Silvina Giaganti, Jacqueline Golbert, Marie Gouiric, Leila Guerriero, Mercedes Halfon, Virginia Higa, Alejandra Kamiya, Pablo Katchadjan, Haidu Kowski, Grimanesa Lázaro, Carla Maliandi y Lucrecia Martel.

También habrá una librería de Eterna Cadencia para comprar los títulos de los autores participantes, con un 20% de reintegro para clientes de Galicia, y distintas ediciones de Filba Noche, con recitales de poesía, lecturas performáticas y música.

Cuándo y dónde es FILBA

Cuándo: hasta el domingo 4 de octubre.

hasta el domingo 4 de octubre. Dónde: distintas sedes de la Ciudad de Buenos Aires.

distintas sedes de la Ciudad de Buenos Aires. Sedes: MALBA (Av. Figueroa Alcorta 3415), Facultad de Derecho de la UBA (Av. Figueroa Alcorta 2263), Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831), La Paz Arriba (Av. Callao 1082), Las Deudas (Agrelo 3399), Gráfica Gloria (Av. Elcano 4015), Azotea (Av. Córdoba 543, 4° piso) y Jardín Botánico Carlos Thays (Av. Santa Fe 3951).

MALBA (Av. Figueroa Alcorta 3415), Facultad de Derecho de la UBA (Av. Figueroa Alcorta 2263), Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831), La Paz Arriba (Av. Callao 1082), Las Deudas (Agrelo 3399), Gráfica Gloria (Av. Elcano 4015), Azotea (Av. Córdoba 543, 4° piso) y Jardín Botánico Carlos Thays (Av. Santa Fe 3951). Entrada: casi todas las actividades son libres y gratuitas.

Open House Buenos Aires: más de 200 propuestas para recorrer la ciudad

La sede de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Gentileza/Open House Buenos Aires

El sábado 3 y domingo 4 se realizará una nueva edición de Open House Buenos Aires, el festival de arquitectura y urbanismo que permite conocer edificios, espacios y sectores de la Ciudad que durante el resto del año no siempre están abiertos al público.

La edición 2026 reúne más de 200 propuestas en total, entre edificios y espacios que abren sus puertas, recorridos urbanos, circuitos en bicicleta, sesiones de música en vivo y otras actividades. Durante el fin de semana pueden conocerse más de 150 edificios, espacios y recorridos.

Todas las actividades son gratuitas. De las más de 200 propuestas, solo 22 requieren inscripción previa; las más de 180 restantes se realizan sin reserva y el ingreso es por orden de llegada.

Cuándo y dónde es Open House Buenos Aires

Cuándo: sábado 3 y domingo 4 de octubre.

sábado 3 y domingo 4 de octubre. Dónde: edificios, espacios y recorridos distribuidos por distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

edificios, espacios y recorridos distribuidos por distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Entrada: gratuita.

gratuita. Inscripción: solo 22 propuestas requieren reserva previa.

Cómo acceder a Open House Buenos Aires

Consultar el catálogo oficial de Open House Buenos Aires para revisar espacios, días, horarios y modalidad de acceso.

En las propuestas que requieren inscripción, ingresar a la sección oficial de reservas y verificar disponibilidad.

Para las actividades sin inscripción, presentarse directamente en el espacio correspondiente y respetar el orden de llegada.

Consultar previamente las condiciones particulares de cada visita.

Fuerza Bruta vuelve a la Sala SinPiso: una experiencia que cambia función tras función

Fuerza Bruta Aven Gentileza

Fuerza Bruta regresó el 1° de octubre a la Sala SinPiso con una nueva etapa de su experiencia porteña. La vuelta llega después de una temporada de vacaciones de invierno en la que la compañía reunió a más de 100.000 espectadores y quedó en el segundo puesto del ranking de AADET por cantidad de público.

La propuesta se caracteriza por estar en transformación permanente: las escenas se resignifican, aparecen nuevas intervenciones y algunos de sus momentos emblemáticos evolucionan entre temporadas. La compañía plantea así una experiencia diferente incluso para quienes ya asistieron anteriormente.

Durante sus últimas temporadas también participaron invitados especiales como Juli Poggio, Tuli Acosta, Flor Jazmín, Toti Spangenberg y Juli Castro. Fuerza Bruta, además, llevó su lenguaje escénico a distintos países y prepara una nueva gira internacional.

Cuándo y dónde es Fuerza Bruta

Cuándo: desde el 1° de octubre, de jueves a domingos.

desde el 1° de octubre, de jueves a domingos. Dónde: Sala SinPiso.

Sala SinPiso. Entradas: a la venta a través de TicketFlash.

Cuáles son los precios de las entradas para Fuerza Bruta

Para la función del viernes 2 de octubre a las 21, TicketFlash informa:

General: $36.000.

$36.000. Lounge: $46.800.

$46.800. Combo 4x3: $108.000.

$108.000. Socios GEBA: $32.400, con 10% de descuento.

$32.400, con 10% de descuento. Clarín 365 2x1: $18.000.

$18.000. Club LA NACION 2x1: $18.000.

$18.000. Estacionamiento en el Club Alemán de Equitación: $30.000.

Cómo comprar entradas para Fuerza Bruta

Ingresar a la venta oficial de Fuerza Bruta en TicketFlash.

Seleccionar la fecha de la función.

Elegir el horario disponible.

Seleccionar la categoría y la cantidad de entradas.

Completar la operación a través de TicketFlash.

Mafalda Inmersiva: entrar al universo creado por Quino

Mafalda Inmersiva llega a Buenos Aires: cuándo y dónde será (Fuente: Gentileza)

Mafalda Inmersiva transforma el universo creado por Quino en un recorrido físico, audiovisual e interactivo dentro del Centro Cultural Recoleta.

La experiencia dura aproximadamente 60 minutos y ocupa 1300 m² distribuidos en 13 salas, con escenografías y esculturas volumétricas, video mapping, proyecciones 360° con sonido envolvente, pantallas táctiles y música original.

El recorrido permite entrar en espacios inspirados en el cuarto de Mafalda, el almacén de Manolo y su barrio. A las 13 salas principales se suma “Soñando con Mafalda”, una experiencia opcional de realidad virtual multiusuario que requiere un ticket específico.

El circuito es de sentido único: una vez que se avanza, no es posible regresar a sectores anteriores. Tampoco se permite ingresar con cochecitos de bebés, comida y bebida, equipos de mate, mochilas grandes ni objetos voluminosos.

Cuándo y dónde es Mafalda Inmersiva

Cuándo: durante octubre.

durante octubre. Martes a viernes: de 12 a 21.

de 12 a 21. Sábados, domingos y feriados: de 11 a 21.

de 11 a 21. Último ingreso: 20.

20. Dónde: Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta.

Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta. Duración: aproximadamente 60 minutos.

Cuáles son los precios de las entradas para Mafalda Inmersiva

Martes a viernes, de 12 a 14.30:

General: $33.600.

$33.600. General + realidad virtual: $44.800.

$44.800. Pack x4 general: $96.000.

Martes a viernes, de 15 a 20:

General: $46.000.

$46.000. General + realidad virtual: $57.200.

$57.200. Pack x4 general: $137.800.

Sábados, domingos y feriados, de 11 a 20:

General: $55.000.

$55.000. General + realidad virtual: $68.320.

$68.320. Pack x4 general: $165.000.

Menores de 36 meses: $5600 todos los días.

Cómo comprar entradas para Mafalda Inmersiva

Ingresar a la ticketera oficial de Mafalda Inmersiva.

Elegir la fecha y el horario disponibles.

Seleccionar la categoría de entrada.

Completar la compra a través de Ticketek.

Leer y Comer: gastronomía, libros y actividades gratuitas

En Leer y Comer habrá food trucks, presentaciones de libros, charlas temáticas, música en vivo, talleres, juegos y experiencias para chicos

La 19° edición de Leer y Comer se realizará el domingo 4 de octubre bajo (por cuestiones climáticas se suspendieron las actividades del sábado 3) el concepto Reset. La feria vuelve a reunir gastronomía, literatura y actividades culturales en Chacarita.

Habrá food trucks, presentaciones de libros, charlas temáticas, música en vivo, talleres, juegos y experiencias para chicos. La oferta gastronómica contempla alternativas vegetarianas, veganas y sin TACC.

Cuándo y dónde es Leer y Comer