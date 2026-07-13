Qué hacer en el Jardín Japonés en vacaciones de invierno: la agenda con talleres, artes marciales y música en vivo

El Jardín Japonés presentó su agenda de actividades para las vacaciones de invierno. El espacio verde ubicado en los Bosques de Palermo, uno de los jardines japoneses más grandes del mundo, se prepara para recibir visitas de todo el país.

En su entrada, acaban de inaugurar el Camino de la Longevidad, con una sucesión de torii (puerta tradicional japonesa) que simbolizan la larga vida con los respectivos valores de la cultura japonesa.

Vacaciones de invierno en el Jardín Japonés Jardín Japonés

Y, del 13 de julio al 2 de agosto, de 10 a 18 horas, planean actividades especiales para disfrutar en familia. De lunes a viernes, con talleres participativos de origami, de ikebana, bonsái, pintura japonesa y manga, con cupos limitados y por orden de llegada.

Actividades - Vacaciones de invierno en el Jardín Japonés de Buenos Aires 2026 Jardín Japonés

La agenda del Jardín Japonés en vacaciones de invierno

Los sábados habrá demostraciones de artes marciales, como judo, aikido y de karate. Y, los domingos, shows de tambores japoneses, para festejar.

Lunes 20. Taller de acuarela Funai, a cargo de Julia Funai del Taller Cielos. A las 11, a las 15 y a las 16:30.

Martes 21. Taller de bonsái , a cargo de la Escuela Arte Bonsái, en el SUM Kyoto, a las 15 y a las 16:30.

, a cargo de la Escuela Arte Bonsái, en el SUM Kyoto, a las 15 y a las 16:30. Martes 22. Taller de ikebana, por la profesora Leticia Tanoue, de la Escuela Ohara. En el SUM Kyoto, a la 11, a las 14 y a las 15:15.

Jueves 23. Taller de manga , a cargo de Paula Soto. A las 11, a las 15 y a las 16:30.

, a cargo de Paula Soto. A las 11, a las 15 y a las 16:30. Domingo 26. Show de tambores japoneses, por Mukaito Taiko. A las 15 y a las 16.

Los planes para estas vacaciones de invierno Jardín Japonés

Lunes 27. Taller de Pintura Oriental estilo Yamada Ryu , por la profesora Cyntia Nakamijo. En el SUM Kyoto, a las 15 y a las 16:30.

, por la profesora Cyntia Nakamijo. En el SUM Kyoto, a las 15 y a las 16:30. Viernes 24. Taller de origami , a cargo de Adriana Bechir y Silvina Viera. En el SUM Kyoto, a las 15 y a las 16:30.

, a cargo de Adriana Bechir y Silvina Viera. En el SUM Kyoto, a las 15 y a las 16:30. Sábado 25. Exhibición de judo , a cargo de sensei De Negri, Gustavo Picate y Santiago Gualco, del Club Banco Nación. A las 15 y a las 16.

, a cargo de sensei De Negri, Gustavo Picate y Santiago Gualco, del Club Banco Nación. A las 15 y a las 16. Martes 28. Taller de bonsái, por la Escuela de Arte Bonsái, a las 15 y a las 16:30 en el SUM Kyoto

El Jardín Japonés Jardín Japonés

Miércoles 29, a las 15 y a las 16:30, Taller de origami, a cargo de Noemí Nohara.

Jueves 30. Taller de tira cómica kawaii, por la ilustradora Maelitha . A las 15 y a las 16:30

. A las 15 y a las 16:30 Viernes 31. Taller de origami , a cargo de María Eugenia Sandín, Diana Lisi y María Soledad Juan, de Origami Argentina. A las 11, a las 15 y a las 16:30 en el SUM Kyoto.

, a cargo de María Eugenia Sandín, Diana Lisi y María Soledad Juan, de Origami Argentina. A las 11, a las 15 y a las 16:30 en el SUM Kyoto. Sábado 1 de agosto. Exhibición de karate do Ryuei Ryu, a las 15 y a las 16, de sensei Saporiti

Domingo 2. Show de tambores japoneses Eisa, por Ryukyukoku Matsuridaiko. A las 15 y a las 16.

Además, este este será el mes del “hanami”, de la floración de los cerezos sakura, uno de los acontecimientos más populares en Japón y de los más esperados del Jardín Japonés de Palermo.

La floración de los sakura Jardín Japonés

Cuándo, dónde y precio de las entradas